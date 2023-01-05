西班牙动物疫情：水貂感染禽流感

（德国之声中文网）西班牙一间水貂养殖场爆发了禽流感疫情，引发了研究人员的高度担心。他们认为，这意味着此次流行的H5N1禽流感病毒已经适应了哺乳动物，从而增加了感染人类的潜在危险。

德国弗里德里希·勒夫勒动物健康研究所(FLI)主任梅滕赖特(Thomas Mettenleiter)指出，H5N1禽流感疫情此前已经被观察到从禽类传播到浣熊、狐狸、貂鼠、海豹的零星案例。但是2022年10月以后在西班牙养殖场的水貂爆发式疫情，则有可能让病毒获得直接在哺乳动物间传播的能力。其他科学家也认为这具备一定可能性。

梅滕赖特对德新社表示，西班牙水貂养殖场爆发禽流感疫情，意味着病毒又向适应哺乳动物宿主演化了一步。

目前，禽流感病毒在全球各地禽类间的传播程度已经达到了有记录以来的最大值，这本身就极大提升了向哺乳动物传播的概率。此外，水貂养殖场的密集生存环境也为H5N1禽流感病毒在哺乳动物间的扩散创造了有利条件。梅滕赖特说，正因此，西班牙的这波疫情堪称"一个警讯"。

伦敦帝国学院的病毒学家皮科克(Tom Peacock)在接受《科学》杂志采访时进一步指出，当前形势"极其令人担忧"，"这明显是能够掀起一场H5禽流感疫情的机制。"

病毒变异温床？

西班牙的水貂感染禽流感疫情发生在该国西北部的加利西亚大区。《科学》杂志指出，去年10月，养殖场的水貂大面积死亡。起初，兽医专家怀疑是水貂感染新冠病毒所致，但是检测结果却表明H5N1禽流感病毒才是始作俑者。此后，该养殖场扑杀了5万多只水貂，并销毁了尸体。农场职工所幸并未被感染。

H5N1禽流感病毒主要攻击一种通常存在于禽类呼吸道细胞表面的受体，这种受体蛋白较少在哺乳动物细胞中表达，因此哺乳动物通常不受此类病毒侵犯。但是中国农业科学院哈尔滨兽医研究所研究员陈化兰在《自然》杂志上指出，哺乳动物捕食鸟类或者吞食鸟屎后，依旧有可能会感染禽流感；H5N1病毒在哺乳动物间的传播意味着公共卫生风险有所上升。

《科学》杂志的报道还指出，这种病毒感染水貂后进一步触及人类的风险暂时未知。在对四只水貂进行抽检后，研究人员已经发现了病毒出现多处变异，其中一处有助于H5N1禽流感病毒在哺乳动物间更好地传播。

研究人员还担心，水貂的大规模养殖会增加禽流感疫情的风险，甚至会成为各类病毒不断变异的温床。此前，新冠病毒也曾经在水貂间大规模传播。

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