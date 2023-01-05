 西班牙动物疫情：水貂感染禽流感 | 科技环境 | DW | 29.01.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

西班牙动物疫情：水貂感染禽流感

在西班牙，大量水貂因感染禽流感病毒而死亡。这种物种间的病毒传播究竟是怎样发生的？科学家为何又担心病毒在哺乳动物中的进一步扩散？这种暂时对人类没有危险的病毒，是否会继续变异？

大规模养殖水貂，有可能为病毒变异提供温床

大规模养殖水貂，有可能为病毒变异提供温床

（德国之声中文网）西班牙一间水貂养殖场爆发了禽流感疫情，引发了研究人员的高度担心。他们认为，这意味着此次流行的H5N1禽流感病毒已经适应了哺乳动物，从而增加了感染人类的潜在危险。

德国弗里德里希·勒夫勒动物健康研究所(FLI)主任梅滕赖特(Thomas Mettenleiter)指出，H5N1禽流感疫情此前已经被观察到从禽类传播到浣熊、狐狸、貂鼠、海豹的零星案例。但是2022年10月以后在西班牙养殖场的水貂爆发式疫情，则有可能让病毒获得直接在哺乳动物间传播的能力。其他科学家也认为这具备一定可能性。

梅滕赖特对德新社表示，西班牙水貂养殖场爆发禽流感疫情，意味着病毒又向适应哺乳动物宿主演化了一步。

目前，禽流感病毒在全球各地禽类间的传播程度已经达到了有记录以来的最大值，这本身就极大提升了向哺乳动物传播的概率。此外，水貂养殖场的密集生存环境也为H5N1禽流感病毒在哺乳动物间的扩散创造了有利条件。梅滕赖特说，正因此，西班牙的这波疫情堪称"一个警讯"。

伦敦帝国学院的病毒学家皮科克(Tom Peacock)在接受《科学》杂志采访时进一步指出，当前形势"极其令人担忧"，"这明显是能够掀起一场H5禽流感疫情的机制。"

2020年秋天，丹麦也发生过水貂感染新冠病毒的疫情，大量水貂因此被扑杀

2020年秋天，丹麦也发生过水貂感染新冠病毒的疫情，大量水貂因此被扑杀

病毒变异温床？ 

西班牙的水貂感染禽流感疫情发生在该国西北部的加利西亚大区。《科学》杂志指出，去年10月，养殖场的水貂大面积死亡。起初，兽医专家怀疑是水貂感染新冠病毒所致，但是检测结果却表明H5N1禽流感病毒才是始作俑者。此后，该养殖场扑杀了5万多只水貂，并销毁了尸体。农场职工所幸并未被感染。

H5N1禽流感病毒主要攻击一种通常存在于禽类呼吸道细胞表面的受体，这种受体蛋白较少在哺乳动物细胞中表达，因此哺乳动物通常不受此类病毒侵犯。但是中国农业科学院哈尔滨兽医研究所研究员陈化兰在《自然》杂志上指出，哺乳动物捕食鸟类或者吞食鸟屎后，依旧有可能会感染禽流感；H5N1病毒在哺乳动物间的传播意味着公共卫生风险有所上升。

《科学》杂志的报道还指出，这种病毒感染水貂后进一步触及人类的风险暂时未知。在对四只水貂进行抽检后，研究人员已经发现了病毒出现多处变异，其中一处有助于H5N1禽流感病毒在哺乳动物间更好地传播。

研究人员还担心，水貂的大规模养殖会增加禽流感疫情的风险，甚至会成为各类病毒不断变异的温床。此前，新冠病毒也曾经在水貂间大规模传播

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

专家呼吁中国打击野生动物交易需要更多利器

上周，世卫组织公布了第一份新冠病毒起源调查报告之后，专家们表示，中国及其邻国不仅要打击野生动物交易，同时还应该填补法律漏洞，阻止养殖户饲养那些容易感染病毒的动物物种。

相关内容

欧盟“强烈”建议对中国入境者实施强制检测 德国响应

欧盟“强烈”建议对中国入境者实施强制检测 德国响应 05.01.2023

欧盟未能对来自中国的入境者拿出统一的对策，但“强烈”建议提出检测要求。此前已有部分国家宣布对中国旅客实施检测。德国卫生部长周四宣布，德国也将要求中国入境者提供新冠阴性证明。各界对是否采取检测、限制措施意见不一。支持者认为检测可及时发现新变种；反对方则称，中国的变异株不会导致更严重的感染潮，且强制筛检无法发挥作用。

Friends wearing face mask giving elbow bumps while standing in city model released Symbolfoto JSRF01165

新冠大流行终结有望？ 02.03.2021

虽然仍有很多人担心病毒变异及第三波疫情，但全球范围的新冠感染数量呈下降趋势。那么，是病毒弱化了吗？还是因为防疫措施起了作用？

广告

经济纵横

土耳其已与45个非洲国家签订了贸易协定

再见中国，你好土耳其？乌干达取消与中企合作

乌干达取消了与一家中企的合作，转而向土耳其公司抛出橄榄枝。有土耳其非洲关系专家指出，土耳其近年来增加了在非洲的存在，作为合作伙伴，该国公司不仅在价格，还是在速度和质量方面都不逊色于中国公司。

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。