西班牙加泰罗尼亚自治区前领导人被捕

（德国之声中文网）西班牙加泰罗尼亚大区政府前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）周四（9月23日）在意大利地中海岛屿撒丁岛上被意大利警方逮捕。他的律师Gonzalo Boye在推特上写道：“普伊格蒙特在抵达撒丁岛后遭到逮捕，他是以欧洲议员身份前往当地的。”推文还写道，逮捕行动是依据西班牙在2019年10月14日发布的欧洲逮捕令。

普伊格蒙特办公室主任Josep Lluis Alay在推特上表示，普伊格蒙特是在阿尔盖罗机场被边境警察逮捕，周五位于萨萨里的法院将决定是否将其释放或引渡回西班牙。

没有豁免权

欧洲议会在今年三月投票撤销了普伊格蒙特及另外两名加泰罗尼亚前议员的司法豁免权。三人都因在2017年参与组织加泰罗尼亚独立公投被西班牙政府发布国际通缉令。普伊格蒙特在西班牙禁止独立公投后便流亡比利时，2019年6月成为欧洲议会议员。

西班牙桑切斯政府希望加泰罗尼亚前首脑普伊格蒙特在西班牙接受审判。普伊格蒙特被指控犯有“煽动罪”和“挪用公共资金”。2019年，多名加泰罗尼亚独立运动的领导人已因煽动罪被判刑。加泰罗尼亚大区前副主席洪克拉斯（Oriol Junqueras）便获刑13年。

普伊格蒙特被捕可能会使西班牙中央政府与巴塞罗那分离主义地区政府间就解决多年危机刚开始的对话变得更加困难。

（法新社、德新社、路透社）

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