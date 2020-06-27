西沙群岛中国军演 菲律宾越南齐谴责

(德国之声中文网) 本周四(7月2日)，越南和菲律宾对中国军队在西沙群岛海域进行演习表示了谴责。越南外交部表示，中国的军演侵犯了越南主权，让东盟(ASEAN)与中国之间的《南海行为准则》磋商谈判变得更加艰难，对地区和平构成了影响。

几天前，中国海事局发布了西沙海域航行警告，表示解放军将在7月1日至7月5日期间于西沙水域举行军事演习。但是中方没有披露更详细的信息。2019年以及2016年，中国军队也曾在西沙水域举行过演习。

目前，西沙群岛处于中国的完全控制下，但对当地提有主权诉求的还有越南。不过，根据2016年的"南海仲裁案"，南中国海的所有岛礁都只是"岩礁"或者"低潮高地"，不能像"岛屿"一样产生领海及专属经济区。中国方面并没有承认那次仲裁。

永兴岛

中国自70年代起实际控制西沙群岛以来，已经大规模扩建了当地的基础设施，并部署有海军及空军部队。主岛永兴岛更是成为了"三沙市"的行政驻地，名义上管辖西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛。

尽管菲律宾并未向西沙群岛提出过主权诉求，但是该国国防部周四也谴责了中国军演。菲律宾国防部长洛伦扎纳(Delfin Lorenzana)说，军演的消息"非常令人忧虑，极其具有挑衅意味"。

根据中国官方媒体的解读，此次西沙军演旨在展示夺岛作战的能力。在菲律宾与中国存在领土争端的南沙群岛海域，菲律宾实际控制着多个岛礁，在中业岛上更有驻军、修建了军用机场。

南海地区蕴藏有丰富的自然资源，同时也是重要的国际航道，目前每年经由南海的国际贸易运输额高达5万亿美元。多个南中国海周边国家都对南海岛礁提有主权诉求。而北京以及台北方面更是以1947年国民政府单方面发布的一份地图为据，对南海约90%的水域提出了领土主张，与越南、菲律宾、马来西亚、文莱等国存在争端。2016年7月海牙国际仲裁庭裁定中国对南海岛礁不具备"历史性权利"，并要求中国政府停止在南海部分岛礁的填海造陆行为，认为这已经对当地环境造成了不可挽回的损失。

文山/李鱼/(德新社、路透社)