 西沙群岛中国军演 菲律宾越南齐谴责 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.07.2020

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时政风云

西沙群岛中国军演 菲律宾越南齐谴责

本周，中国军队在南海西沙海域举行军演，遭致了越南以及菲律宾方面的抗议。中国官方并没有披露太多消息，中国媒体则分析认为，此次军演旨在检验解放军的夺岛作战能力。

China Südchinesisches Meer - Manöver (picture-alliance/AP Photo/Xinhua/Z. Chunming)

2016年西沙中国军演资料照片

 (德国之声中文网) 本周四(7月2日)，越南和菲律宾对中国军队在西沙群岛海域进行演习表示了谴责。越南外交部表示，中国的军演侵犯了越南主权，让东盟(ASEAN)与中国之间的《南海行为准则》磋商谈判变得更加艰难，对地区和平构成了影响。

几天前，中国海事局发布了西沙海域航行警告，表示解放军将在7月1日至7月5日期间于西沙水域举行军事演习。但是中方没有披露更详细的信息。2019年以及2016年，中国军队也曾在西沙水域举行过演习。

目前，西沙群岛处于中国的完全控制下，但对当地提有主权诉求的还有越南。不过，根据2016年的"南海仲裁案"，南中国海的所有岛礁都只是"岩礁"或者"低潮高地"，不能像"岛屿"一样产生领海及专属经济区。中国方面并没有承认那次仲裁。

Südchinesisches Meer Woody Island (picture-alliance/CPA Media)

永兴岛

中国自70年代起实际控制西沙群岛以来，已经大规模扩建了当地的基础设施，并部署有海军及空军部队。主岛永兴岛更是成为了"三沙市"的行政驻地，名义上管辖西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛。

尽管菲律宾并未向西沙群岛提出过主权诉求，但是该国国防部周四也谴责了中国军演。菲律宾国防部长洛伦扎纳(Delfin Lorenzana)说，军演的消息"非常令人忧虑，极其具有挑衅意味"。

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香港《南华早报》引述据悉掌握解放军军方内部消息的人士的话称，解放军的航空母舰将参加今夏在南中国海举行的军演，但是意图不在夺取台湾实际控制的东沙岛和太平岛。台湾前军方人士认为，中国在南中国海已经开发了8个人工岛，东沙岛和太平岛都失去了地缘战略的重要性。 (25.05.2020)

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根据中国官方媒体的解读，此次西沙军演旨在展示夺岛作战的能力。在菲律宾与中国存在领土争端的南沙群岛海域，菲律宾实际控制着多个岛礁，在中业岛上更有驻军、修建了军用机场。

南海地区蕴藏有丰富的自然资源，同时也是重要的国际航道，目前每年经由南海的国际贸易运输额高达5万亿美元。多个南中国海周边国家都对南海岛礁提有主权诉求。而北京以及台北方面更是以1947年国民政府单方面发布的一份地图为据，对南海约90%的水域提出了领土主张，与越南、菲律宾、马来西亚、文莱等国存在争端。2016年7月海牙国际仲裁庭裁定中国对南海岛礁不具备"历史性权利"，并要求中国政府停止在南海部分岛礁的填海造陆行为，认为这已经对当地环境造成了不可挽回的损失。

文山/李鱼/(德新社、路透社)

 

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