 西欧新冠病逝者 半数死于养老院 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.04.2020

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时政风云

西欧新冠病逝者 半数死于养老院

最新研究发现，在意大利、西班牙等五个疫情严重的欧洲国家中，因感染新冠病毒去世的患者约一半来自于养老院。老年人是此次疫情中的高危群体，其重症率、病死率都显著高于没有基础疾病的年轻人。

Deutschland Altenpflege Coronavirus (picture-alliance/dpa/J. Güttler)

老年人是新冠疫情中的高危群体

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对60岁以上的人来说，冠状病毒尤其危险。然而，尽管知道危险性在增加，很多德国老人仍态度淡定，让人惊讶。 (16.03.2020)

减缓病毒扩散的速度、保护高危人群：新冠病毒的防疫战，每一天都很重要，每一个人都要积极行动起来，具体看来，作为个人，我们可以采取一些什么简单有效的措施呢？ (14.03.2020)

据英国天空新闻电视台报道，英国卫生与社会保障大臣汉考克表示，英国70岁以上的老人会被要求自我隔离，有可能需要持续数月之久。 (15.03.2020)

(德国之声中文网) 英国伦敦政经学院(LSE)周二公布的一项研究显示，意大利、西班牙、爱尔兰、法国、比利时这五个西欧国家中，42%-57%的新冠病逝者都是居住在养老院的老人。不过，研究者也指出，这一数字并不具备很强的代表性，因为各国对“养老院”的定义不同，病例统计方法也有较大差异；研究的主要价值在于指出了养老院内疫情的严峻性。

比如在爱尔兰，截至4月11日累计共有6444名感染者，288人病逝，其中156人来自养老院，占病逝总人数的54%。在西班牙，这个比例达到了57%。比利时、法国、意大利的数字则分别为42%、45%、53%。

在意大利、西班牙等本次疫情的“重灾区”，医护人员在呼吸机等重症医疗资源严重短缺时，不得不决定优先救治存活几率更高的年轻人，不少老年患者因而不幸丧生。

观看视频 01:37

一旦染上病毒，他们凶多吉少

在人均医疗资源相对更充裕的德国，虽然医护人员暂时还不必做出这类艰难抉择，但是近期也出现了许多起老年病患死亡病例，原因则是全国多地养老院内接连发生老人或医护人员大面积感染新冠病毒事件。德国红十字会主席哈瑟尔费尔特(Gerda Hasselfeldt)上周就表示，全国养老院防疫形势十分严峻，“如果我们掉以轻心，来自养老院的感染者几周后就会成批涌入医院。”她对养老机构急缺口罩、防护服等防疫物资的现状十分不满，呼吁相关部门尽快解决此问题。

德国并没有对养老院内的感染、病逝总数进行专项统计。具有疾控中心地位的罗伯特·科赫研究所上周表示，德国新冠病毒感染死亡率正在走高，这与养老机构内出现疫情有关。目前，德国死亡病例的平均年龄约为80岁。

 

文山/达扬/(德新社等)

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