西欧已挺过新冠疫情最严重时期？

（德国之声中文网）世界卫生组织（WHO）认为，西欧可能已经挺过了新冠病毒传播最严重的时期。世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesuseine ）在日内瓦说："我们已经看到，西欧疫情稳定或呈下降趋势。"但是他警告说，在取消出行限制措施方面要谨慎。这些措施成功减缓了病毒传播的速度。

尽早发现感染

流行病很容易再次爆发。因此，必须及早发现新的感染患者，将感染者以及与感染者有过接触的人进行隔离。在德国和其他欧洲国家，最近已经放宽或解除了部分限制措施。

缺乏卫生规定

但是谭德塞认为东欧、非洲、中美洲和南美洲的局势令人担忧。他说："大多数国家仍处于病毒传播的早期阶段。" 虽然所有国家中有四分之三的国家经制定了应对疫情爆发的计划，但是，只有不到一半的国家制定了防止进一步感染的计划和相应的卫生法规以及开展信息宣传活动。在一些较早受到感染的国家，出现了病毒的再次传播。

世卫组织总干事谭德塞表示："毫无疑问：我们面前的道路还很长。我们还要在很长一段时间内应对病毒。" 根据世界卫生组织公布的数据，全世界已有约250万人感染新冠病毒，约有16万感染者死亡。

李京慧/苗子（德新社、欧洲基督教通讯社）