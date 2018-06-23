西方高校纷纷认可中国高考成绩 隐忧浮现

(德国之声中文网) 就在两星期前，美国知名高校新罕布什尔大学宣布，将开始接受中国高考的成绩。这也是美国首个能以中国高考成绩作为录取衡量标准的州立旗舰大学。

《纽约时报》援引该校发言人曼茨(Erika Mantz)指出，这一举措的目的是吸引"优秀的中国高中毕业生"；这些中国学生无需再花费一年的时间参加托福等语言考试项目，能够节约时间和金钱成本。新罕布什尔大学还设立了中英双语的招生网站，并开设了微信公众号。据介绍，该校将结合高考成绩、申请者中学学业表现和全英文面试来直接录取学生。值得一提的是，该校去年秋天录取的781名外国学生中，有半数来自中国。

在新罕布什尔大学之前，已经有6所美国大学能够以中国高考成绩作为录取衡量标准。在美国之外，加拿大、法国、西班牙、意大利等多个西方国家中也已出现了承认中国高考成绩的高校。据英国《经济学人》杂志报道，澳大利亚8所顶尖大学中，已经有7所认可中国高考成绩；而在英国，老牌顶级学府剑桥大学现在也认可中国高考。

报道指出，西方知名高校认可高考，让中国的高中毕业生多了一条出路，尤其是那些高考成绩不理想、原本准备复读一年的考生，现在可以尝试将成绩寄送给西方高校招生处；而对于那些考得不错的学生，他们也有机会在中国高校和西方高校之间作出选择，而无需再像从前那样，额外花费时间和金钱去准备西方大学的各类资格考试。

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高考不再定终身了吗？ “十全十美” 河北衡水一所高中向考生每人发两张连号的五元人民币，寓意“十全十美”。这是一家省重点中学。

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既勤奋、又有钱的中国学生

西方国家高校认可中国高考，其目的一方面是通过创造申请之便利来扩大申请基数，提高生源质量。纽约大学的一名招生工作人员对《经济学人》表示，尽管中国的高中生经历了多年的灌输式教学、批判性思维能力也有所欠缺，但是高考成绩依然是有效的评估手段。这名招生官员说，中国高考评估了与美国考试"不同的能力"，其中也包括了自律能力，"经历过高考的中国学生学术能力非常非常好。"同样承认中国高考成绩的旧金山大学，其校长菲兹杰拉德(Paul J. Fitzgerald)也在学校网站上表示，尽管高考面临着不少批评，但是它在评价学生是否熟练掌握一个特定知识体系时具备优势，还能评估学生"是否具备刻苦学习并坚持到底的品质"。

西方高校的另一目的则是增加收入。《纽约时报》指出，凭借高考成绩入读新罕布什尔大学的学生并非新罕布什尔州当地的居民，因此通常每年需要支付4.5万美元以上的学费和住宿费。根据联邦政府的统计，美国有37.7万中国学生，占全体国际学生的三分之一以上。他们往往会支付全额学费，因而成了美国大学的一个重要收入来源。中国官媒《人民日报》海外版也指出，西方高校此举一方面说明对中国学生的接纳度越来越高，另一方面也能带来可观的经济收益。

政治化高考引担忧

这种基于金钱的考量，也为这些认可中国高考、吸引中国学生的西方高校招来了非议。最新一期的《经济学人》就以"向高考磕头"为题，呼吁这些西方高校应该再仔细审视一下自己的中国招生政策。这篇报道指出，今年多个省市的高考作文题目都非常政治化，考生被要求歌颂习近平思想、阐述中国共产党领导社会一切方面的合理性，而中国国务院副总理孙春兰更是公开表示，高考的使命就是“为国家选人育人”。此外，中国高中的教学方式也造成了学生的批判性思维能力有所欠缺。《经济学人》注意到，认可中国高考成绩的西方高校并没有公开批评高考的政治化趋势。在澳大利亚8所顶尖大学中，只有墨尔本大学现在还坚持不认可中国高考成绩。大学副校长伊文斯对《经济学人》解释说，学校已经"多次考虑过这一议题"，并且判定"其他衡量标准能够更好地预测大学阶段学习的成绩"。

不过，这篇报道的作者也担忧地指出，墨尔本大学将很难坚持该立场。目前，来自中国的学生已经占到美国以及澳大利亚高校国际生源的1/3，西方高校越发依赖中国留学生所带来的收入；顶尖大学中，只要有一部分认可中国高考成绩，其余部分就很难长期坚持原有立场。