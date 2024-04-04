西方领导人不受欢迎度排名 德国总理肖尔茨拔得头筹

（德国之声中文网）肖尔茨总理在德国民众中受欢迎程度不高，这本身倒不是什么爆炸性新闻。去年十二月，德广联的"德国趋势"民调中，对总理施政情况感到满意的受访者就只占五分之一。而此次肖尔茨"荣登"《纽约时报》最不受欢迎西方领导人的排行榜榜首，只是又一次印证了这一民调趋势。

定期就各国首脑民意支持率开展民调的美国商业信息咨询公司 Morning Consult的最新民调显示，73%的受访者对德国总理肖尔茨的施政业绩表示不满意。《纽约时报》根据民调结果发布的一份图表上，肖尔茨的民意支持率最低，名列榜首。而排在肖尔茨之后的，分别是法国总统马克龙（71%），韩国总统尹锡悦（70%）以及日本首相岸田文雄。英国首相苏纳克的民意不满度为66%，加拿大总理特鲁多则为59%。

相比之下，美国总统拜登民调结果还算说得过去，对其施政情况表示不满的受访者占比为54%。而排名最靠后，也就是民众不满意度最低的则是比利时首相亚历山大·德克罗（Alexander De Croo)，对其施政情况表示不满的受访者"仅有"46%。

造成民主不满的主要原因：通胀和移民

《纽约时报》分析称，西方民众之所以对政府首脑表示不满，主要有四大原因。其中最主要的就是通货膨胀，受乌克兰战争等因素的影响，很多西方国家通胀严重，过去几年来物价飞涨。德国消费者保护协会提供的数据显示，从2021年至2024年，德国食品价格平均上涨幅度高达29%。

而另外一个引发民众不满的问题则是外来移民。《纽约时报》指出，尤其是非法移民的大量涌入，给民众造成了"混乱和无法无天"的印象。而这种印象又导致了民众对国家元首和政府首脑施政情况的不满，并使很多人转而支持右翼政党。

（纽约时报，柏林日报）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。