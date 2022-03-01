 西方軍援烏克蘭 武器如何送達前線？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.03.2022

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时政风云

西方軍援烏克蘭 武器如何送達前線？

歐盟正史無前例地資助購買和運送軍火武器給烏克蘭，其他西方國家也承諾提供武器，但問題是——武器要如何輸送至烏克蘭？可以多快送達？

Deutschland | Bundeswehroldaten mit Panzerfaust

西方向烏克蘭前線支援軍火武器，但運輸過程卻面臨許多現實障礙。

（德國之聲中文網）因應俄烏戰事，歐盟已決定撥出4.5億歐元用於致命武器，其中包括防空系統、反坦克武器、彈藥等，以支援烏克蘭武裝部隊的軍事裝備。另外，還將撥出5,000萬歐元用於提供非致命性用品，如燃料、防護裝備、頭盔和急救包。

由於歐盟條約並不允許將常規預算用於軍事目的，為此，歐盟正啟動一項名為「歐洲和平機制 」（European Peace Facility）的融資工具，允許其提供上限為50億歐元的軍事援助。

此前，德國的國防政策發生了「範式轉移」（Paradigm Shift），簽署了向烏克蘭提供致命武器的協議。根據協議，德國將提供烏克蘭1,000枚反坦克武器和500枚 「刺針」（Stinger）地對空導彈，這等於是扭轉了過去德國不向戰爭地區提供致命武器的禁令。

與此同時，美國也正加緊運輸，並額外對烏提供3.5億美元的軍事援助，包括標槍反坦克導彈、「刺針」防空導彈、輕武器和彈藥。這使得美國在過去一年的對烏軍事援助總額達到10億美元。自2014年以來，總額累計已超過25億美元。

Infografik Ukraine und Russland: militärische Stärke im Vergleich EN

烏克蘭與俄羅斯的軍力比較。資料來源：Global Firepower。

武器輸送的艱難挑戰

雖然這表示努力擊退俄軍的烏克蘭將得到巨大助力，但軍援背後的物流輸送和各種潛在障礙仍讓人感到擔憂——尤其是時間和路線問題。

截至目前，來自西方的軍事援助都是依照武器類型，通過陸地或空中的方式運送。但是，烏克蘭的空域現在遭到俄羅斯戰鬥機控制，俄軍大可「通過空襲和導彈打擊」攔截武器運送。

歐洲對外關係委員會智庫的東歐和國防政策專家葛雷塞爾（Gustav Gressel），通過電子郵件告訴德國之聲，「如果俄軍能知道（西方武器的）運輸路線，將可透過監視找出這些武器具體是怎麼被輸送的。」

俄軍攔截武器運輸的可能性也讓波蘭成為焦點。波蘭與烏克蘭邊界相鄰達535公裏，長期以來，尤其是美軍，都有經由波蘭派遣部隊和運輸裝備的歷史。在匈牙利拒絕允許致命武器過境該國之後，波蘭肩負的重擔又更加沈重。

波蘭的角色

「目前，所有這些軍事設備基本上都在波蘭邊境集結。即使其他國家自告奮勇，比如斯洛伐克，那也未必會是條容易的運輸路線。因為從斯洛伐克至羅馬尼亞的層層山脈，這樣的地理環境將成阻礙。」皇家聯合軍種研究所（Royal United Services Institute）的歐洲安全問題研究員阿諾德（Ed Arnold）告訴德國之聲。皇家聯合軍種研究所是一家總部位於倫敦的智庫。

「也就是說，現在有兩條路線。」阿諾德說，「一條是靠近白俄羅斯邊境的路線，另一條則是稍微靠南的路線。」

Karte Ukraine und Nachbarländer EN

西方將武器送往烏克蘭前線，波蘭的角色至關重要。

日內瓦安全政策中心（Geneva Center for Security Policy）的武器擴散問題專家菲諾（Marc Finaud）則指出，烏克蘭當地局勢瞬息萬變。他告訴德國之聲：「如果（西方的）車隊或運輸被阻止——無論他們是在北約成員國境內，還是已經越過邊界進入烏克蘭，如果西方國家因此受到攻擊——很可能會加劇緊張局勢。

阿諾德補充，這種風險讓俄羅斯人暫時仍按兵不動，畢竟這樣做等於「是在針對西方的補給。」但他也表示，還是對俄軍沒有切斷補給感到驚訝，「因為事實上如果他們能拿下這兩條路線，對他們的戰略是很有用的。俄國人可以選擇從白俄羅斯的西南部出發，攔截所有這些即將進入（烏克蘭）的裝備。」

時間就是關鍵

另一個關鍵因素是時間。基輔和哈爾科夫的烏克蘭部隊獲得增援的時間，正在迅速流逝。阿諾德說，這對於在烏東前線交鋒的烏克蘭部隊來說尤其頭痛，「如果他們不盡快轉移到第聶伯河以西，就有可能被切斷（後援）。作為烏克蘭最精銳部隊，第95空中突擊旅（95th Air Assault Brigade）正進行最激烈的戰鬥，他們勢必需要補給。」

那麽，還有沒有其他辦法能將西方武器送到烏克蘭前線？

「另一種可能性是，烏克蘭或其他國家的士兵在波蘭取走軍援武器，然後帶著它們越過邊境，但這也無法運輸太多武器。」阿諾德說。

阿諾德表示，現階段彈藥供應枯竭的危險至關重要。「烏克蘭部隊供應重武器的彈藥庫存，可能還夠用五天。他們還有另一個選擇是使用俄軍遺留下來的武器，這能讓他們再支撐一段時間，但也無法撐太久。」

观看视频 02:14

绝不离开！为前线备战的乌克兰志愿者们

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