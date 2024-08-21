西方航空公司为何缩减中国航班？

航空业数据显示，由于中国旅游需求疲软、成本上升以及绕开俄罗斯领空延长了飞行时间等原因，西方航空公司开始避开中国航线，而中国航空公司正在国际航线上获得更多的市场份额。

（德国之声中文网）俄乌战争已持续逾两年，由此导致的俄罗斯空域封锁对西方航空公司造成冲击。近期有多家航空公司全面取消或暂停往返中国的航线，原因是欧洲航空公司在中国航线上必须绕行俄罗斯领空，大幅提高飞行成本。与此同时，中国的航空公司正不断扩大海外业务。

英国航空公司不久前宣布，自今年10月26日起暂停伦敦和北京的直航航班一年。今年7月，另一家英国航空公司维珍航空宣布，由于飞行时间增加，10月底开始无限期取消英国和中国之间仅余的伦敦上海航线。

路透社指出，英航和维珍航空将可利用珍贵的伦敦希斯罗机场起降时段，开辟其他可能更有利可图的航线。

澳大利亚航空则在5月以航班未满载以及中国旅游需求低为由，宣布暂停悉尼-上海航线。

德国汉莎航空上半年业绩疲软的原因之一是飞往中国的航班利润降低。其他航空公司也指出，西方国家前往中国旅行的需求持续低迷。

德国汉莎航空2024上半年业绩疲软的原因之一是飞往中国的航班利润降低 图像来源: Lando Hass/dpa/picture alliance

避开俄罗斯增加飞行时间及燃料成本

2022 年乌克兰战争爆发后，欧美和其他国家的航空公司遭莫斯科或本国政府禁止进入俄罗斯领空，或出于安全考虑选择不飞越俄罗斯领空。另一方面，中国航空公司航班继续飞越俄罗斯空域，取道较短的北方航线前往欧洲和北美。

以伦敦-北京航线为例，英国航空的飞行时间要比中国南方航空去年开通的同一航线多出两个半小时。与中国竞争对手相比，西方航空公司面临更高的燃料和成本。

在国内航线的激烈竞争压低票价和盈利之际，这扩大了中国航空公司的成本优势，使其能够在国际市场上占据更大份额。

汉莎航空首席执行官施波尔（Carsten Spohr）6月曾表示，“中国目前非常困难，因为中国航空公司向市场投放了大量运力”，导致航线的利润“没有那么高”。今年夏季，汉莎航空从慕尼黑和法兰克福飞往北京、上海和香港的班次为每周35班，为2019年新冠疫情前运输量的66%。

根据机场运营商Fraport公布的数据，德国最大机场法兰克福机场每周有57个班次飞往中国，仍比新冠疫情前的水平低17%。

旅游数据公司OAG分析师格兰特（John Grant）表示：“中国航空公司的成本通常比国际竞争对手低30%左右。”

根据路透社分析的航空分析公司Cirium航班资料，包括中国南方、中国东方和中国国际航空在内的中国航空公司，7月份营运的国际航班数量是2019年7月的90%。外国航空公司的航班则仅为新冠疫情前的60%。

汉莎航空的施波尔表示，汉莎集团在亚洲的疲弱并非由于缺乏经济机会，而是“中国航空公司提供的过剩运力”。

德国最大机场法兰克福机场每周有57个班次飞往中国，仍比新冠疫情前的水平低17% 图像来源: Helmut Fricke/dpa/picture alliance

政治因素

除了飞行成本增加外，一些往返中国的航班因政治问题受阻。印度和中国之间的客运航班在新冠疫情后因边界争端而未恢复。

在2020年双边航空服务协议暂停后，中国和美国之间的航班量约为2019年的五分之一。

Cirium数据显示，中美之间的航班授权已逐渐增加，但美国航空公司在每周获准的50个航班中只运行 35 个航班，而中国航空公司已增至每周 49 个航班。

联合航空上月表示，由于中国的旅游需求“大幅”降低，该公司已将运力重新分配到亚太的其他地区。

美国主要航空公司和工会团体 4 月在一封信中要求拜登政府，暂停批准中国航空公司的航班，理由是中国政府持续实施“反竞争政策”以及绕飞俄罗斯的劣势。

（路透社、法新社、德广联）

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