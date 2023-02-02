西方继续军援乌克兰 同时进一步限价俄油

（德国之声中文网）西方盟国周五（2月3日）承诺，向乌克兰提供精确制导火箭弹与导弹系统。此前，乌克兰总统泽连斯基呼吁提供尖端武器，以帮助保持对陷入困境的东部城市巴赫穆特的控制。

在宣布这些消息前不久，泽连斯基在基辅举行的欧盟领导人峰会上说：“没有人会交出巴哈姆特。只要我们能做到，我们就会一直战斗下去。”

“如果加速武器（交付）——指远程武器——我们不仅不会从巴赫穆特撤出，我们还将开始解除（俄罗斯）对顿巴斯的占领。”这位乌克兰总统在谈到乌克兰东部地区时说。

新一揽子武器和援助计划

美国周五宣布了价值22亿美元的新一揽子武器和弹药援助计划。五角大楼表示，其中包括一种新型火箭推进式精确炸弹，可以使基辅对俄罗斯军队的打击范围扩大近一倍。

地面发射的小直径炸弹（GLSDB）可以飞行150公里，足以威胁到俄罗斯的主要补给线、军火库和空军基地。它们可能使基辅的部队有能力打击俄罗斯占领的顿巴斯、扎波罗热和赫尔松地区以及克里米亚北部的任何地方。

不过，五角大楼发言人加恩（Garron Garn）中校说：“由于合同、生产和交付时间表的原因，GLSDB的交付可能不会在几个月内完成。”他拒绝透露将要交付的数量。

法国国防部表示，法国和意大利将提供移动式地对空导弹系统，以回应基辅的紧急请求，帮助保护“平民和基础设施免受俄罗斯空袭”。这种系统被称为“MAMBA”或者“SAMP”，是一种车载中程导弹系统，旨在为空中威胁提供保护，例如来自导弹或无人机的威胁。

乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）表示，这些武器将“帮助我们从俄罗斯的袭击中拯救成千上万人的性命”。

乌克兰还要求这些盟国为其提供战斗机。乌克兰已经从西方获得了交付现代化主战坦克的承诺，而德国也在犹豫了几个月之后批准向乌克兰交付豹式坦克（包括此前已经批准的豹2和最新批准的豹1）。

为什么乌克兰需要西方坦克？

俄罗斯石油产品的价格上限

在布鲁塞尔，欧盟、七国集团和澳大利亚周五同意限制俄罗斯成品油的价格，以配合周日（2月5日）生效的对船舶交付产品的禁运。

去年12月，欧盟对通过海路进入欧盟的俄罗斯原油实施禁运，并与七国集团成员国一起，对俄罗斯向世界其他地区的原油出口设定每桶60美元的上限。

从周日开始的新禁运和价格上限将针对俄罗斯精炼石油产品，例如船用汽油、柴油和取暖燃料。

根据一份联合声明，西方主要工业化国家集团和澳大利亚将柴油或石蜡等燃料的价格上限定为每桶100美元，将取暖油等价值较低的产品的价格上限定为每桶45美元。

克里姆林宫警告说，这些措施将破坏世界市场的稳定。

欧盟委员会主席冯德莱恩本周估计，原油价格上限将使莫斯科每天损失约 1.6 亿欧元。

乌克兰加入欧盟“没有时间表”

在基辅峰会上，欧盟赞扬了乌克兰为启动加入欧盟所需的改革做出了“相当大的努力”，但敦促它做得更多。

腐败是欧洲的一个关键问题。乌克兰已经扩大了解决这一问题的努力，本周对一名有政治关系的寡头和一名前内政部长进行了突击搜查。

正在促成乌克兰尽快加入欧盟的泽连斯基周五表示，谈判可能会在今年开始。

“我们今天到底达成了什么？”泽连斯基在他的例行晚间讲话中说，“有一项谅解是，有可能在今年开始关于乌克兰加入欧盟的谈判。”

但走完加入欧盟的程序可能需要数年时间。

冯德莱恩告诫说，这一进程是以绩效为基础的，无论是谈判还是加入欧盟，都不可能有 “刚性的时间表”。

目前，欧盟表示将采取更多措施转移冻结的俄罗斯资产，用于补偿乌克兰自遭到入侵以来造成的损失。

布鲁塞尔还计划在 2 月 24 日入侵一周年之际推出新的一揽子制裁措施。

图中是在乌克兰顿涅茨克地区的巴赫穆特

巴赫穆特的紧张继续

巴赫穆特的战斗丝毫没有松懈，这是乌克兰和俄罗斯军队之间长期战斗的前线。

整个周五上午，法新社记者都听到持续不断的小型武器交火和迫击炮弹从俄罗斯阵地发出的声音。

据全球外展医生组织（Global Outreach Doctors）称，一名美国人道主义医生在他的疏散车辆被导弹击中时丧生。该组织的创始人卢斯蒂格（Andrew Lustig）说，这位33岁的受害者里德（Pete Reed）是前美国海军陆战队士兵，同时也是一名护理人员。

据报道，还有几个人在这次袭击中受伤。

65岁的本地人特卡琴科（Oleksandr Tkachenko）说，“很明显”，这辆被摧毁的汽车不是军事目标。他还说，试图营救车内人员的居民也遭到袭击。

（法新社）

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