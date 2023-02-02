西方继续军援乌克兰 同时进一步限价俄油

（德国之声中文网）西方盟国周五（2月3日）承诺，向乌克兰提供精确制导火箭弹与导弹系统。此前，乌克兰总统泽连斯基呼吁提供尖端武器，以帮助保持对陷入困境的东部城市巴赫穆特的控制。
在宣布这些消息前不久，泽连斯基在基辅举行的欧盟领导人峰会上说：“没有人会交出巴哈姆特。只要我们能做到，我们就会一直战斗下去。”
“如果加速武器（交付）——指远程武器——我们不仅不会从巴赫穆特撤出，我们还将开始解除（俄罗斯）对顿巴斯的占领。”这位乌克兰总统在谈到乌克兰东部地区时说。
在乌克兰，很多军事分析师相信，该国将在不久的将来收到西方的战斗机。基辅著名军事分析师奇穆特（Taras Chmut）对DW表示，“战斗机的问题已经提上日程，我认为在未来几个月内会找到解决方案”
新一揽子武器和援助计划
美国周五宣布了价值22亿美元的新一揽子武器和弹药援助计划。五角大楼表示，其中包括一种新型火箭推进式精确炸弹，可以使基辅对俄罗斯军队的打击范围扩大近一倍。
地面发射的小直径炸弹（GLSDB）可以飞行150公里，足以威胁到俄罗斯的主要补给线、军火库和空军基地。它们可能使基辅的部队有能力打击俄罗斯占领的顿巴斯、扎波罗热和赫尔松地区以及克里米亚北部的任何地方。
不过，五角大楼发言人加恩（Garron Garn）中校说：“由于合同、生产和交付时间表的原因，GLSDB的交付可能不会在几个月内完成。”他拒绝透露将要交付的数量。
法国国防部表示，法国和意大利将提供移动式地对空导弹系统，以回应基辅的紧急请求，帮助保护“平民和基础设施免受俄罗斯空袭”。这种系统被称为“MAMBA”或者“SAMP”，是一种车载中程导弹系统，旨在为空中威胁提供保护，例如来自导弹或无人机的威胁。
乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）表示，这些武器将“帮助我们从俄罗斯的袭击中拯救成千上万人的性命”。
乌克兰还要求这些盟国为其提供战斗机。乌克兰已经从西方获得了交付现代化主战坦克的承诺，而德国也在犹豫了几个月之后批准向乌克兰交付豹式坦克（包括此前已经批准的豹2和最新批准的豹1）。
俄罗斯石油产品的价格上限
在布鲁塞尔，欧盟、七国集团和澳大利亚周五同意限制俄罗斯成品油的价格，以配合周日（2月5日）生效的对船舶交付产品的禁运。
去年12月，欧盟对通过海路进入欧盟的俄罗斯原油实施禁运，并与七国集团成员国一起，对俄罗斯向世界其他地区的原油出口设定每桶60美元的上限。
从周日开始的新禁运和价格上限将针对俄罗斯精炼石油产品，例如船用汽油、柴油和取暖燃料。
根据一份联合声明，西方主要工业化国家集团和澳大利亚将柴油或石蜡等燃料的价格上限定为每桶100美元，将取暖油等价值较低的产品的价格上限定为每桶45美元。
克里姆林宫警告说，这些措施将破坏世界市场的稳定。
欧盟委员会主席冯德莱恩本周估计，原油价格上限将使莫斯科每天损失约 1.6 亿欧元。
2月3日在基辅举行欧盟-乌克兰峰会，图上为乌克兰总统泽连斯基（中）、欧盟委员会主席冯德莱恩（右）和欧盟理事会主席米歇尔
乌克兰加入欧盟“没有时间表”
在基辅峰会上，欧盟赞扬了乌克兰为启动加入欧盟所需的改革做出了“相当大的努力”，但敦促它做得更多。
腐败是欧洲的一个关键问题。乌克兰已经扩大了解决这一问题的努力，本周对一名有政治关系的寡头和一名前内政部长进行了突击搜查。
正在促成乌克兰尽快加入欧盟的泽连斯基周五表示，谈判可能会在今年开始。
“我们今天到底达成了什么？”泽连斯基在他的例行晚间讲话中说，“有一项谅解是，有可能在今年开始关于乌克兰加入欧盟的谈判。”
但走完加入欧盟的程序可能需要数年时间。
冯德莱恩告诫说，这一进程是以绩效为基础的，无论是谈判还是加入欧盟，都不可能有 “刚性的时间表”。
目前，欧盟表示将采取更多措施转移冻结的俄罗斯资产，用于补偿乌克兰自遭到入侵以来造成的损失。
布鲁塞尔还计划在 2 月 24 日入侵一周年之际推出新的一揽子制裁措施。
图中是在乌克兰顿涅茨克地区的巴赫穆特
巴赫穆特的紧张继续
巴赫穆特的战斗丝毫没有松懈，这是乌克兰和俄罗斯军队之间长期战斗的前线。
整个周五上午，法新社记者都听到持续不断的小型武器交火和迫击炮弹从俄罗斯阵地发出的声音。
据全球外展医生组织（Global Outreach Doctors）称，一名美国人道主义医生在他的疏散车辆被导弹击中时丧生。该组织的创始人卢斯蒂格（Andrew Lustig）说，这位33岁的受害者里德（Pete Reed）是前美国海军陆战队士兵，同时也是一名护理人员。
据报道，还有几个人在这次袭击中受伤。
65岁的本地人特卡琴科（Oleksandr Tkachenko）说，“很明显”，这辆被摧毁的汽车不是军事目标。他还说，试图营救车内人员的居民也遭到袭击。
（法新社）
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
豹1主战坦克
德国政府2月3日向乌克兰发放了豹1主战坦克的出口许可证。豹1坦克是二战后为联邦国防军研制的第一款主战坦克，生产于1960年代中期至1980年代中期。据明镜周刊的消息，工业界已准备好29辆豹1坦克。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
豹2坦克
豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
“黄鼠狼”步兵战车
“黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
陆基防空系统Iris-T SLM
Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
猎豹式自行高射炮
猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
PzH-2000自行榴弹炮（7台）
Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
Mars II多管火箭发射系统
德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
“海狸”装甲架桥车
装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
铁拳三型火箭筒（3000件）
这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
“毒刺”导弹 （500件）
“毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
“箭-2”式便携式防空导弹（2700件）
Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。