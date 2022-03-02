西方經濟制裁俄羅斯 能阻止普京嗎？

（德國之聲中文網）俄烏戰事膠著，西方祭出一系列經濟制裁，包含凍結俄羅斯央行大筆海外資產、將部分俄羅斯銀行踢出SWIFT全球支付系統等，試圖施壓普京（Vladimir Putin）收手撤軍。

短短幾天內，俄羅斯盧布已經重貶三分之一。許多報導稱，俄羅斯多地的ATM自動提款機前，擠滿了想提取美元現金的擠兌人潮。有俄羅斯民眾試圖用信用卡支付，或Google Pay、Apple Pay等手機支付時遇到了問題。

因為制裁，來自西方的家用電器、衣服和鞋子等商品可能很快就會短缺，甚至像蘇聯時期那樣再次成為稀有商品。有部分專家預測，若目前情勢持續下去，俄羅斯恐出現兩位數的經濟下滑。但到目前為止，克里姆林宮都試圖保持樂觀。

「確實，俄羅斯經濟正遭受巨大壓力，受到了強烈的打擊，但我們有能力、有機會、有計劃，並且正積極努力應對中。」俄羅斯政府發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）週四（3月3日）稱：「（俄羅斯）將持續屹立不倒。」

克里姆林宮信誓旦旦，認為市場局勢很快就能平靜下來。然而實際上，經濟制裁對俄羅斯造成的影響有多大？有效嗎？

俄羅斯對制裁並不陌生

至少從2014年俄羅斯併吞克里米亞開始，俄羅斯就一直在適應西方的經濟制裁。當時，俄羅斯政府想出了一個委婉的說法來描述這些制裁，俄媒也稱其為「新的經濟現實」。不過這一次，打擊要嚴重得多。



歐洲和美國對俄羅斯航班的飛行禁令，對俄羅斯航空業造成了巨大衝擊。根據俄羅斯多家旅遊公司，其飛機訂票的生意大幅下降70%；另外，由於部分俄羅斯銀行被踢出SWIFT，正在國外度假的部分俄羅斯人不得不攜帶大量現金因應支付。

泰國也有至少三家醫院，現在只接受能現金支付的俄羅斯病人。此外，人在國外的俄羅斯人若沒有事先買好機票，現在要再買票飛回俄羅斯可能也不容易。

根據美國國家公共廣播電台（NPR）報導，有俄羅斯旅遊業者表示，該國目前在境外的遊客可能超過15萬人，其中約2萬7,000人正在受航空禁令直接影響的國家地區。

為了因應經濟制裁，俄羅斯已成立一個新的危機應對中心，由俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）掌舵，以穩定動蕩局勢。

意料之外的「極端情況」

面對盧布暴跌，俄羅斯央行的應變措施是將其關鍵利率從9.5%提高到20%，以抵消貶值並防止通貨膨脹螺旋式上升，但該銀行正面臨著前所未有的壓力，且似乎被西方國家凍結其三分之二儲備的決定嚇了一跳。

路透社報導，俄羅斯央行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）在一次視頻談話中對員工說，所有人都希望不要面臨到這種 「極端情況」。

俄羅斯商業日報《公報》（Vedomosti）報導指，目前對制裁感到最擔憂的，是俄羅斯的中產階級。該報還預估，經濟制裁將衝擊所有俄羅斯民眾，並援引一名心理學家的話寫道：「俄羅斯人過去認為制裁是對精英的『懲罰』，但現在他們開始意識到，所有人都會受到影響。」

俄羅斯知名經濟專家謝爾蓋烏特金（Sergey Utkin）則在俄羅斯《商人報》（Kommersant）上警告，俄羅斯將面對「大規模的經濟損失，還有所有社會階層生活方式的破壞」。他補充說，這些都是對烏克蘭行動的後果。

俄羅斯民眾衝擊最大

俄烏危機之前，新冠疫情造成的供應鏈中斷已讓俄羅斯出現食品通膨問題。隨著西方陸續祭出經濟制裁，造成通膨壓力增加，美國國家公共廣播電台報導，許多俄羅斯民眾意識到物價上漲的可能，紛紛囤貨。

對此，俄羅斯官媒的塔斯社（TASS）援引官方消息稱，俄羅斯幾家最大的連鎖超市已同意將乳製品和烘焙食品、糖和部分蔬菜的價格漲幅，限制在5%之內。

「對於俄羅斯的普通人來說，這完全是毀滅性的。」國際金融協會副主任、經濟學家里巴科娃（Elina Ribakova）在接受《Vox》專訪時則表示，目前俄羅斯民眾遇到的經濟危機幾乎可與1990年代初的情況比擬——失去儲蓄、資本受管制、無法進行外幣交易、經濟可能出現兩位數下滑、存款或養老金恐面臨無法轉帳調度的情況。

里巴科娃說，這些都是90年代發生過的事，「當時重挫了俄羅斯民眾」。她認為，任何危機都是平民的感受最為深刻。

制裁能阻止普京嗎？

美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）分析，有研究表明，俄羅斯在併吞克里米亞後，美國的制裁雖然減緩了俄羅斯的經濟增長，但幅度不大。不過這次對莫斯科的制裁，有可能產生更嚴重的後果。

俄羅斯雖然可以向中國尋求幫忙，但人民幣在中國以外的地區並未廣泛使用；若嘗試使用加密貨幣逃避制裁，也很難在不引起注意的情況下，轉移大量資金。華盛頓也可能關注大型加密貨幣交易所，防止莫斯科逃避制裁。

但美國外交關係協會也指出，有觀察家警告，對俄羅斯央行的處罰可能會把普京逼入牆角，反而導致危險升級。也有分析認為，從歷史上看，單靠制裁也未能迫使伊朗和北韓等國改變路線。

《The Conversation》則有專家指出，儘管經濟制裁被廣泛使用，但是它的有效性仍經常受到爭論，「近期關於制裁的研究普遍認為，經濟制裁很少能改變行為，尤其是那些旨在破壞軍事干預的制裁。當國家安全被認為受到威脅時，制裁根本不足以造成重大損失。」

文章指出，西方制裁不太可能迫使普京放棄對烏克蘭的入侵，但俄羅斯民眾——尤其是貧困忍口——肯定會受到損害。

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一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 动物组织 猫科动物国际联合会（FIFe）在官方网站上发布声明，宣布自3月1日起，下属的各国分会应停止进口饲养于俄罗斯境内的猫，并禁止与俄罗斯有关的机构参加该组织举办的展会和比赛。



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