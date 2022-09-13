西方战机为什么对乌克兰至关重要？

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美国已做出放行向乌克兰提供F-16战机的决定。而培训乌克兰飞行员和地面人员的计划也开始加紧落实。
美国总统拜登周日表示，他已收到乌克兰总统泽连斯基做出的“明确保证”，乌克兰不会使用西方国家提供的F-16战机攻击俄罗斯本土。G7峰会期间美国为盟国向乌克兰提供F-16战机扫清了道路。
拜登表示，美国将支持其盟友对乌克兰飞行员操作第四代战斗机进行培训，包括美国的F-16战机。同时，美国国家安全顾问沙利文否认华盛顿政策转变。莫斯科则表示，西方国家向乌克兰提供F-16战斗机将带来“巨大的风险”。
据德新社报道，英国国防大臣华莱士与德国国防部长皮斯托里乌斯在柏林举行联合记者会，表明无论英国还是德国都不会在可预见的未来向乌克兰输送战斗机。
七國集團（G7）峰會最後一天，美國總統拜登預計將會晤烏克蘭總統澤連斯基。澤連斯基親臨廣島峰會，引發一陣炫風。美方同意盟國提供烏克蘭F-16戰鬥機料成焦點之一。與此同時，中國與俄羅斯陸續對G7表達不滿。
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