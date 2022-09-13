 西方战机为什么对乌克兰至关重要？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.05.2023

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时政风云

西方战机为什么对乌克兰至关重要？

美国已做出放行向乌克兰提供F-16战机的决定。而培训乌克兰飞行员和地面人员的计划也开始加紧落实。

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Ukrainian State Emergency Service firefighters put out the fire after a Russian rocket attack hit an electric power station in Kharkiv, Ukraine, Sunday, Sept. 11, 2022. The Kharkiv and Donetsk regions have been completely de-energised in the rocket attack. (AP Photo/Kostiantyn Liberov)

乌克兰大反攻 俄罗斯空袭热电站报复 13.09.2022

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香港警方五月初以「煽动颠覆国家政权罪」扣押了纪念在1989年天安门事件的「国殇之柱」。在5月22日，其创作者高志活（Jens Galschiot）在德国柏林为「国殇之柱」复制品揭幕。

国殇之柱在德国柏林揭幕 23.05.2023

考虑到G7的重要性，原本计划线上参会的乌克兰总统泽连斯基最后还是决定亲自前往。用广岛和巴赫穆特的类比敦促G7加大军援力度。

乌克兰总统现身日本G7 将巴赫穆特比作广岛 21.05.2023

102岁的斯陶赫纳（Ernestine Stauchner）是巴伐利亚，甚至可能是德国最年长的踢踏舞者。

102岁阿嬷：我要跳踢踏舞 21.05.2023

(T) Ceylon-Hutaffe (S) Sri Lanka, Ceylon-Hutaffe, Toque macaque, Ernte, China (c) DW

斯里兰卡“猕猴肆虐” 拟向中国出口10万只 19.05.2023

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21/03/2023 **FILE PHOTO: F-16 aircrafts fly during a NATO media event at an airbase in Malbork, Poland, March 21, 2023. REUTERS/Lukasz Glowala/File Photo

拜登：泽连斯基承诺不会使用F-16攻击俄罗斯本土 21.05.2023

美国总统拜登周日表示，他已收到乌克兰总统泽连斯基做出的“明确保证”，乌克兰不会使用西方国家提供的F-16战机攻击俄罗斯本土。G7峰会期间美国为盟国向乌克兰提供F-16战机扫清了道路。

Handout photo dated April 17, 2015 shows an F-16 Fighting Falcon, from the Arizona Air National Guard's 162nd Wing, dismounts after refueling from a KC-135 Stratotanker, from the 161st Air Refueling Wing, near Tucson, Arizona. Ukraine won a huge boost for its troops on Wednesday as Germany and the United States announced plans to provide heavy tanks for Kyiv, ending weeks of diplomatic deadlock on the issue. Ukraine will now push for Western fourth generation fighter jets such as the U.S. F-16 after securing supplies of main battle tanks, an adviser to Ukraine's defence minister said. U.S. Air Force photo by Staff Sgt. David Salanitri via ABACAPRESS.COM

莫斯科：向乌克兰提供F-16战机将给西方带来“巨大”风险 20.05.2023

拜登表示，美国将支持其盟友对乌克兰飞行员操作第四代战斗机进行培训，包括美国的F-16战机。同时，美国国家安全顾问沙利文否认华盛顿政策转变。莫斯科则表示，西方国家向乌克兰提供F-16战斗机将带来“巨大的风险”。

16.05.2023 Ukraine's President Volodymyr Zelensky addresses, via videolink, the opening ceremony of the 4th Summit of the Heads of State and Government of the Council of Europe, at the Harpa concert hall in Reykjavik, Iceland on May 16, 2023. Founded in 1949, the Council of Europe is the continent's oldest pan-European organization and has a critical role to play as the region's guardian of human rights, democracy, and the rule of law. (Photo by Alastair Grant / POOL / AFP) (Photo by ALASTAIR GRANT/POOL/AFP via Getty Images)

英国防大臣：可预见未来不会向乌克兰提供战机 17.05.2023

据德新社报道，英国国防大臣华莱士与德国国防部长皮斯托里乌斯在柏林举行联合记者会，表明无论英国还是德国都不会在可预见的未来向乌克兰输送战斗机。

Ukraine's President Volodymyr Zelensky disembarks from a plane as he arrives at Orly airport, outside Paris, before attending a meeting with France's President and Germany's Chancellor on February 8, 2023, following his visit to the United Kingdom. - EU officials are hoping Zelensky will head to Brussels on February 9 to meet European leaders in a largely symbolic but nevertheless keenly anticipated visit after months of European support for Ukraine. (Photo by JULIEN DE ROSA / POOL / AFP) (Photo by JULIEN DE ROSA/POOL/AFP via Getty Images)

G7重頭戲：澤連斯基今見拜登 21.05.2023

七國集團（G7）峰會最後一天，美國總統拜登預計將會晤烏克蘭總統澤連斯基。澤連斯基親臨廣島峰會，引發一陣炫風。美方同意盟國提供烏克蘭F-16戰鬥機料成焦點之一。與此同時，中國與俄羅斯陸續對G7表達不滿。