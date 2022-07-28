 西方对俄制裁 到底谁蒙受了更大损失? | 经济纵横 | DW | 29.07.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

西方对俄制裁 到底谁蒙受了更大损失?

2月底俄乌战争爆发之后，西方国家已经出台了数轮针对俄罗斯的制裁措施。耶鲁大学的一项最新研究显示，俄罗斯经济正因此蒙受严重损失。不过，德国黑森-图林根州立银行则指出，西方对俄制裁“伤敌八百、自损一千”。

欧洲经济风雨飘摇 - 西方对俄制裁，到底谁蒙受了更大损失?

欧洲经济风雨飘摇 - 西方对俄制裁，到底谁蒙受了更大损失?

（德国之声中文网）德国黑森-图林根州立银行(HeLaBa)首席经济师特劳德(Gertrud Traud)日前表示，依靠对俄制裁不可能赢得俄乌战争，因为制裁措施对德国乃至全世界造成的损失要大于俄罗斯蒙受的损失。她同时还认为，俄罗斯经济受战争以及制裁的影响要远远小于此前的预计。

特劳德指出，一方面，俄罗斯在开战前就做好了一定经济准备，另一方面，制裁措施也并没有达到预期的孤立俄罗斯之效果。特劳德注意到，今年4月俄罗斯的工业总产值出现了下降，但是其降幅并不像2009年全球经济危机期间那般剧烈；俄罗斯许多专业人才纷纷离开祖国，这固然会损害该国的长期发展潜力，但是进口国外产品受限也没有如西方预期的那样威胁俄罗斯国内的稳定，反而还提升了普京的民意支持度。

麦当劳等跨国企业纷纷撤离俄罗斯市场

麦当劳等跨国企业纷纷撤离俄罗斯市场

在跨国贸易方面，虽然与西方贸易额暴跌，但是俄罗斯与其他国家的贸易额却在增长，比如中国依然在坚持推进新建天然气管道。特劳德还指出，那些依赖俄罗斯产品的穷国更是越发亲俄，这是因为西方对俄制裁正在显著加剧这些国家内部发生危机的风险。"西方国家（在制裁问题上）高估了俄罗斯的脆弱性、低估了俄罗斯资源对全世界的重要性。"

 

DW.COM

俄羅斯天然氣工業股份公司表示，由於北溪1號出現「技術問題」，週三（7月27日）起，運往歐洲的天然氣供應量將再砍半，降至正常水準的20%。這恐使整個歐洲大陸在今年入冬之前，即面臨供氣不足的窘境。

尽管中国对俄罗斯的总体出口量出现明显下滑，但是《华尔街日报》的独家报道指出，一些中国企业仍然在向俄罗斯出售芯片等其它可以用于军事用途的电子元件。美国官员担心这会给西方国家在经济上孤立俄罗斯的努力带来更多困难。

两个受到西方严厉制裁的国家，开始接近，相互给力。普京在俄乌战争爆发后第一次出远门拜访伊朗，显示了这一动向。

根据7月15日公布的一项民调结果，70%的德国人愿意继续支持乌克兰，即使这意味着能源价格上涨；22%的人持反对态度，以期能源价格回落。此外，另一项民调显示，51%的受访德国人认为，制裁给德国带来的伤害目前大于对俄罗斯。

耶鲁大学:克里姆林宫误导全球专家

不过，根据美国耶鲁大学的一项新研究，西方制裁正在让俄罗斯经济蒙受严重损失，并且反驳了"俄罗斯经济依然强劲、西方蒙受更大损失"之说法。

研究团队分析了开战五个月后的俄罗斯消费者数据、外贸数据、船运数据，发现俄罗斯作为商品出口国的地位已经遭到了不可逆转地削弱，被迫将主要出口市场从欧洲转向亚洲。研究报告还指出，开战以来，俄罗斯的进口贸易已经基本崩溃，该国经济正面临着缺乏关键技术等严峻挑战。

根据这项研究，近千家离开俄罗斯的跨国企业占到了该国GDP总额的40%，"俄罗斯的国内生产已经完全停滞，没有能力取代失去的企业、产品和人才。"报告作者还称，俄罗斯国内创新和生产基础的空洞化导致了价格的飙升和消费者的焦虑。

研究人员认为，俄罗斯正在诉诸于明显不可持续的财政和货币干预，以抚平结构性的经济弱点，指出克里姆林宫的财政状况 "比通常理解的要糟糕得多"。而俄罗斯金融市场的前景也堪称"全球最差"，这将严重限制挖掘新投资从而重振经济的潜力。

耶鲁大学的这份报告还指责克里姆林宫刻意不发布不利的数据，而是有选择性地大肆宣扬有利的数据，从而导致不少分析人士做出了对俄罗斯经济过于乐观的预测。

研究者呼吁西方各国继续在制裁问题上保持一致，"无论从哪个角度衡量，俄罗斯经济都在衰退，现在还不是（在制裁问题上）踩刹车的时候。"

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

In diesem Bild aus einem Video, das vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellt und auf Facebook gepostet wurde, spricht Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, in Kiew, Ukraine. Selenskyj sagte am frühen Mittwoch, dass die Forderungen Russlands während der Verhandlungen nach fast drei Wochen Krieg realistischer werden. Er sagte, die Gespräche, die per Videokonferenz geführt werden, bräuchten mehr Zeit. Wir müssen uns noch anstrengen, wir müssen Geduld haben, sagte er in seiner nächtlichen Videoansprache an die Nation. Jeder Krieg endet mit einer Einigung. +++ dpa-Bildfunk +++ ++++++ (211210) -- BEIJING, Dec. 10, 2021 (Xinhua) -- Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee, Chinese president and chairman of the Central Military Commission, speaks during the annual Central Economic Work Conference in Beijing, capital of China. The conference was held from Wednesday to Friday. (Xinhua/Wang Ye) +++++ FILE - In this image made from video released by the Russian Presidential Press Service, Russian President Vladimir Putin addressees the nation in Moscow, Russia, on Feb. 24, 2022. Putin is raising fears that he has become more reckless, more committed to restoring the USSR, perhaps more likely to set off a world-altering war. There's no way to determine from a distance whether the Russian president is becoming unstable or if he is simply preying on the West's fears. (Russian Presidential Press Service via AP)

德语媒体：调停乌克兰战争不能指望中国 28.07.2022

德国《明镜周刊》撰文指出，期待北京成为乌克兰冲突的和平调解方，这只是一厢情愿。评论分析认为，中国缺少动用全部力量寻求解决和平解决方案的动力。《南德意志报》分析北京在能源方面的超前部署策略。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 29.07.2022

乌俄战争自今年二月底爆发以来，已造成数万人死亡、数百万人流离失所，并在世界各地引发经济危机。这场战争带给人们重大影响有哪些？

ZAPORIZHZHIA REGION, UKRAINE - JULY 05, 2022 - Wheat spikelets are seen in the field against the blue sky during the grain harvesting. Due to the ongoing hostilities, crops are gathered only on the territory of the Zaporizhzhia and part of Polohy districts which constitute one-sixth of the total area of the Zaporizhzhia Region, south-eastern Ukraine. This photo cannot be distributed in the russian federation., Credit:Dmytro Smoliyenko / Avalon

俄乌战争与全球粮食：你该知道的五个事实 27.07.2022

围绕滞留在乌克兰的粮食的争端似乎有了解决方案，该国同俄罗斯就恢复粮食出口达成协议。对世界而言，它意味着什么？

广告
China | Wuhan | Rückblick nach Ausbruch Coronavirus

《科學》最新研究：新冠病毒源自武漢市場

肆虐全球逾兩年半的新冠病毒，究竟是自然傳播還是實驗室洩漏所致？科學界和政界輿論一直爭論不休。但兩項分別採用「地理分析」和「基因分析」的最新研究，都得出了同一個結論。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  