西方对俄制裁 到底谁蒙受了更大损失?

（德国之声中文网）德国黑森-图林根州立银行(HeLaBa)首席经济师特劳德(Gertrud Traud)日前表示，依靠对俄制裁不可能赢得俄乌战争，因为制裁措施对德国乃至全世界造成的损失要大于俄罗斯蒙受的损失。她同时还认为，俄罗斯经济受战争以及制裁的影响要远远小于此前的预计。

特劳德指出，一方面，俄罗斯在开战前就做好了一定经济准备，另一方面，制裁措施也并没有达到预期的孤立俄罗斯之效果。特劳德注意到，今年4月俄罗斯的工业总产值出现了下降，但是其降幅并不像2009年全球经济危机期间那般剧烈；俄罗斯许多专业人才纷纷离开祖国，这固然会损害该国的长期发展潜力，但是进口国外产品受限也没有如西方预期的那样威胁俄罗斯国内的稳定，反而还提升了普京的民意支持度。

麦当劳等跨国企业纷纷撤离俄罗斯市场

在跨国贸易方面，虽然与西方贸易额暴跌，但是俄罗斯与其他国家的贸易额却在增长，比如中国依然在坚持推进新建天然气管道。特劳德还指出，那些依赖俄罗斯产品的穷国更是越发亲俄，这是因为西方对俄制裁正在显著加剧这些国家内部发生危机的风险。"西方国家（在制裁问题上）高估了俄罗斯的脆弱性、低估了俄罗斯资源对全世界的重要性。"

耶鲁大学:克里姆林宫误导全球专家

不过，根据美国耶鲁大学的一项新研究，西方制裁正在让俄罗斯经济蒙受严重损失，并且反驳了"俄罗斯经济依然强劲、西方蒙受更大损失"之说法。

研究团队分析了开战五个月后的俄罗斯消费者数据、外贸数据、船运数据，发现俄罗斯作为商品出口国的地位已经遭到了不可逆转地削弱，被迫将主要出口市场从欧洲转向亚洲。研究报告还指出，开战以来，俄罗斯的进口贸易已经基本崩溃，该国经济正面临着缺乏关键技术等严峻挑战。

根据这项研究，近千家离开俄罗斯的跨国企业占到了该国GDP总额的40%，"俄罗斯的国内生产已经完全停滞，没有能力取代失去的企业、产品和人才。"报告作者还称，俄罗斯国内创新和生产基础的空洞化导致了价格的飙升和消费者的焦虑。

研究人员认为，俄罗斯正在诉诸于明显不可持续的财政和货币干预，以抚平结构性的经济弱点，指出克里姆林宫的财政状况 "比通常理解的要糟糕得多"。而俄罗斯金融市场的前景也堪称"全球最差"，这将严重限制挖掘新投资从而重振经济的潜力。

耶鲁大学的这份报告还指责克里姆林宫刻意不发布不利的数据，而是有选择性地大肆宣扬有利的数据，从而导致不少分析人士做出了对俄罗斯经济过于乐观的预测。

研究者呼吁西方各国继续在制裁问题上保持一致，"无论从哪个角度衡量，俄罗斯经济都在衰退，现在还不是（在制裁问题上）踩刹车的时候。"

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