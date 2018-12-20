西方多国呼吁北京释放加拿大公民

(德国之声中文网) 加拿大、欧盟以及美国方面都在周五(12月21日)公开要求北京方面释放在押加拿大人。一个多星期前，现供职于"国际危机防范组织"的加拿大前外交官康明凯(Michael Kovrig)以及从事与朝鲜文化交流的加拿大商人思巴夫(Michael Spavor)先后在华被捕。北京方面指控其涉嫌危害国家安全，但是没有给出更详细的原因。

欧盟外交政策高级代表莫盖里尼(Federica Mogherini)通过发言人表示，中方以危害国家安全的理由逮捕两名加拿大人，"让在华从事合法研究以及商业行为的人感到担忧"。

美国国务院发言人帕拉迪诺(Robert Palladino)也对中方拘捕加拿大公民的行为表示"深切担忧"，要求北京立即释放这两人。同时，他也强调，应美方要求在加拿大被捕的孟晚舟正受到"公正、不含偏见、透明的司法待遇"。

英国外交大臣亨特(Jeremy Hunt)对加拿大方面公正处理孟晚舟案感到有信心，同时对中方拘捕加拿大公民背后可能潜藏的政治动机表示担忧。

加拿大外长弗里兰(Chrystia Freeland)则发表声明："本月早些时候，中国当局肆意拘捕两名加拿大公民，加方对此表示深切的担忧，并呼吁中方立刻释放当事人。"

她还指出，加拿大在孟晚舟案件上"既不会就法治原则以及正当程序进行妥协，也不会将案件政治化"。弗里兰说："加拿大在尊重孟晚舟的前提下实施公正、不带偏见、透明的司法程序。加方尊重国际法律条约，这也包括与美国签署的引渡条约。"

目前，华为财务长孟晚舟已经获得保释，但是在引渡听证会前不得离开加拿大。而在华被押的两名加拿大公民只能得到有限的领事探视机会(每月一次)，康明凯还无法获得律师辩护。还有消息称，他们两人遭到了警方的长时间审讯。

欧盟方面的声明中，也提到了康明凯以及思巴夫被拘押后没能获得应有的律师辩护服务。

在本周四，位于德国柏林的六家智库也发表联合声明，共同呼吁中国当局公正对待三名在押的加拿大人。"类似事件令经常在中国从事研究的外国学者感到不安和怀疑，担心自身安全。这很显然会对加强了解中国的发展以及推进中国与其他国家之间建设性关系的努力起到破坏作用。"

12月1日，华为集团副董事长、首席财务官孟晚舟在加拿大温哥华转机时被拘捕。当地警方是应美国司法部的要求而采取了此次行动。孟晚舟遭美国司法部的控告，被认为利用欺诈手段向跨国金融机构隐瞒华为集团违反美国对伊朗制裁法规的情节。此事引发了中国方面的强烈反应，北京方面已经多次要求加拿大当局释放孟晚舟。

12月10日，加拿大前外交官、现供职于"国际危机防范组织"的中国问题学者康明凯(Michael Kovrig)遭到北京当局拘捕，被控危害国家安全。同期，另一名加拿大公民、在丹东市经营一家主要同朝鲜进行文化交流的公司的思巴夫（Michael Spavor）也因同样的控罪被捕。商人思巴夫常去朝鲜出差，也是一位小有名气的朝鲜问题评论人。

此前，中方以及加方在公开场合都避免将孟晚舟案与加公民在华被捕案相关联。

文山/王凡/(路透社、法新社、美联社)