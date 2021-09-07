西方国家讨论对阿富汗援助 中巴率先伸出援手

(德国之声中文网) 当国际捐助者12日聚集在日内瓦讨论对阿富汗进行人道主义救援之际，阿富汗的邻国中国和巴基斯坦已率先伸出援手，并讨论未来如何持续提供援助。专家表示，阿富汗的经济正处于危机之中，可能随时出现人道灾难。

然而，美国和其他西方国家不愿向塔利班提供资金，除非该组织保证将维护人权，特别是妇女的权利。该国在海外持有的大约100亿美元的外国资产也被冻结。

联合国的阿富汗问题特别代表里昂斯（Deborah Lyons）上周告诉联合国安理会，西方国家这麽做的目的是不让这些资金流入塔利班掌控的阿富汗政府。

但她也说：「然而，不可避免的影响将是严重的经济衰退，也可能使更多的人陷入贫困和饥饿，可能会产生大规模的阿富汗难民潮，并使阿富汗的发展倒退好几世代。」

里昂斯指出，另一个可能的影响是，促使阿富汗与其邻国巴基斯坦和中国建立更紧密的关系。这两个国家已经向阿富汗运送了大量的物资。它们表示对加强接触持开放态度。

中国上周宣布将向阿富汗运送价值3100万美元的食品和卫生用品，这是自上个月塔利班掌权以来的首批外国援助承诺之一。巴基斯坦上周向喀布尔当局发送了食用油和药品等物资，同时该国外交部长呼吁国际社会无条件提供援助并解冻阿富汗的资产。

​​矿产和军事活动

巴基斯坦与塔利班有着深厚的关系，并常被指控支持该组织，使塔利班能与美国支持的阿富汗政府展开长达20年的斗争。不过，巴基斯坦政府都否认了这些指控。

与巴基斯坦结成强大联盟的中国也一直在与塔利班接触。一些分析人士说，中国是被该国的矿产资源所吸引，包括大量的锂。该矿产是建造电动汽车的一个关键元素。

中国也对可能从阿富汗蔓延到其边境的分裂份子表示担忧，它希望塔利班政府能够帮助遏制这种行为。除了人道主义援助，该地区的一些专家和官员表示，中国庞大的「一带一路基础建设计画」可以为阿富汗提供长期的经济活力。

其中一种可能是让阿富汗加入中巴经济走廊，这是「一带一路」的核心项目。根据该倡议，中国政府已承诺为巴基斯坦的基础设施项目提供600多亿美元，其中大部分是透过贷款提供。巴基斯坦前驻阿富汗大使Rustam Shah Mohmand说：「塔利班会欢迎加入中巴经济走廊的决定，中国也会非常高兴。」

中国没有对「一带一路」的相关分析发表任何评论，但中国外交部长王毅表示，北京准备积极讨论恢复中国与阿富汗之间的货运列车，并促进阿富汗与外部世界的互动，特别是获得人道救援物资。



巴基斯坦外交部和塔利班的发言人没有立即回应路透社的采访请求。

报道：塔利班与中国会谈

最近几周，塔利班领导人表示他们希望与中国建立良好的关系。一位塔利班消息人士向路透社表示，他们已经在卡塔尔与中国讨论了可能的投资机会。该消息人士说，中国对采矿业特别感兴趣，但该行业的任何活动都将公开招标。

他说：「塔利班欢迎有利于国家的外国投资。」阿富汗和巴基斯坦熟悉此事的两位消息人士说，中国多年来一直积极鼓励阿富汗加入中巴经济走廊，但得到了美国支持的前政府不置可否的回应。

塔利班由于需要经济刺激和国际认可，似乎更热衷于加入中巴经济走廊。巴基斯坦参议员丶中巴研究所前主席赛义德 (Mushahid Hussain Sayed) 告诉路透社：「阿富汗经济发展的最佳途径和立即可用的备选方案是中巴经济走廊。喀布尔的新政府也会接受这一点，他们热衷于此。」

不过，对于已经在阿富汗拥有矿业利益但却难以起步的中国来说，有鉴于该国不确定的安全局势，任何进一步的投资都会伴随着风险。中国的全球化智库理事长王辉耀说：「阿富汗的安全和稳定对中国也很重要。但是，中国与中亚的联系以及通过『一带一路』的连接，都与地区稳定和繁荣有关......这对中国来说是有好处的。」

(路透社等)

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