西方国家要求联合国辩论新疆人权问题

（德国之声中文网）在联合国人权高专办上月发布新疆报告认为当地存在"严重侵犯人权行为"后，多个西方国家一直考虑在日内瓦举行的联合国理事会会议上采取行动。美国、英国、加拿大、丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典等国周一提交了一项决议草案，呼吁在人权理事会下届会议上就新疆问题进行特别辩论。

中国极力否认有任何侵犯人权的行为，并向日内瓦派出了一支由新疆官员组成的政府代表团，澄清并介绍新疆人权状况。常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭称，"新疆维吾尔自治区始终坚持人民至上，将人民对美好生活的向往作为奋斗目标"。他还批评西方国家"出于政治目的，刻意无视新疆人权成就，蓄意编造和散布关于新疆的谎言和虚假信息。这些国家将人权问题政治化、工具化，企图在多边人权平台挑起对抗、制造分裂。"

据路透社检视的"决议草案"，其内容寻求在明年2月开始的联合国人权理事会下届会议期间进行辩论。在此之前，草案还需要意见存在巨大分歧的人权理事会以多数票通过。

这是继在台湾未来等问题的紧张局势后，西方国家与中国最新一次的地缘政治摩擦。若草案通过，将是中国人权议题首次被正式提上人权理事会议程。这份草案还将设定理事会审议新疆问题的正式日期。

联合国前人权事务高级专员巴切莱特在任期结束前发布新疆人权报告

位于日内瓦的外交官们持续关注西方国家，在10月7日本届会期结束前是否能汇集足够政治资本，向人权理事会提交并通过关于新疆的决议。

该决议草案只要求人权理事会召开辩论会，并未呼吁理事会加入更强有力的手段来监督侵犯人权的行为，例如召集独立专家审查各国的活动。

尽管这份草案实际作用可能没有那么大，仍可能会激怒中国。中国已多次阻挡将其单独列入议程讨论并要求其对新疆人权问题负责的提案。

联合国前人权事务高级专员巴切莱特上月底在任期结束的最后一天发布拖延已久的新疆报告，内容指出，"关于酷刑或虐待模式的指称，包括强迫医疗和恶劣的拘留条件，以及对于个别性暴力和基于性别的暴力事件的指称，是可信的。" 报告最后还指出，在"更普遍地限制和剥夺个人和集体享有的基本权利的情况下，对维吾尔族和其他人进行任意拘留的程度可能构成国际罪行，特别是危害人类罪。" 这份报告发布后，一些西方国家试图对中国施加更多压力。

人权理事会成员国意见分歧

由47个会员国组成的人权理事会对于针对中国的指控意见分歧。中国是联合国安理会五常任理事国之一，与许多发展中国家有着深厚的经济关系。呼吁举行辩论被认为是比决议较不具对抗性的选项，后者可以要求对新疆问题进行调查。

部分西方外交人士担忧，提出一项强硬决议可能会疏远部分与中国有密切政治经济关系的国家，或使其承受压力。他们担心，提出决议的政治赌注或将适得其反，让北京有机会展示他们在国际上能获得多少支持。

英国《卫报》认为，相关问题将是中国在联合国影响力的试金石，也测试联合国支持保护个人权利免受维权国家侵害的意愿。

该报引述德国阿登纳基金会驻日内瓦办公室负责人维泽克（ Olaf Wientzek）称，如果此类决议得到通过，将成为人权理事会的一个分水岭，并提高其可信度。"对抗中国将是第一步。"

上周二，中国外交官员在日内瓦发表一项声明称获得30国支持，指责联合国人权办公室"在未经人权理事会授权和有关国家同意的情况下，发布所谓关于中国新疆的评估报告深表关切"。《卫报》指出，此次签名的是经常支持中国的铁杆国家，但总数少于6月份签署声明敦促巴切莱特不要发布报告的国家数量，当时是40个。而在30个签署支持中国的国家中，只有8国在联合国人权理事会拥有投票权，但专家估计约会有15到18个国家支持中国立场。

人权团体指责中国将上百万的少数民族人民关押在拘留营，许多人遭到虐待、性侵并被迫放弃自己的宗教和语言。

中国则辩称这些机构是"职业技能教育培训中心"，目的是为在中国经济繁荣中处于边缘地位的贫困人口提供就业机会以及工作技能。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 荷兰：议会通过动议 政府先不跟进 荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 2018年以来新疆人口出生率大幅下降 新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。



（路透社、美联社、）

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