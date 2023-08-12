西方回避一带一路论坛？中国官媒: “不必自作多情”

（德国之声中文网）《华尔街日报》7月底报道称，“欧洲回避中国‘一带一路’论坛，与习近平和普京保持距离”。报道称，德、法、意等欧洲国家领导人不打算参加今秋的“一带一路” 国际合作高峰论坛论坛， “这反映出欧洲大陆与中国的关系正在恶化”，“欧洲的反应冷淡，表明习近平的外交雄心面临更具挑战性的全球大环境”。

中国官媒《环球时报》在8月12日发文驳斥了《华尔街日报》说法。这篇题为《知情人士：部分发达国家领导人不在“一带一路”国际合作高峰论坛邀请之列》的报道指责“一些外媒频繁唱衰‘一带一路’倡议，炒作部分发达国家领导人将不会出席论坛”。

报道援引一名熟悉论坛筹备情况的知情人士表示，本届高峰论坛邀请的绝大多数是发展中国家领导人，外媒所提到的一些发达国家领导人本就不在邀请之列，回避与会的说法并不成立。

这位知情人士称，在了解到该论坛将于今年举办后，“很多国家主动联系中方，表达本国领导人希望获邀参加高峰论坛的强烈意愿”，并指对于邀请名单，中方还在统筹考虑中，“高峰论坛不会只举办三届，有的领导人可以参加本届论坛，有的可以参加下一届。”

“如果这些国家的其他人士希望出席，中方持开放欢迎态度”

该知情人士还表示，“一些西方媒体和个别人士大可不必自我贴金、自作多情，高峰论坛的成功与否不取决于发达国家与会的数量”，同时指出“虽然中方尚无计划邀请相关报道提及的发达国家领导人与会，但这些国家的其他人士如果希望出席本届高峰论坛框架内的相关活动，中方持开放欢迎的态度，并会结合整体安排统筹考虑”。

“环球网”的微博官方帐号以#西方媒体和个别人士不必自作多情#的关键词转发了这条消息。

意大利考虑低调退出一带一路

今年是习近平提出“一带一路”倡议十周年。中方表示，在过去十年里，“一带一路”从蓝图变实景，“拉动近万亿美元投资规模，形成3000多个合作项目，为沿线国家创造42万个工作岗位，让将近4000万人摆脱贫困”。

普京计划参加高峰论坛并访华

路透社报道称，这十年间，包括俄罗斯在内的150多个国家签署了参与“一带一路”倡议的协议，其中大部分是非洲国家。

中国宣布将于今年秋天举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。这也是中国新冠疫情后首次举办该论坛，具体举办时间以及详细内容尚未公布。

据俄罗斯官媒塔斯社报道，俄罗斯总统普京打算在“一带一路”高峰论坛召开之际于10月访问中国。

路透社的报道指还出，中国的“一带一路”倡议欲通过基础建设连接中国与亚洲、欧洲和其他地区，重建古老“丝绸之路”，但批评者认为这是中国扩大地缘政治和经济影响力的工具。此外，西方担心在经济上过度依赖中国，也给这些国家的对华贸易与投资关系蒙上阴影。

目前，意大利是目前七国集团（G7）中唯一参与“一带一路”的国家，而该国目前已萌生退出之意，批评上届政府加入“一带一路”的决定“草率而糟糕”。中方则回应这是“一些势力持续恶意炒作，是逆历史潮流而动，损人不利己”。

（综合报道）

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