西方品牌撤走之后，俄罗斯人爱上了中国汽车吗？

（德国之声中文网）西方汽车制造商的撤离缩小了俄罗斯消费者的选择范围，中国汽车成为市场主流，这使得很多俄罗斯人不得不克服不愿接受中国品牌和承受更高价格的心理。

分析机构 Autostat 和咨询公司 PPK 的数据显示，哈弗（Haval）、奇瑞（Chery）和吉利（Geely）等中国品牌目前占俄罗斯新车销量的接近40%，高于 1 月份（不足10%）。在2022 年 2 月，雷诺、日产和梅赛德斯等公司退出俄罗斯。

刚开始并不顺利。路透社采访了几位俄罗斯汽车买家，包括个人和经销商，他们都认为一些中国汽车的质量低于西方竞争对手。行业专家表示，即使中国制造商的市场份额飙升，他们也需要提高品牌声誉。

28岁的斯蒂芬（Stepan）是需要中国公司说服的人之一。在使用汽车共享服务时，他越来越多地驾驶中国汽车。他的抱怨之一是驾驶的平稳性。

他告诉路透社记者说：“我在 2022 年买了一辆斯柯达。如果你想让我实话实说，它和（中国汽车）的差异是巨大的。”

捷克汽车制造商斯柯达汽车是德国大众汽车集团的一部分，也曾是在俄罗斯生产汽车的几家西方汽车制造商之一。在俄罗斯因入侵乌克兰遭受制裁之时，该公司正处于出售其俄罗斯资产的交易的最后阶段。

74 岁的亚历山大（Alexander）在购买中国产新车时，选择其中包含瑞典技术的车种。

“我相信随着时间的推移，中国汽车的可靠性会提高。”他说，“例如，我知道吉利有沃尔沃发动机。为此我买了这辆车。”

俄罗斯前总统梅德韦杰夫周五（3月24日）说，在他去年 12 月访问中国后，俄中两国在汽车销售方面合作良好，消费者的观念已经改变。

“我们过去常常嘲笑他们的一些设计，但我乘坐当地的汽车兜了风，并观察了它们设计。”他说，“我可以坦率地说：我开的车肯定不比奔驰差。”

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失去竞争的车市

大多数西方汽车制造商自 2000 年代初开始在俄罗斯建厂以来，一直与其国内汽车制造商争夺市场份额，直到去年春天戛然而止。

符拉迪沃斯托克专营梅赛德斯-奔驰和吉利的经销商谢斯塔克（Vladimir Shestak）表示：“我们一辈子都专注于欧洲、日本、美国品牌，并没有特别考虑中国市场……中国市场的发展速度令人难以置信。”

尽管大多数西方公司已经撤出或正在撤出俄罗斯，但由于库存和其他因素，一些汽车销售仍在进行中。

汽车行业专家阿斯兰扬（Sergey Aslanyan）表示，虽然中国汽车越来越多地填补了这一空白，但缺乏信誉仍然是一个问题。

“是的，他们在这里几乎没有竞争对手了。”他说， “但这并不意味着人们会迅速改变他们的观念。”

Autostat 和 PPK 数据显示，中国品牌 1 月至 2 月在俄罗斯的市场份额达到 37.15%，高于去年同期的 9.48%。 撤出的欧洲、日本和韩国品牌的销售额从 70% 下降到 22.6%。

然而，由于生活水平下降和对西方制造汽车的渴望导致人们减少支出并购买更多二手车，俄罗斯新车销量在 2022 年下降了 58.8%。

作为加强合作的标志，中国的哈弗汽车现在在俄罗斯本地生产，而重新恢复生产的苏联时代的莫斯科维奇使用中国江淮汽车的发动机零件、设计和工程。

消费者的另一个抱怨是价格。就连梅德韦杰夫也表示莫斯科维奇的价格看起来有点高。 Model 3 售价约 200 万卢布（26195 美元）。俄罗斯最畅销的汽车拉达Granta 的起价约为 68万 卢布。

汽车杂志《车轮后面》（Behind the Wheel）主编卡达科夫（Kadakov）说：“（中国人）带来了很多汽车。我们不说质量，就说价格，根本就没有便宜的汽车。”

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（路透社）

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