西方压力增大 中俄关系加码

（德国之声中文网）近几周来，中国和俄罗斯一直在加强“无上限”伙伴关系，双方高级官员在北京和莫斯科频频会晤，以加深在不同领域的联系。周五（5月26日），中国的欧亚事务特使李辉抵达莫斯科与俄罗斯外长拉夫罗夫会晤。

拉夫罗夫指责乌克兰和西方国家“严重阻碍”了莫斯科和基辅之间开始和平谈判，同时重申俄罗斯致力于“通过政治外交解决冲突”。此外，拉夫罗夫还赞扬北京在乌克兰战争中的“平衡”立场。

在此之前，李辉访问了欧洲。周四，欧盟高级外交政策官员莫拉（Enrique Mora）在布鲁塞尔与李辉会谈之后表示，欧盟期望中国能帮助推动俄罗斯从乌克兰撤军。乌克兰和波兰的官员也表达了类似的信息，敦促北京向俄罗斯施压以结束乌克兰战争。

虽然中国希望通过李辉的访问消除一些关于其在乌克兰战争中作为中立方的可信度的疑虑，但一些分析人士认为，李辉在欧洲国家基本上遭到冷遇。“我们看看欧洲国家的反应时，很明显，欧洲拒绝接受中国发布的‘关于政治解决乌克兰危机的中国立场’12点声明。”波兰国际事务研究所(PISM)的中国分析家斯丘德利克（Justyna Szczudlik）说。

据她说，乌克兰、波兰和欧盟向中国发出了一个协调的信息，强调俄罗斯是侵略者，国际社会应根据乌克兰总统泽连斯基提出的和平计划支持乌克兰。她告诉德国之声：“从中国的角度来看，李辉的访问是一次失败，因为欧洲人并不把他视为可以启动某些事项的和平调解人。”

中俄强化安全和经济关系

尽管李辉有争议的访问似乎并没有在欧洲国家中消除疑虑，在来自由美国领导的民主国家的压力增大的情况下，俄罗斯和中国仍然试图深化安全和经济联系。

5月24日，俄罗斯总理米舒斯京成为自乌克兰战争开始以来访问中国的最高级别俄罗斯官员。他与中国签署了一些协议，以进一步加强贸易投资合作，促进俄罗斯农产品向中国的出口，并深化两国体育交流。

在与中国总理李强的会晤中，米舒斯京表示，莫斯科和北京之间的关系处于“前所未有的高水平”，并且以相互尊重和共同应对来自西方压力带来的挑战为特色。李辉说，中国愿意与俄罗斯联合合作，并将各领域的务实合作提升到“新的水平”。

俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫与中国最高安全官员陈文清22日莫斯科举行了会谈。尽管这是每年的例行会谈，但专家认为，由于俄罗斯与美国以及中国与美国的关系同时恶化，这次会谈以及中俄之间的其他高级别双边交流的时间受到影响。

G7“助力”中俄关系

澳大利亚新南威尔士大学（UNSW）的中俄关系专家科罗廖夫（Alexander Korolev）认为，在广岛举行的七国集团首脑会议的结果使中国和俄罗斯认为他们需要进一步加倍努力进行双边合作，因为西方民主国家试图形成一个反对他们的统一战线。

在上周末广岛峰会结束时发布的公报中，来自美国、日本、英国、加拿大、法国、德国和意大利等七个发达经济体的领导人承诺采取新的措施，限制俄罗斯为乌克兰战争提供资金的能力，同时承认需要对抗中国对其他国家使用经济胁迫的行为。

未来，俄罗斯将沦为中国一个“加油站”而已？

科洛廖夫告诉德国之声：“当俄罗斯入侵乌克兰和应对中国崛起的需要被一起考虑时，中国就有动力巩固和加强与俄罗斯的关系，虽然这种关系已经相当强大。”

其他分析家认为，民主国家试图“将中国和俄罗斯捆绑在一起”的尝试是适得其反的，因为这只会导致北京和莫斯科进一步靠拢。美国巴克内尔大学的国际关系教授朱志群说：“（G7）国家越是试图对中国展示‘团结’，中国就越是要加强与俄罗斯的关系。”

中国对乌克兰战争的“双轨策略”

自从俄罗斯去年2月入侵乌克兰以来，中国一直试图表现出在这场冲突中的“中立”立场。然而，其拒绝谴责俄罗斯入侵的态度使其他国家对其在冲突中的真实立场产生了怀疑。今年2月，中国提出了“12点和平计划”，以进一步强化其“调解者”形象。

巴克内尔大学专家朱志群告诉德国之声，由于这种怀疑在很大程度上仍在持续，并且中国与美国及其盟友的关系正在恶化，中国正在采取“双轨策略”来处理乌克兰战争。他说：“它在巩固中俄伙伴关系的同时，试图在俄罗斯和乌克兰之间进行调解。”

然而，波兰国际事务研究所（PISM）的中国分析家斯丘德利克表示，中国努力在与俄罗斯保持伙伴关系和作为调解者之间找到平衡，这是相互矛盾的。“这些利益是彼此冲突的，但中国希望实现这些目标。”她告诉德国之声。

专访：中国正从俄乌战争中吸取教训

在周三与俄罗斯总理米舒斯京的会谈中，中国领导人习近平表示，中俄两国应探索新的经济、贸易和投资联系，承诺两国将在核心利益问题上相互支持，同时加强在多边领域的合作。

新南威尔士大学的科罗廖夫认为，虽然一些集团对抗的因素正在出现——一方面是中俄的战略结盟，另一方面是美国及其盟友——但也有许多国家试图不与任何一方明确结盟。

他告诉德国之声：“我们看到很多国家处于两者之间。”

他说：“这些国家不与俄罗斯或中国为伍，但也不与西方为伍。他们对这样看问题的视角持怀疑态度。这里存在着巨大的灰色地带，但主要趋势是中俄联盟的巩固和中美对抗的加剧。”



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