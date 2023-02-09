西方制裁失效？中国监控技术版图持续扩张

（德国之声中文网）海康威视和大华这两家中国视频监控大厂正在主导视频监控业务。根据市场研究机构IDC的最新数据，2021年的全球视频监控市场价值约350亿美元，而这两间企业就占了三分之一以上。

尽管像华为这样的中国公司在欧洲国家越来越被视为一种安全威胁，监控巨头海康威视和大华却相对较少受到关注——即使他们的设备监视着全世界的机场、火车站甚至政府机构。据最近的媒体报道，在德国就有数以万计正在使用的海康威视设备，包括在警察局和政府部门等。

与中国政府的合作关系

两家公司的监控产品存在于关键基础设施的事实引发了对潜在间谍活动的担忧，不是每个人都乐见中国政府拥有它们的部分股权。批评者警告，这些系统可能有内置的后门，中国政府可以通过这些后门秘密地获取敏感数据。

外界很难一眼看出这种安全漏洞，不过北京确实有办法获取它可能感兴趣的数据。 「如果我们看一下中国的法律，就会发现这显而易见」，柏林墨卡托中国研究所（Merics）的研究员Antonia Hmaidi说，「每个中国公司都必须与政府合作，并在必要时交出数据，这包括存储在中国国内以及在国外收集的数据。」

研究员Antonia Hmaidi：中国的法律让中国公司都必须与政府合作

安全风险和侵犯人权

这就是为什么许多国家正在对中国公司下达禁令。电信供应商华为和中兴可能是最为人知的案例，但西方政府也越来越多地试图限制海康威视和大华。自2022年末以来，澳大利亚和英国决定将这些公司的产品撤出政府场所和其他敏感地区。美国已经完全禁止其销售和进口，理由是「对国家安全有不可接受的风险」。

此外，这两家监控公司还面临着使人权受到侵犯的严重指控：例如：一些独立报告发现，海康威视提供的视频技术被用于中国对其维吾尔族的迫害。

比竞争对手便宜10倍

在这些中国巨头受到质疑之后，人们开始回想：它们如何在一开始就获得如此的市场主导地位？答案就在它们的商品售价上，根据关注数位人权的非政府组织Access Now在2021年的一份报告，海康威视的设备可以比其竞争对手便宜10倍。这种价格差距在竞争规则中很难解释。

「令人担忧的是，由于他们与政府的关系如此紧密，他们的技术在价格方面可能对其他竞争者来说不是很公平」，IDC专门研究视频监控的市场分析师裘德（Mike Jude）说。对于较贫穷的开发中国家来说，这占有决定性的优势，Jude认为那里的视频监控市场有很大的潜力。

人工智能无死角监控全中国

低廉的价格吸引拉美地区

以拉丁美洲为例，分析家们预测未来几年该地区的市场年增长率将超过13%。整个拉美地区的政府已经在扩大其视频监控能力，其中包括了生物识别的工具，但许多国家的数据保护法仍不足以让当局和公司负起责任。非政府组织Access Now告诉德国之声，这对人们的隐私构成了威胁。

该地区的政府希望中国制造商能协助加强公共监控，而这些中国公司也愿与之合作。例如除了吸引人的实惠价格，海康威视还试图通过向一些国家提供试用版免费设备来增加其曝光。美国视频监控分析机构IPVM报告说，海康威视也以不太低调的方式进行扩张，不仅在巴西开设了一个装配基地之外，还收购了墨西哥最大的安保系统公司。

如何应对网络安全风险？

无论是在拉丁美洲还是全球，监控技术的市场都还可能继续增长。虽然西方的制裁对海康威视和大华的运营影响难以评估，但对其产品的总体需求不太可能很快减弱。

为了保护视频监控系统收集的数据，将中国公司排除在外的禁令和制裁或许是一个补救措施。但网络安全专家Antonia Hmaidi认为需要更普遍地提高监控系统的安全性。她以德国为例解释，无论这些系统是在哪里制造的，目前它们大多没有定期更新，导致很容易遭受到网络攻击。

她说，改善网络安全的长期解决方案必须依靠建立透明的规则、要求所有视频监控供应商保持其设备更新，最好也能将其服务器置于专制政权的范围之外。然而，从目前的全球趋势看来，事情似乎还没有朝这个方向发展。

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