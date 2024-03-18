西方冷对俄大选结果 普京再提“第三次世界大战”

（德国之声中文网）据中国央视报道，3月18日，中国国家主席习近平致电普京，祝贺他当选连任俄罗斯联邦总统。习近平说，普京再次当选，充分体现了俄罗斯人民对他的支持。他强调中国高度重视中俄关系发展，愿同俄罗斯保持密切沟通，推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系持续健康稳定深入发展。

据朝中社18日报道，朝鲜领导人金正恩也向普京致电祝贺。向俄罗斯总统连任发出祝贺的还有委内瑞拉总统马杜罗，以及尼加拉瓜和塔吉克斯坦的国家领导人。

根据出口民调，普京获得了近88%的选票。有关结果出炉后，普京在莫斯科举行新闻发布会，感谢俄罗斯民众的支持，并再次对北约发出"世界大战"的威胁。

在被记者问到俄罗斯与北约发生冲突的风险和可能性时，普京回应称"现代世界一切都有可能"。他说："每个人都很清楚，（若北约和俄罗斯发生冲突），距离第三次世界大战只有一步之遥。我想没有人希望看到这种情况。"

普京还表示，莫斯科知道已经有北约的军人被部署在乌克兰。但他没有提供明确的证据，只是说俄军在战场上听见有人讲英语和法语。

俄罗斯大选走形式 普京几乎笃定当选

西方无人祝贺

西方各国纷纷指责俄罗斯总统选举缺乏自由公正。美国白宫国家安全委员会发言人周日表示，俄罗斯总统普京"监禁其政治对手并阻止其他人与其竞争"，这场总统选举"显然既不自由也不公正。"

德国外交部的X账号发文称，"这场假选举既不自由也不公正，其结果不会让任何人感到意外。"贴文还指出："普京的专制统治建立在审查、镇压与暴力之上，俄罗斯在乌克兰被占领区进行的所谓'选举'是无效的，也再一次违反了国际法。"

德国总统发言人对柏林《每日镜报》证实，联邦总统施泰因迈尔不会致函祝贺普京当选。2018年普京上一次胜选连任的时候，施泰因迈尔曾向他表示祝贺。

法国外交部指出，普京的再次当选是在压制公民社会的背景下发生的，并赞扬了"对其基本政治权力受到侵犯进行和平抗争的众多俄罗斯民众的勇气"。

英国外交大臣卡梅伦周日也批评俄罗斯的选举缺乏"自由和公正"。卡梅伦在X平台发文称，在乌克兰领土举行的"非法"选举，表明俄罗斯对寻找和平之路不感兴趣。

波兰外交部周日在一份声明中表示，"俄罗斯的总统选举不合法、不自由、不公平"，声明称，投票是在"严厉镇压的背景下"在被占领的乌克兰地区进行的，此举违反了国际法。

乌克兰总统泽连斯基称，普京"再次模拟了一场选举"，并认为"为了延续他个人的权力"，普京会不择手段。泽连斯基表示，这位"俄罗斯独裁者"必须被送上海牙国际刑事法庭。

（综合报道）

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