西方不亮东方亮？塔利班靠近地区邻国

（德国之声中文网）1月底，喀布尔的外交活动颇为热络。11个国家接受了塔利班的邀请，参加"阿富汗区域合作动议"会议。主题是地区合作的机遇。

塔利班管辖下的媒体与信息中心宣布说，接受邀请的是印度、哈萨克斯坦、土耳其、俄罗斯、中国、伊朗、巴基斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、印尼和吉尔吉斯斯坦。

此次会议有何具体结果，迄今尚不清楚。不过，会议展现塔利班政权有意愿与邻国建立良好关系。

而这一努力已初见成效。1月底，阿富汗特使卡里米（Bilal Karimi）受到北京的认可。尽管中国表明，这并不意味着对塔利班政权的正式承认，但两国关系不断靠近。

据半岛电视台报道，2023年，多家中国企业与塔利班签署一系列商业合同。其中包括一项期限为25年的石油开发合同，第一年的投资额估计为1.5亿美元，之后三年可达5.4亿美元。

伊朗也与喀布尔关系紧密。伊朗特使库米（Hassan Kazemi Qomi）早在2021年10月塔利班上台后不久即获任命。

这一步骤也不意味着伊朗承认塔利班政权，然而，德黑兰以此发出信号：该国认为，与塔利班联络对整个地区有利。印度看来也持这一看法。阿富汗媒体引述库米说，伊朗和印度都希望促进阿富汗的政治稳定。库米2023年11月拜访了印度外交部。阿富汗媒体报道称，该会晤的中心议题之一是成立阿富汗地区联络小组。

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主要出于具体利益

这些动向反映出与阿富汗建立外交关系的趋势。国际危机组织一份报告称，越来越多的邻国决定与喀布尔政权靠近。报告引述该地区一名不愿透露姓名的外交官说："我们不能等到西方的气氛变为有利于塔利班。我们在第一线。"

独立智库"阿富汗分析师网络"的创办人之一路提希（Thomas Ruttig）向德国之声表示，对塔利班而言，邻国的靠近是一大成果。早在1990年代掌权时，塔利班就寻求获得国际认可。如今他们看到，西方鉴于塔利班对本国民众、特别是女性权利的压迫，有极大的障碍与喀布尔接触。"因此，塔利班如今集中注意力在该地区国家身上，因为与其建立联系被证明更容易。"

根据国际危机组织的报告，这些靠近并不那么出于意识形态上的共同点，而更多是政治利益，其中重要的一点是，为了维护地区安全与稳定。

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两个重要方面：反恐与经济利益

路提希表示，对阿富汗邻国而言，这是具有中心意义的一个方面。这不单包括阿富汗北面的中亚共和国，也包括中国和伊朗。伊斯兰国的地区分支--伊斯兰国呼罗珊省（ISKP）对其构成威胁。

而地区靠近的另一个方面则是经济利益。根据国际危机组织的报告，阿富汗战争结束后，贸易缓慢恢复，特别是在能源领域。中亚国家寻找新的卖家，该地区南部的国家则希望增加进口。

但除了灾难性的人权状况外，贸易关系还面临其它阻碍，特别是阿富汗法制的不确定性。但长期而言，贸易有望在较小的领域里也恢复起来，从而让广泛的民众尝到经济上的好处。

前途未卜：数十万阿富汗人被迫离开巴基斯坦 被迫离开 在巴基斯坦政府宣布开始将没有合法居留身份的阿富汗人送到难民营，以待驱逐出境之后，数以万计的阿富汗人来到了巴基斯坦西北部的托克汉姆（Torkham）过境点。巴基斯坦是阿富汗群体人数最多的国家，有大约400万。根据政府提供的数据，其中有170万人都属于非法居留。

前途未卜：数十万阿富汗人被迫离开巴基斯坦 陌生的故乡 在2021年塔利班再度在阿富汗掌权之后，大约60万阿富汗人逃入邻国巴基斯坦。但其实在那之前，阿富汗人外逃至巴基斯坦的趋势早在上世纪70和80年代该国陷入内部冲突和战争之时就已经开始。很多生活在巴基斯坦的第二代或者第三代移民甚至从未去过阿富汗。

前途未卜：数十万阿富汗人被迫离开巴基斯坦 带上全部家当 在阿富汗东部的楠格哈尔省（Nangarhar）与巴基斯坦交界处附近，阿富汗人开着满载的卡车穿越边界。

前途未卜：数十万阿富汗人被迫离开巴基斯坦 带着恐惧返回故乡 塔利班政府在托克哈姆附近阿富汗一侧设立了两个帐篷营地，以安置返回的民众。此前巴基斯坦政府规定的最后期限是：所有非法移民必需在11月1日之前离开该国。尽管如此，很多阿富汗仍然有足够的理由害怕返回那个他们曾经逃离的故国。

前途未卜：数十万阿富汗人被迫离开巴基斯坦 塔利班的控制 在接收从巴基斯坦新返回阿富汗人的登记点，都有塔利班战士把守。“记者无疆界”组织警告说，大约200名阿富汗媒体工作者同样也面临着被巴基斯坦驱逐出境的风险。在塔利班掌权之后，很多阿富汗记者因担心受到打压而逃往国外，包括巴基斯坦。

前途未卜：数十万阿富汗人被迫离开巴基斯坦 情况危急 多家国际救援组织已经对于被巴基斯坦驱逐的阿富汗人所面临的处境表示担忧。在阿富汗一侧的边境地区缺少住宿设施，食物、饮用水、取暖和卫生设施也都十分匮乏。很多人只能露宿在户外。

前途未卜：数十万阿富汗人被迫离开巴基斯坦 无家可归的寒冬如何度过？ 在这里，夜间气温会降至10摄氏度以下。巴基斯坦决定立即驱逐阿富汗难民的做法遭到了严厉批评。联合国难民署警告称，随着冬季逼近，一场人道主义灾难即将来临。很多家庭在阿富汗已经无处可去，无家可归。

前途未卜：数十万阿富汗人被迫离开巴基斯坦 阿富汗人面临塔利班的威胁 德国难民保护组织Pro Asyl呼吁柏林政府尽快接纳那些处境特别危险的阿富汗人。“很多人为了办理在德国或其他国家的移民手续，不得不前往巴基斯坦”，该组织阿富汗地区发言人阿莱玛表示，“德国外交部必需采取行动，尽快带他们离开。” 作者: Julie Huehnken



人权处境

欧盟阿富汗特使对该地区国家与阿富汗的靠近表示欢迎。他不久前在X平台上表示，经过45年战乱后，阿富汗与邻国保持良好关系"至关重要"。但他同时表明，欧盟与阿富汗的联络首先是围绕保护妇女权益、特别是教育与工作的权利。

令人质疑的则是，塔利班希望建立的外交关系对人权是否能产生积极的影响。路提希表示："当然，无论是塔利班还是俄罗斯、中国或该地区其它国家，都对人权没有特别的关注。因此，对他们来说，与塔利班建立关系在原则上要比西方容易得多。"

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