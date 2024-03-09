西方不亮东方亮？塔利班靠近地区邻国

塔利班政权在国际上并不受认可，但与阿富汗邻国的外交关系却在不断扩展，其中也包括中国。中心内容是贸易前景以及打击伊斯兰国。
（德国之声中文网）1月底，喀布尔的外交活动颇为热络。11个国家接受了塔利班的邀请，参加"阿富汗区域合作动议"会议。主题是地区合作的机遇。
塔利班管辖下的媒体与信息中心宣布说，接受邀请的是印度、哈萨克斯坦、土耳其、俄罗斯、中国、伊朗、巴基斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、印尼和吉尔吉斯斯坦。
此次会议有何具体结果，迄今尚不清楚。不过，会议展现塔利班政权有意愿与邻国建立良好关系。
而这一努力已初见成效。1月底，阿富汗特使卡里米（Bilal Karimi）受到北京的认可。尽管中国表明，这并不意味着对塔利班政权的正式承认，但两国关系不断靠近。
据半岛电视台报道，2023年，多家中国企业与塔利班签署一系列商业合同。其中包括一项期限为25年的石油开发合同，第一年的投资额估计为1.5亿美元，之后三年可达5.4亿美元。
伊朗也与喀布尔关系紧密。伊朗特使库米（Hassan Kazemi Qomi）早在2021年10月塔利班上台后不久即获任命。
这一步骤也不意味着伊朗承认塔利班政权，然而，德黑兰以此发出信号：该国认为，与塔利班联络对整个地区有利。印度看来也持这一看法。阿富汗媒体引述库米说，伊朗和印度都希望促进阿富汗的政治稳定。库米2023年11月拜访了印度外交部。阿富汗媒体报道称，该会晤的中心议题之一是成立阿富汗地区联络小组。
这些动向反映出与阿富汗建立外交关系的趋势。国际危机组织一份报告称，越来越多的邻国决定与喀布尔政权靠近。报告引述该地区一名不愿透露姓名的外交官说："我们不能等到西方的气氛变为有利于塔利班。我们在第一线。"
独立智库"阿富汗分析师网络"的创办人之一路提希（Thomas Ruttig）向德国之声表示，对塔利班而言，邻国的靠近是一大成果。早在1990年代掌权时，塔利班就寻求获得国际认可。如今他们看到，西方鉴于塔利班对本国民众、特别是女性权利的压迫，有极大的障碍与喀布尔接触。"因此，塔利班如今集中注意力在该地区国家身上，因为与其建立联系被证明更容易。"
根据国际危机组织的报告，这些靠近并不那么出于意识形态上的共同点，而更多是政治利益，其中重要的一点是，为了维护地区安全与稳定。
路提希表示，对阿富汗邻国而言，这是具有中心意义的一个方面。这不单包括阿富汗北面的中亚共和国，也包括中国和伊朗。伊斯兰国的地区分支--伊斯兰国呼罗珊省（ISKP）对其构成威胁。
而地区靠近的另一个方面则是经济利益。根据国际危机组织的报告，阿富汗战争结束后，贸易缓慢恢复，特别是在能源领域。中亚国家寻找新的卖家，该地区南部的国家则希望增加进口。
但除了灾难性的人权状况外，贸易关系还面临其它阻碍，特别是阿富汗法制的不确定性。但长期而言，贸易有望在较小的领域里也恢复起来，从而让广泛的民众尝到经济上的好处。
欧盟阿富汗特使对该地区国家与阿富汗的靠近表示欢迎。他不久前在X平台上表示，经过45年战乱后，阿富汗与邻国保持良好关系"至关重要"。但他同时表明，欧盟与阿富汗的联络首先是围绕保护妇女权益、特别是教育与工作的权利。
令人质疑的则是，塔利班希望建立的外交关系对人权是否能产生积极的影响。路提希表示："当然，无论是塔利班还是俄罗斯、中国或该地区其它国家，都对人权没有特别的关注。因此，对他们来说，与塔利班建立关系在原则上要比西方容易得多。"
©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。