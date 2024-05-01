西方七国就2035年前退出煤电达成共识

在全球碳排放总量中，西方七国占比五分之一。因此，上述七个工业发达国家就去碳化进程达成的共识，对全球气候保护努力当然也具有极其重大的意义。

（德国之声中文网）西方七个主要工业国家计划在2035年之前，基本上停止使用以煤炭为燃料的发电厂。来自德国、法国、英国、意大利、日本、加拿大以及美国的气候、能源以及环境部长在意大利都灵就上述共同去碳化进程达成了共识。

七国集团在共同发表的闭会声明中确定了这样的目标：“依照各国的零排放路线图，在 2030 年代前半期或在气温升幅限制在 1.5 摄氏度的指定时间框架内，逐步淘汰我们能源系统中现有的未进行碳捕集的燃煤发电”。换言之，必要情况下，拥有严格气候保护目标和气候中性计划的国家将可以让其燃煤发电厂运行更长时间，这样的后门条款也同样适用于德国。

化石燃料的燃烧过程中，会释放出大量二氧化碳。图为德国北威州的一个煤电厂。 图像来源: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

“历史性的协定”

英国能源事务国务秘书鲍维（ Andrew Bowie）对Class CNBC 电视台表示，这是一项“历史性的协议”。他表示，去年迪拜举行的联合国气候保护会议上，各方就未能达成这样的共识。迪拜气候会议上，各方虽然发出了逐步淘汰化石燃料发电的呼吁，但并未确定实现这一目标的具体时间。

德国联邦环境部表示，西方七国达成的协定具有里程碑意义，而德国为七国集团确定退出燃煤发电的具体日期付出了关键性的努力。

在七国集团内部，各国燃煤发电在能源供给中的比重并不相同。作为七国集团轮值主席的意大利，2022年燃煤发电在供电总量中占比低于5%。意大利政府计划，在2025年就全面停用燃煤发电设备，只有撒丁岛的燃煤发电设施可以运行到2028年。

相比之下，德国发电总量中，燃煤发电在2022年的占比高达33%，2023年时仍达四分之一。来自德国联邦统计署的数据显示，燃煤发电是德国排名仅次于风力发电的、排名第二的发电方式。

经济落后地区对退出煤电缺乏信心

社民党、自民党和绿党组成的联合政府在其2021年制定的联合执政协定中写道，理想状态下，应在2030年就实现上届政府有关在2038年退出煤电的目标。北威州境内的煤炭开采区已经开始这样做。然而，经济实力较为薄弱的德国东部地区仍需通过开采褐煤用于发电，例如勃兰登堡州、萨克森州和萨克森安哈特州。在上述地区人们，仍对淘汰煤电持强烈的保留态度。

在七国集团内部，法国已经决定在2030年全面淘汰煤电，而在用电总量三分之一源自化石燃料的日本，政府一直拒绝就淘汰煤电提出具体日期。联合国气候保护专员施泰尔（ Simon Stiell）再度呼吁工业发达国家，发挥政治及经济影响力，并利用技术优势，为全面淘汰化石能源付出努力。

德国经济薄弱地区仍很难淘汰煤电。图为勃兰登堡州最后一座仍在运营的露天煤矿。 图像来源: Norbert Neetz/imageBROKER/picture alliance

七国集团在全球经济总量中占比近40%。来自2021年的数据显示，工业七国在全球碳排总量中约占21%。二氧化碳被称为温室气体，通常是在燃烧煤炭、天然气或石油时而被排放进大气层的。

相比之下，获取同量能源的过程中，燃烧煤炭时释放出的二氧化碳要远远多于燃烧原油。在大气层中，一些原本会被释放到太空的热量被部分被温室气体所吸收，从而导致了全球气候变暖。

（德新社，法新社，路透社）

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