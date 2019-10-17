西方七国向脸书币说不

（德国之声中文网）七国集团周四表示，只有避险机制完备之后，脸书才应发行其数码货币Libra。法国经济部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）发出警告说，像Libra这样的数码货币完全有能力使主权国家丧失对汇率的管控。

他对路透社表示："这是一个涉及到民主制度的问题，而绝不是一个简单的经济问题。"他认为，脸书用户群体极其庞大，因此脸书的数码货币立即就可以产生全球性的影响力。

勒梅尔代表西方七国发表的一项声明中称："没有建立起相应的法律、管理以及避险机制之前，任何全球性的稳定币系统都不应开始运营。"包括应排除其洗钱和资助恐怖主义的风险。但他同时也强调，最核心的问题则是主权问题。"难道我们愿意让一家私人企业在货币问题上，和民主国家拥有同等的权力和主权吗？"

同比特币同虚拟货币不同的是，脸书币Libra拥有强大的后备资金做保障。也正因为如此，Libra一直受到各央行和金融监管机构的争议和质疑。

欧洲央行董事库雷（Benoit Coeure）向西方七国财政部长提交的一份报告中称，对脸书币建立监管框架是"不可或缺的前提条件。"他呼吁各国金融监管部门加强合作，以防脸书币乘虚而入，在最有利可图的国家发行和运营。

一旦脸书发行的虚拟货币进入流通领域，必将会对传统的银行汇款业务造成冲击，这也是Libra受到抵制和质疑的主要原因。

脸书数码货币部门负责人马库斯（David Marcus）在华盛顿对记者表示，勒梅尔对Libra的担忧"合情合理"。"我们有决心制定出符合甚至超过现行货币管理标准的解决方案来为解除各方的顾虑。"

脸书首席执行官扎克贝格目前也在华盛顿，下周他将参加国会听证，就社交网络对金融服务的影响一事接受议员的提问。即将于下周一正式在日内瓦成立的Libra联合会将负责监管脸书货币。该协会发布声明称："Libra旨在尊重各国的货币主权，而绝不会去损害它。"

不过，这类承诺并不足以打消各国央行的顾虑。

莱尔·布雷纳德（Lael Brainard）是美联储一位极具影响力的董事。她表示，脸书计划推出的这一数码货币，在防范洗钱和确保金融稳定方面带来了诸多挑战，同时还可能对银行的传统角色构成威胁。

脸书一直无法进入中国市场，因此即将发行的Libra对中国的影响想必也非常有限。中国政府早在两年前就禁止了虚拟货币的流通，而现在该国正在积极推动本国的虚拟货币。虽然中国有比较发达的网络支付系统，但与脸书不同的是，阿里巴巴的支付宝，腾讯的微信支付只能使用人民币，并没有各自公司的数码货币。

随着Visa、万事达、eBay、Paypal等潜在合作伙伴在过去几周相继宣布退出，Libra的前景似乎并不乐观。Libra财团的21个创始成员中包括手机运营商沃达丰（Vodafone）、网络支付公司PayU、租车公司优步（Uber)以及风投公司Andreessen Horowitz等。