 西巴尔干的疫苗接种：在无能与地缘政治之间 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.02.2021

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时政风云

西巴尔干的疫苗接种：在无能与地缘政治之间

国际社会正尽力杜绝疫苗民族主义。与此同时，西巴尔干地区却出现了疫苗接种旅游高潮。

Weltspiegel 02.02.2021 | Serbien Belgrad | Impfstoff aus Russland & China

2021年2月1日，塞尔维亚的一个疫苗接种中心内，俄罗斯的卫星五号疫苗（左）和中国国药集团疫苗（右）

（德国之声中文网）地缘政治思维在何处结束、对公民健康的关注从哪里开始？几乎所有西巴尔干半岛国家的人民目前都在这样自问。原因是，他们只能眼睁睁看着远近邻国大规模接种新冠疫苗，自己却什么都没有。

眼下的新冠疫苗危机在成长于铁幕时代的老百姓那里产生出一种似曾相识的奇特感觉。多年里，他们曾激烈辩论是美国还是苏联拥有更多的核武器，以及在可能的最后摊牌时谁会处于下风。

DW.COM

塞尔维亚大约两百多个城镇的居民已经开始接种疫苗。能够做到这一点，塞尔维亚离不开境外援助。但这一次，伸出救援之手的并非西方，而是中国。

多个德国组织公开呼吁制药公司Biontech和Curevac暂停其新冠疫苗专利。

中国国家主席习近平在2月9日与中东欧国家的「17+1」峰会中表示，将加强与中东欧的疫苗和贸易合作。匈牙利总理对中国提供疫苗表示感谢，波兰则希望扩大与中国贸易。

今天，他们争论的是西方疫苗还是俄罗斯、中国的疫苗更好，以及美国或欧盟的盟友是否会不高兴，要是他们至少也把眼光投向莫斯科或北京去的话。

但这只是一种纯理论性质的争论：事实上，该地区大多数国家迄今看到的疫苗就像冷战时期所看到的原子弹一样少。在马其顿北部、黑山、波斯尼亚和黑塞哥维那以及科索沃，民众的免疫接种工作仍未开始；也没有任何确切的迹象显示，何时可能启动。

既无东方疫苗也无西方疫苗

根据欧洲疾病预防控制中心（ECDC）提供的数字，西巴尔干地区中的３个国家--北马其顿、波斯尼亚和黑山--每10万居民的新冠染疫平均死亡人数居欧洲之首。

目前，这3个国家都没有疫苗，当局承诺首批疫苗会在本月底前到达。只有阿尔巴尼亚设法采购了总共2000剂BioNTech/辉瑞疫苗--该国人口280万。其中800剂来自欧盟的一个未具名的捐赠者，其余疫苗直接来自制药公司。

Serbien Covid-19 | Impfzentrum in Belgrad

2021年1月24日，在塞尔维亚首都贝尔格莱德的一个疫苗接种中心，登记接种新冠疫苗的市民

特例塞尔维亚

全部西巴尔干国家中，独独塞尔维亚在接种疫苗人数方面居欧洲领先地位。这个国家与本地区其余５国的区别在哪儿？当地政治家们一致认为：这是塞尔维亚的地缘政治取向使然：它一方面是欧盟候选国，另一方面又与俄罗斯和中国关系密切。

北马其顿经济部长贝克特什（Kreshnik Bekteshi）在接受媒体采访时强调，"塞尔维亚从俄罗斯购买疫苗，但我国面向欧盟。"阿尔巴尼亚总理埃迪-拉马（Edi Rama）也持类似立场。他称，莫斯科表示愿供应俄制 "卫星五号" 疫苗是一种 "挑衅"。

等待西方

塞尔维亚迄今从俄罗斯和中国采购了100多万支疫苗，并已为50多万公民接种。不过，西巴尔干地区其余国家暂时还是决定，信赖西方制造商和世界卫生组织（WHO）牵头的"全球疫苗共享"倡议（COVAX），信赖欧盟及其成员国一再承诺的团结。

最初，阿尔巴尼亚、北马其顿和黑山这３个西巴尔干地区的北约成员国对中国或俄罗斯的疫苗接种丝毫没有兴趣，---直至它们看到，无法指望西方疫苗、公众压力太大。

Nord-Mazedonien Skopje | Coronakrise

2021年2月1日，北马其顿首都斯科普里，戴口罩的行人

紧急呼吁

"不要搞官僚主义啦，该给俄罗斯的、中国的、其他的疫苗开绿灯了，什么疫苗都欢迎。你得跪着求他们给你送疫苗来！"--医生古尔扎诺娃（Tatjana Gurzanova ）在脸书上向马其顿北部当局呼吁。在尚无疫苗的西巴尔干国家，这样的戏剧性呼吁越来越多。

黑山目前正期待着获得首批5万剂 "卫星五号"；北马其顿卫生部长于周一（2月8日）签署了从中国制造商国药集团Synopharm采购20万剂疫苗的合同。

Montenegro Corona-Pandemie | Test

2020年11月26日，在黑山首都波德戈里察，一位上了年纪的人接受新冠测试

从疫苗民族主义到接种旅行

尽管延缓了数月，并受到本国公众的强烈批评，但北马其顿总理扎耶夫（Zoran Zaev）认为，他必须在西方伙伴们那里为采购中国疫苗作辩护。他发表声明称，"我谨确认，我们已经同我们的战略伙伴、北约和华盛顿会商过，并得出结论：从中国采购疫苗不是一个地缘政治问题，而是每个国家的主权。"

与此同时，饱受诟病的西巴尔干地区疫苗民族主义正日益转变为接种旅行，甚至超越了该地区深深的历史隔阂及民族隔阂。每天都有波斯尼亚公民--塞族人、克罗地亚人和穆斯林，科索沃公民--不仅是塞族人，还包括阿尔巴尼亚人--，北马其顿公民和黑山共和国的公民，前往塞尔维亚。能在那里被施打疫苗的希望，使他们团结在一起。

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