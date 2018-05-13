西尔维奥·贝卢斯科尼

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意大利政治人物、企业家，数度出任意大利总理，同时也是AC米兰班主、传媒大亨、歌手、超级富翁。
1994年投入意大利政坛以来，始终是主宰着意大利政局的风云核心之一，也是全世界知名度最高的意大利人之一。
意大利大选已经过去了2个月时间，但是由于各党之间分歧巨大，五轮谈判之后，新内阁至今难产。现在，意大利总统马塔雷拉呼吁各党组建“临时中立政府”，并警告称，否则只能重新大选。而对于看热闹的旁观者而言，重新大选却并非什么坏事。
虽然交易早已经完成，但意大利前总理贝卢斯科尼向中国投资者出售意甲俱乐部AC米兰的事情再起波澜。意大利司法机关怀疑这起交易涉及帮助贝卢斯科尼洗钱，已经展开调查。
意大利前总理贝卢斯科尼复活节前致力于宣传保护动物权益，这是意大利减少肉类消费活动的一部分。
维基解密公开多份文件，其中包括德国总理默克尔与联合国秘书长潘基文有关气候保护的一次对话内容。此外，文件还描述了默克尔与意大利总理贝卢斯科尼一次私人会晤的细节，称谈话语调“非常生硬”。
贝卢斯科尼政府五名部长集体辞职，掀起意大利舆论风波，而现任总理莱塔也深陷政府危机之中。
咖啡躺枪！官媒称PX项目致癌性和咖啡同级；斯诺登“让北京享受原告席上的感觉”；龙应台避见陈光诚；斯诺登的流亡"政治路线图"；贝卢斯科尼因性丑闻案被判刑7年
意大利法院再次对前总理贝卢斯科尼做出刑事判决。他所领导的“自由人民党”对其党魁所受到的判决感到愤慨。贝卢斯科尼因此名声扫地，但是意大利政府受到的影响微乎其微。
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