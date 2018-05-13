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西尔维奥·贝卢斯科尼

意大利政治人物、企业家，数度出任意大利总理，同时也是AC米兰班主、传媒大亨、歌手、超级富翁。

1994年投入意大利政坛以来，始终是主宰着意大利政局的风云核心之一，也是全世界知名度最高的意大利人之一。

Last Easter, in an attempt to soften his image as he eyed a return to poltics, Berlusconi took part in an ad promoting vegetarianism that featured him snuggling lambs in soft lighting overlaid with easy listening music. Although Berlusconi is barred from seeking office for another year due to a fraud convinction, a bloc led by his Forza Italia party has been polling strongly.

意大利特色民主：大选期间欢乐多 13.05.2018

意大利大选已经过去了2个月时间，但是由于各党之间分歧巨大，五轮谈判之后，新内阁至今难产。现在，意大利总统马塔雷拉呼吁各党组建“临时中立政府”，并警告称，否则只能重新大选。而对于看热闹的旁观者而言，重新大选却并非什么坏事。
Jan 2018**** ©Fabio Frustaci / EIDON/MAXPPP ; 1259151 : (Fabio Frustaci / EIDON), 2018-01-11 Roma - TV show ''Porta a Porta'' interview with Silvio Berlusconi - Italian former Prime Minister and leader of center-right party Forza Italia (Go Italy), Silvio Berlusconi speaks on the set of the broadcast Porta a Porta, a programme of Italian channel Rai 1 Foto: Fabio Frustaci / Eidon/MAXPPP/dpa |

AC米兰中国投资商涉嫌帮贝卢斯科尼洗钱？ 13.01.2018

虽然交易早已经完成，但意大利前总理贝卢斯科尼向中国投资者出售意甲俱乐部AC米兰的事情再起波澜。意大利司法机关怀疑这起交易涉及帮助贝卢斯科尼洗钱，已经展开调查。

意大利前总理贝卢斯科尼宣扬素食复活节 13.04.2017

意大利前总理贝卢斯科尼复活节前致力于宣传保护动物权益，这是意大利减少肉类消费活动的一部分。
29.03.2012 *** #ARCHIV - Mit einem Handy am Ohr geht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 29.03.2012 durch den Plenarsaal des Bundestages in Berlin. Foto: Rainer Jensen/dpa (zu dpa Wikileaks: NSA spähte die letzten drei französischen Präsidenten aus vom 24.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/R. Jensen

维基解密再爆猛料 默克尔与潘基文对话被监听 23.02.2016

维基解密公开多份文件，其中包括德国总理默克尔与联合国秘书长潘基文有关气候保护的一次对话内容。此外，文件还描述了默克尔与意大利总理贝卢斯科尼一次私人会晤的细节，称谈话语调“非常生硬”。
epa03986431 Italian prime minister Enrico Letta makes a four finger gesture during his final speech to win a confidence vote at the Chamber of Deputies in Rome, 11 December 2013. Letta is facing a confidence vote after Silvio Berlusconi's party quit the ruling left-right coalition after he was ejected from parliament over a tax fraud conviction. EPA/FABIO FRUSTACI +++(c) dpa - Bildfunk+++

意大利总理两次赢得信任投票 12.12.2013
(FILES) - In this file picture taken on February 24, 2013 in Milan, Italian former Prime Minister Silvio Berlusconi leaves the voting booth before casting his ballot at a polling station. An Italian court on October 19, 2013 ordered a two-year ban from parliament and elections for scandal-tainted former prime minister Silvio Berlusconi as part of a tax fraud case, Italian media reported. Berlusconi can appeal the ruling and the ban would in any case have to be approved by the Senate, where Berlusconi has a parliamentary seat. AFP PHOTO / OLIVIER MORIN (Photo credit should read OLIVIER MORIN/AFP/Getty Images)

意参议院罢免贝卢斯科尼参议员资格 27.11.2013
Italian center-right leader Silvio Berlusconi gestures at the Senate in Rome, October 2, 2013. Italian Prime Minister Enrico Letta said on Wednesday his government could achieve reforms even with a smaller majority, as he wound up a debate on a confidence vote in which he has been boosted by dissidents from Berlusconi's centre-right party. REUTERS/Tony Gentile ( ITALY - Tags: POLITICS)

贝卢斯科尼被判两年内禁任公职 19.10.2013
Italian center-right leader Silvio Berlusconi gestures at the Senate in Rome, October 2, 2013. Italian Prime Minister Enrico Letta said on Wednesday his government could achieve reforms even with a smaller majority, as he wound up a debate on a confidence vote in which he has been boosted by dissidents from Berlusconi's centre-right party. REUTERS/Tony Gentile ( ITALY - Tags: POLITICS)

意参议院委员会：贝卢斯科尼应交出参议员席位 04.10.2013
Italy's Prime Minister Enrico Letta (R) looks on next to Interior minister Angelino Alfano during a vote session at the Senate in Rome in this file photo dated July 19, 2013. Italian centre-right leader Silvio Berlusconi pulled his ministers out of the ruling coalition on Saturday, effectively bringing down the government of Prime Minister Enrico Letta and leaving Europe's third-largest economy in chaos. REUTERS/Remo Casilli/Files (ITALY - Tags: POLITICS)

意大利政府陷入危机 01.10.2013
Italy's Prime Minister Enrico Letta (R) looks on next to Interior minister Angelino Alfano during a vote session at the Senate in Rome in this file photo dated July 19, 2013. Italian centre-right leader Silvio Berlusconi pulled his ministers out of the ruling coalition on Saturday, effectively bringing down the government of Prime Minister Enrico Letta and leaving Europe's third-largest economy in chaos. REUTERS/Remo Casilli/Files (ITALY - Tags: POLITICS)

贝卢斯科尼拖沉意大利？ 30.09.2013

贝卢斯科尼政府五名部长集体辞职，掀起意大利舆论风波，而现任总理莱塔也深陷政府危机之中。
Prime Minister Enrico Letta (L) shakes hands with President Giorgio Napolitano during his swearing in ceremony in Rome on April 28, 2013. Italy's new coalition government was sworn in on Sunday, bringing fresh hope to a country mired in recession after two months of bitter post-election deadlock watched closely by European partners. AFP PHOTO / VINCENZO PINTO (Photo credit should read VINCENZO PINTO/AFP/Getty Images)

意大利深陷政府危机 29.09.2013
People of Liberty party (PDL) leader Silvio Berlusconi talks with reporters as he signs a referendum on justice reforms and human rights in downtown Rome August 31, 2013. REUTERS/Remo Casilli (ITALY - Tags: POLITICS)

贝卢斯科尼发誓不退出政坛 19.09.2013
epa03758195 (FILE) A file photo dated 15 February 2013 showing former Italian prime minister Silvio Berlusconi during his speech during an address to a farmers' association gathering during the election campaign in Rome. An Italian court has on 24 June 2013 convicted former premier Silvio Berlusconi in the so-called 'bunga bunga trial and sentenced him to seven years in prison and a lifetime ban on holding public office. EPA/ALESSANDRO DI MEO *** Local Caption *** 50712384

贝卢斯科尼因逃税罪被正式判处四年监禁 01.08.2013
Former Italian Prime Minister Silvio Berlusconi arrives for a political rally in downtown Rome in this January 25, 2013 file photo. The Italian appeals court sentences Berlusconi to 4 years in jail in the Mediaset TV rights case on May 8, 2013. REUTERS/Max Rossi/Files (ITALY - Tags: POLITICS CRIME LAW)

意最高法院本周作出对贝卢斯科尼宣判 30.07.2013
Der chinesische Menschenrechtsaktivist Chen Guangcheng besucht das ehemalige Militäruntersuchungsgefängnis in Taipeh, außerdem gibt er einen Vortrag im Parlament. Datum: 25.06.2013 Ort: Taipeh, Taiwan

2013年6月26日德国之声中文网音频节目 25.06.2013

咖啡躺枪！官媒称PX项目致癌性和咖啡同级；斯诺登“让北京享受原告席上的感觉”；龙应台避见陈光诚；斯诺登的流亡"政治路线图"；贝卢斯科尼因性丑闻案被判刑7年
taly's former Prime Minister Silvio Berlusconi gestures as he appears as a guest on the RAI television show Porta a Porta (Door to Door) in Rome in this February 20, 2013 file photo. A Milan appeals court confirmed the sentencing of Berlusconi to 4 years in jail on May 8, 2013 for tax fraud in connection with the purchase of broadcasting rights by his television network Mediaset. REUTERS/Remo Casilli/Files (ITALY - Tags: POLITICS CRIME LAW)

贝卢斯科尼因性丑闻案被判刑7年 25.06.2013

意大利法院再次对前总理贝卢斯科尼做出刑事判决。他所领导的“自由人民党”对其党魁所受到的判决感到愤慨。贝卢斯科尼因此名声扫地，但是意大利政府受到的影响微乎其微。
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