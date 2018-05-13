西尔维奥·贝卢斯科尼

意大利特色民主：大选期间欢乐多

意大利大选已经过去了2个月时间，但是由于各党之间分歧巨大，五轮谈判之后，新内阁至今难产。现在，意大利总统马塔雷拉呼吁各党组建“临时中立政府”，并警告称，否则只能重新大选。而对于看热闹的旁观者而言，重新大选却并非什么坏事。