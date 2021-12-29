西安防疫一团乱 民众怒批数字遊戏

(德国之声中文网) 根据中国卫健委周二 (1月4日)公布的消息，1月3日全天中国新增确诊病例175例，其中境外输入病例67例，本土病例108例，其中陕西的95例均在西安市。

就在西安疫情吃紧的同时，中国多家媒体报道，西安一码通再次故障，一直出现「加载中」的情况。当地市民接到通知表示核酸检测应急平台因为流量过大而无法登录。

随后官方表示，经过技术部门抢修，如果有问题，卸载之后就可以正常使用。不过微博上的网民不买单，纷纷吐槽，有人说：「西安这次诠释了啥叫丢人丢到家」，也有人说：「西安领导班子集体滚蛋吧，把底下干活的人折磨到不行，把老百姓折腾到不行。」

针对许多居民表示在封城的严密防控下，不仅买菜吃菜难，连就医也遇到阻碍。西安政府1月3日召开记者会，强调已从周边省市紧急调运蔬菜3400多吨，配送蔬菜56万份，以保障辖区群众基本蔬菜需求。

在医疗方面，西安政府则表示已经筹组临时医疗队，配置急救箱及核酸采样物资，提供基本诊疗服务。西安政府也针对人口密集，受疫情冲击较大的民众发放临时救助金，目前累积金额已达666万元。

「社会面清零」?

虽然西安的病例数到3日已降至95，但仍面临中央政府要求1月4日「社会面清零」的要求。所谓的「社会面清零」，根据中国政府与官媒，不是疫情数清零，而是在社区筛查中的PCR全员阴性。

西安为了达到「社会面清零」，强制有疫情将染疫社区有风险者全员带出到「城外管控区」隔离，这样社区就不会再出现筛检阳性者。但实际上，被隔离者有交叉染疫风险，引起更大的防疫隐忧，引起中国网络上的大量批评。

(综合报道)

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