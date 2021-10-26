 西安防控不利 官媒拷问疫情 | 科技环境 | DW | 23.12.2021

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科技环境

西安防控不利 官媒拷问疫情

中国陕西省会西安市新冠疫情蔓延并外溢至其他城市，官方下令封锁1300万人口，全员禁足接受核酸检测 。一个中国官媒也难得发出正能量主旋律外的批评之声。

China I Coronavirus in Xi'an

自12月9日报告首例本土确诊病例后，18日起，西安每日新增开始突破两位数，21日单日新增本土确诊病例52例，4天里累计新增确诊病例已达125例。

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西安单日新增病例快速发展，除了在短时间内对该市1300万居民进行大规模检测外，当地政府也宣布了一系列措施：全市小区、单位实行封闭式管理；关闭长途客运站、学校和室内娱乐场所；大幅收紧旅行管制等。

新冠疫情爆发近两年来，中国采取的一些抗疫措施之严格堪称世界之最。但"清零"的策略也引起人们的疑虑和不安，特别是在其它一些国家开始学习与病毒共存的背景下。

北京冬奥组委对外通报称，一名在华参加雪橇国际训练周和雪橇世界杯的外籍运动员在每日例行核酸检测中结果呈阳性，被认定为无症状感染者。至此已经有3名外籍运动员被检测为新冠肺炎阳性病例或无症状感染者。

(德国之声中文网)  根据《陕西日报》周四 (12月23日)报道，陕西省12月21日新增报告本土确诊病例53例，其中52例都在西安市。持续升温的疫情使得有1千3百万人口的西安市在22日午夜宣布封城。

中国官媒报道，市政府官员命令所有居民待在家中，除非有迫切的理由，不得外出。官方也暂停除特殊情况以外的所有进出城市的交通。相关命令提到，每户人家每两天可以有一人外出购买家庭必需品。

在封闭式管理前，中国社交媒体上22日出现民众排队囤积杂货和家用品的帖子。官方表示市场供应满足居民日常生活需要，且价格持续平稳，呼吁民众不要「恐慌性购买」，否则可能受到惩戒。

西安市也持续进行核酸检测，截至22日12时，已完成第二轮核酸检测1081.9万人，已出结果676.3万人，根据《环球时报》，其中发现阳性127例。第三轮也已经启动。

根据官方通报，截至12月21日已经收治患者149人，以轻型和普通型为主，其中60岁以上14人，年纪最大的是90岁，18岁以下则有8人，年纪最小的是2岁，目前均在定点医疗机构隔离治疗。

China I Coronavirus in Xi'an

据陕西省疾控中心主任刘峰介绍，此轮疫情中，西安市已出现隐匿性传播，形成一定规模的社区传播。目前，西安市内出现过阳性病例的封控区已达90个。

官媒罕见批评

中新社下的《中国新闻周刊》以「拷问西安疫情，千万人口重镇应急表现何以如此?」一文评论西安疫情防控，质疑应急管理系统，因此受到大量转载引发关注。

文章一开头就引用西安教师的说法表示：「混乱。」她提到一码通系统因为访问量过大崩溃，导致公交、地铁只能手动登记，连夜做的核酸检测也因为系统故障查无结果。

中国2022年全国硕士研究生招生考试将在12月25日至27日举行，陕西省近17万考生，其中在西安市就有约13.5万人，根据规定，若这些考生尚未抵达考点可以在西安市以外借考。

但根据此文，受到疫情影响的研考考生也不知所措，就算陕西省已做出了新的安排，但省内跨市的考生仍面临「跨市从严」的巨大难题。
 
内文也批评，疫情本来是境外输入的德尔塔病毒，却因为从机场到防疫酒店的疏漏导致「西安发现疫情的时候，病毒可能已经历了多代传播」，加上西安市隐匿性传播，使得数天进入高峰后，已出现外溢至其他城市的效应。

(综合报道)

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