西安防控不利 官媒拷问疫情

(德国之声中文网) 根据《陕西日报》周四 (12月23日)报道，陕西省12月21日新增报告本土确诊病例53例，其中52例都在西安市。持续升温的疫情使得有1千3百万人口的西安市在22日午夜宣布封城。

中国官媒报道，市政府官员命令所有居民待在家中，除非有迫切的理由，不得外出。官方也暂停除特殊情况以外的所有进出城市的交通。相关命令提到，每户人家每两天可以有一人外出购买家庭必需品。

在封闭式管理前，中国社交媒体上22日出现民众排队囤积杂货和家用品的帖子。官方表示市场供应满足居民日常生活需要，且价格持续平稳，呼吁民众不要「恐慌性购买」，否则可能受到惩戒。

西安市也持续进行核酸检测，截至22日12时，已完成第二轮核酸检测1081.9万人，已出结果676.3万人，根据《环球时报》，其中发现阳性127例。第三轮也已经启动。

根据官方通报，截至12月21日已经收治患者149人，以轻型和普通型为主，其中60岁以上14人，年纪最大的是90岁，18岁以下则有8人，年纪最小的是2岁，目前均在定点医疗机构隔离治疗。

官媒罕见批评

中新社下的《中国新闻周刊》以「拷问西安疫情，千万人口重镇应急表现何以如此?」一文评论西安疫情防控，质疑应急管理系统，因此受到大量转载引发关注。

文章一开头就引用西安教师的说法表示：「混乱。」她提到一码通系统因为访问量过大崩溃，导致公交、地铁只能手动登记，连夜做的核酸检测也因为系统故障查无结果。

中国2022年全国硕士研究生招生考试将在12月25日至27日举行，陕西省近17万考生，其中在西安市就有约13.5万人，根据规定，若这些考生尚未抵达考点可以在西安市以外借考。

但根据此文，受到疫情影响的研考考生也不知所措，就算陕西省已做出了新的安排，但省内跨市的考生仍面临「跨市从严」的巨大难题。



内文也批评，疫情本来是境外输入的德尔塔病毒，却因为从机场到防疫酒店的疏漏导致「西安发现疫情的时候，病毒可能已经历了多代传播」，加上西安市隐匿性传播，使得数天进入高峰后，已出现外溢至其他城市的效应。

(综合报道)

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