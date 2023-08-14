 西安突发山洪泥石流 至少21人遇难 | 科技环境 | DW | 14.08.2023

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科技环境

西安突发山洪泥石流 至少21人遇难

中国西安当地应急部门表示，8月11日的突发山洪泥石流灾害已经造成21人遇难，还有6人失联。中国今夏暴雨成灾，洪水泛滥，灾难频发。

西安市长安区滦镇街道喂子坪村鸡窝子组8月12日发生山洪泥石流

西安市长安区滦镇街道喂子坪村鸡窝子组8月12日发生山洪泥石流

（德国之声中文网）据中国官媒报道，8月11日西安市长安区滦镇街道喂子坪村鸡窝子组突然发生山洪泥石流。截至8月13日，当局称死亡人数已上升至21人，另外仍有6人处于失联状态。

西安应急管理局在微信上发声明说，泥石流损毁了两户民房，导致900户居民停电。灾害发生后，"西安市立即成立现场指挥部，组织消防、公安等14支救援力量共计980余人，投入生命探测仪、卫星电话、挖掘机等1100余台（套）设备和搜救犬，争分夺秒做好人员搜救及抢险救援等工作。"

西安近郊泥石流搜救现场

西安近郊泥石流搜救现场

中国今夏暴雨、洪水和山体滑坡频发

今年夏天，中国的暴雨和洪水尤其严重。据中国政府统计，7月有142人死于洪水和山体滑坡。

中国国家防汛抗旱总指挥部（简称"国家防总"）、应急管理部于周日（8月13日）召开特别会议，讨论防汛等应急措施。会商指出，当前松花江干流部分江段及支流拉林河等还处于超警状态，海河流域洪水过程尚未结束，河北文安滩里干渠决口封堵、天津茁头排干渠防守正处于关键阶段。

据中国官媒《人民日报》报道，国家防总当前维持对天津的防汛二级应急响应，对北京、河北、吉林、黑龙江维持防汛三级应急响应，对辽宁维持防汛防台风四级应急响应。国家防总办公室12日向各地防汛抗旱指挥部和各流域防汛抗旱总指挥部发出通知，进一步部署做好局地强降雨防范应对和山洪泥石流灾害防御工作。

台风"卡努" （Khanun）在辽宁登陆后减弱为热带低压。中国央视报道称，低洼城市仍有洪水风险。据报道，辽宁鞍山已有17859人从危险地区转移。

北京周边山洪爆发、损失惨重

除了"卡努"之外，中国新疆在周六（8月12日）出现超级单体风暴云。中国媒体报道称，超级单体风暴云"遮蔽天空延伸到低空，压迫感十足"。风暴云常伴有雷电、冰雹、大风等天气发生。

（路透社，美联社等）

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