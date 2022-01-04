西安称「社会面实现清零」 新冠外医疗需求遭延误惹议

（德国之声中文网）中国陕西西安因新冠疫情封城已满半个月。中国卫健委公布，西安市6日新增本土病例63例，较前一天的35例略显升高，但与过去连续多日破百例相比以缓和需多。邻近陕西的河南省则逐渐发展为新的疫情中心，6日新增64个本土病例，比陕西多出1例。

面对疫情趋缓，西安市政府周三（5日）召开新闻发布会，表示4日新增的35个病例都出现在封控区丶隔离区内，并称「社会面基本实现清零」、「疫情蔓延势头得到有效遏制」。西安当局并指出，未来达到解除条件的小区，经评估後，将逐步有序予以解封。

至於何谓「社会面清零」？西安市疾控中心副主任陈志军4日在疫情防控新闻发布会表示，「社会面清零」就是之後发现的所有新确诊病例，都已经在隔离的密切接触者或是次密切接触者当中，在社区已经不存在疫情传播。

当局的「社会面清零」政策，是希望将西安市内通报有确诊病例的小区居民，给强制带出小区进行集中隔离。西安当局5日表示，目前西安正在集中隔离的民众已有4万2000馀人。

新冠外医疗需求遭延误

截至1月5日，西安此波疫情累计本土确诊病例为1856例。在这之中，重症人数未超过30人，此波疫情也并无患者死亡，然而严格的防疫政策却导致有其他医疗需求的民众无法及时就医。

社交媒体上，临盆孕妇、心脏病患者丶血液透析患者及HIV带原者等患者亲友，皆因找不到医院收治而发帖求救，部分个案也成了微博热搜的前几名。

凤凰网报道，一个帐号名为「太阳花花花00000」的西安网友，在社交媒体上发帖指，父亲1月2日在突发心绞痛後被多个医院拒绝收治，最终延误到8小时後才终於入院，最终抢救无效、回天乏术。

该网友称，自己在得知父亲去世後，手持新冠阴性证明要入院处理，但门口保安仍不让她进去。这篇在小红书上的帖文後来遭平台删除，有部分网友则称她「拿自己父亲造谣」，质疑其文章是虚构的。後来该网友改在微博上发帖提供视频及录音作为证据，且不排除将报警处理。

此外，也有一名8个月孕妇传出因核酸检验问题无法顺利入院，站在医院大门外等待2个多小时，最终不幸流产。该事件也引起社会舆论广泛关注，西安政府也於5日出面回应，指任何医院不得以疫情防控为由影响患者就诊，对於急危重症、血液透析、肿瘤放化疗等患者和孕产妇，开通服务电话、绿色通道，提供诊疗服务。

西安政府表示，为防止就医过程中交叉感染，西安市对隔离点、封控区、管控区需要紧急就医的人员，将安排专车「点对点」送至定点医院就医，并闭环接回。其他人员持48小时核酸阴性证明，则可自行前往全市正常开诊的医院就诊，任何医院不得以疫情防控为由影响患者就诊。

澎湃新闻报道，该孕妇试图就医的西安高新医院已遭政府调查。据了解，该医院总经理将被停职，门诊部、医务部相关责任人也被免职。

（综合报道）

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