西安疫情略有缓解 买菜依然有点难

(德国之声中文网) 西安是本轮中国本土疫情的中心，从12月23日就开始执行"封城"式防疫管控措施。这也是2020年春天第一波疫情结束之后，中国首次有城市出现单日新增200例确诊病例。目前，中国各地疾控部门对新冠疫情采取坚决的"动态清零"策略，严格限制跨国旅行，并且对出现本土传播病例的地区执行短时、局部的封城措施，在大部分情况下都能够将疫情控制在极低水平。而本轮以西安为中心的疫情，连续十多天的新增病例都突破三位数，对疾控体系构成了巨大压力。从12月9日至今，西安累计确诊病例数已经超过了1500起，以德尔塔变种为主。

不过，目前西安的疫情已经出现了些许缓和的迹象。1月1日全天，该市的新增本土确诊病例数为122人，比前一天的174人有明显下降。需要指出的是，中国疾控部门的确诊病例数只包括有症状感染者，无症状感染者则另外统计。根据陕西省卫健委的数据，目前，全省尚有7名无症状感染者，尚在接受医学观察。

中国疾控中心医师张灿友在接受中国央视采访时表示，西安在经历了多轮全员核酸检测以及封城等管控措施后，现在已经出现了积极转变的迹象。他表示，之后的防疫措施会有一些调整。

根据中国国家卫健委的数据，1月1日全天，除了陕西省的123例新增本土确诊病例，大陆地区的其余省份总共报告了8起本土确诊病例以及4名无症状感染者。现有16例重症病例，比前一天增加一例。中国自2021年1月至今，至少在官方通报中就再也没有发生过因感染新冠病毒而死亡的本土传播病例。

国务院联防联控机制综合组陕西工作组医疗救治专家、东南大学附属中大医院重症医学科主任杨毅在接受中国官媒采访时表示，工作组在陕西和西安一共准备了40多家医疗队，分布在各个定点医院；目前3家定点医院已经启用，第4家定点医院也已经准备好。"所有的床位应该是3000多张。那么根据现在的疫情，我们的医疗资源能够保证现在病人的充分的救治。"根据陕西省卫健委的数据，目前全省在院接受治疗的确诊患者总数为1590人，痊愈出院人数为8人。

"买菜难"依然是热点话题

此外，西安市在封城管控期间，也造成了众多市民难以采购食品等生活物资之窘境，"西安物资供应不畅"、"西安买菜难"等议题在微博、知乎等社交网站上引起大量关注。尤其是12月27日之后，西安市出台了"除了做核酸检测，其余时间一律不得离开居住楼"之规定，使一些中国官方媒体也质疑西安当局没有为封城管控做好足够的配套保障措施。

西安市政府12月29日承认，确实出现了因物流企业员工因封控无法到岗从而影响生活物资供应之情况。西安市商务局副局长陈建锋在新闻发布会上表示，将努力解决重点保供企业员工上下班、物流配送车辆通行等问题。此后，不少网民在社交媒体上反映，确实收到了更多的配送物资。不过，"西安买菜难"之议题仍没有在社交媒体上降温，甚至还出现了一则被广为转发的视频：一名饿着肚子的小伙出小区买了馒头，遭到防疫工作人员拳打脚踢；视频画面显示，在一番争吵后，防疫工作人员开始殴打小伙，袋子里的馒头掉落一地。有网民评论："他只是饿了，有什么错。"

西安警方在1月1日通报称，12月31日打人的两名工作人员已遭到了行政拘留7天、各罚款人民币200元之处罚。警方称，这两人已经向小伙"真诚道歉并取得谅解"。

(法新社、新华社等)

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