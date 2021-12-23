西安疫情延烧 本土病例创近两年新高

（德国之声中文网）中国国家卫健委公布，截至12月26日24时，中国新冠肺炎新增确诊病例为200例，其中本土病例有162例，这是中国连续第二天创下去年3月以来最高单日新增本土病例。

目前疫情最严重的陕西新增了152本土病例，较前一日的157例略有下降。接壤越南的广西防城港市新增7例本土病例，浙江、四川与广东则个新增1例本土病例。昨日并无新增死亡病例，也并未发现由最新变种病毒株奥密克戎（omicron）引起的感染病例。

拥有13000万人口的陕西省省会西安市已于23日升级防控措施，全面封城。西安政府指出，此波疫情主要由Delta病毒株引起，而后续几天的核酸筛查还有可能出现报告病例数较多的情况。中国《新京报》援引中国工程院医药卫生学部院士张伯礼称，西安疫情预计到一月中旬能够得到阻断，一月下旬有可能得到控制。

「我们希望在这段时间能够不出去尽量不出去，包括出国，也包括出省去旅游，尽量原地过年。实际抗疫这场持久战，现在到了一个非常关键的时期，拐点就要出现，所以大家再坚持一下，」张伯礼说。

西安持续加强防控

12月25日，中国新增病例为206例，其中本土病例升至158例，陕西单日新增确诊157例，较上日的78例增加一倍，其中，西安市155例、咸阳市2例。

陕西目前正全面阻挡疫情扩散。陕西省农业农村厅副厅长张盈安25日表示，“双节”将至，外出务工人员和学生将陆续返乡，农村地区存在疫情传播风险隐患，当前重点是全力以赴防止疫情向农村外溢和蔓延 。

西安市疫情防控指挥部则下达通知，26日18时起，西安开展全面消杀。通知提醒“广大市民提前关闭门窗，收起在露天阳台晾晒的衣物、放置的物品；消杀作业后，避免用手触摸建筑物外表面及花草树木，一旦触摸，立即用清水冲洗”。

中纪委24日在网站发布消息称，西安26名相关责任人员因为“疫情防控不利”遭到追责问责，但并未说明受到何种处罚。

根据中国官媒报道，西安的感染病例至今蔓延至包括北京在内的五个城市，这加剧了人们对于病毒传播速度的的担忧。

中国正筹备二月北京冬季奥运会，决心扑灭任何疫情爆发的可能性。中国几乎关闭了边境，届时所有奥运参与者只能在严格的“闭环”内活动。

截至26日24时，中国大陆新冠肺炎累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例101277例。

（路透社、法新社）

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