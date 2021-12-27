西安疫情发展仍快 欧洲力抗奥密克戎

（德国之声中文网）中国陕西省周二（28日）新增报告本土确诊病例151例，均在西安市。该市本轮疫情的累计确诊病例已达962例，是中国继去年3月以来最严峻的一波本土疫情。

西安市疫情防控指挥部办公室副主任张峰虎29日介绍，西安从12月21日开始，先后进行了4轮核酸筛查，前三轮核酸筛查，检出阳性人数持续在高位，第三轮检出400人，第四轮核酸筛查检出阳性122人，检出阳性病例数开始下降。

与此同时，中国国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，西安疫情仍处于快速发展阶段，且有病例外溢至省内和省外的情况。风险人员排查和管控措施需进一步加强，后续疫情社区传播风险仍较高。

民怨不断

陕西延安市政府也因出现本土病例而禁止民众出门，有数十万居民受影响，他们与西安市的1300万人都必须待在家中。尽管与全球病毒热区欧美相比，中国的疫情相对缓和，但因中国并未放松其“零容忍”的防疫目标，因疫情而起一再实施的严格管控让当地居民很难受。

「我快要被饿死了，」一名西安居民在微博平台上写道，「没有食物，不让我出去，我的方便面也快吃完了......请帮帮我！」

许多西安居民也同样在社交媒体上抱怨这些出行限制，其中包括禁止开车，每三天只允许一名家庭成员外出买菜等。法新社称，这次的管控措施是中国自疫情爆发初期，在武汉实施封城以来，最为全面的一次封城。

有西安民众通过推特向德国之声指出，刚封城前几天是每户凭出入证，两天一人次出入小区采购，但27日后所有人不得出户。

他说：「封城通知的前一天很多人采购了东西。但还有些人是准备不足的。一般家庭估计还能挺几天，有存量。一些独居，平常不怎么大量采购的基本上已经很困难了，可能谁也没料到的情况，没有那么准备。」

该居民对政府的防疫政策表示不满，并说：「他们只会在自己的角度上考虑，怎样防止疫情继续扩大才是主要的。估计只要不是因为食物短缺饿死人，他们不会在乎，更多会考虑自己的政绩，自己屁股下的椅子。」

他也不认同政府的「零容忍」政策，批评中国当局「没有本事处理得当，只能用这种暴力行为彰显自己的能力。我不认为这种防疫模式会成功，长期看的话。」

中国官媒《人民日报》微博帐号也坦承人目前西安存在「买菜难」等问题，并在官方微博发文称在西安多区连夜配送肉蛋奶等生活物资。但评论区中有多名网民留言称部分地区情况严重却未被提及。

根据官媒《环球网》报导，西安全市28日晚间组织准备蔬菜等生活必需品，为封闭管理小区提供充足物资保障。

欧洲力抗奥密克戎

传染性极强的奥密克戎变种病毒也导致欧洲国家新冠疫情再升温。包括英国、法国、义大利、葡萄牙等国，单日新增确诊数都创下新高，瑞士和荷兰都指出，奥密克戎成为境内主流的病毒株。

世卫组织周二（28日）警告说，尽管早期研究表明奥密克戎（Omicron）变种病毒症状较轻，但它仍可能导致医护负荷不堪而压垮医疗系统，目前德国已重新实行严格的防疫措施，以抵挡奥密克戎，除了将私人聚会限制在10名接种过疫苗的人外，当局也关闭夜店，并要求体育比赛需闭门进行。

尽管初步研究结果表明奥密克戎引起的疾病较为温和，世卫组织仍警告不要太放松。世卫高级应急官员凯瑟琳·斯莫伍德（Catherine Smallwood）说：「奥密克戎病例快速增长，即使症状较轻，仍会导致大量的人住院，特别是未接种疫苗的群体，并会破坏卫生系统和其他关键服务。」

为了应对这波疫情，欧洲国家恢复了对经济和社会有巨大冲击的防疫措施。芬兰周二（28日）表示，它将禁止未接种疫苗的外国旅客入境，只有居民、重要工作人员或外交官可以豁免。

瑞典则从周二（28日）开始要求对入境人士进行新冠检测，而丹麦做为目前世界上人均感染率最高的国家，也已经采取同样措施。

法新社统计，在最繁忙的新年圣诞假期间，自上周五（24日）以来，全球约有11,500个航班被取消，还有数万个航班被延误。

（综合报导）

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