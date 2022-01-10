西安孕妇流产事件涉事医院被停业 罚重了吗？

（德国之声中文网）据西安市卫健委通报，在该市爆发本轮新冠疫情之后，西安高新医院和西安国际医学中心医院因延误治疗造成恶劣社会影响，被处以停业整顿等惩罚。

此前，一名怀孕8个月的孕妇因为核酸检测阴性报告的有效期超出了几个小时而被西安高新医院拒之门外，因为等待时间过长而流产。还有一位网友发文称自己的父亲因心绞痛前往西安国际医学中心医院就医，但是因为没有核算检测报告而被拒诊，后来因延误治疗而死亡。这两起事件在社交平台上引起巨大的舆论风波。

西安市卫健委在通报中表示，上述两家医院“未能将‘人民至上，生命至上’贯彻落实到医疗救治工作中，责任意识淡薄，未能履行救死扶伤职责……导致延误急危患者抢救和诊治，引发社会舆论广泛关注，社会影响恶劣”。

这两家医院分别被勒令停业整改3个月，期满整改合格后方可重新开诊。此外给予医院警告，相关责任人免去职务，全市通报批评，并且责成医院做好患者、家属安抚工作。

胡锡进：处罚重了

前《环球时报》主编胡锡进13日就此发文指出，西安目前处在舆论的风口浪尖，“怎么做都可能会被指摘”。他表示自己看到要求两家医院停业整顿的消息，“第一感觉是重了”。他提出疑问，在疫情的背景下，医疗资源紧张，这两家医院停业整顿，周围居民看病是否会受到影响？还有医院里医护人员和其他雇员的生计怎么办？

不过胡锡进也强调，自己和广大网友并不了解做出这一处理的内情，“大家的唯一出发点是道义”。他表示希望能看到两家被停业整顿的医院的反应，还有围绕这一处理的更多信息。

西安国际医学中心医院13日在微博上发表了致歉信，就1月2日“机械地执行相关防疫政策，延误心梗患者及时救治而去世”表示“深感痛心”，并向家属“深深地道歉”。院方在信中表示，将遵照处理意见，即日起停业整顿，“深刻反省、吸取教训、立即整改，对相关责任人追责处理”。

网友：杀一儆百、以儆效尤

西安两家医院被处罚停业整顿三个月的消息，在网络上也引起热议。有的网友不同意胡锡进“处罚重了”的观点。比如“榆树林3812”写道：“重吗？对这种没有医德，没有人性的医生来说，一点都不重。我但是想称赞这次给出处理意见的部门和领导，干的不错，人民需要这样的领导来消灭社会上的人渣！”

也有不少网友指出，在孕妇等待过久而导致流产的事件中，不能只惩罚最终接诊了的高新医院，而不处罚之前拒绝收治她的另一家医院。网友“时间她在动呢”指出：“凭核酸证明入院是卫健委定的，前面拒诊的是公立医院，最后救人的医生被免职，救人的医院被关停。拍脑袋犯的错误，最后拍脑袋解决，领导就是高明啊！”

自从爆发新一轮新冠疫情之后，西安处于封城状态。根据北京的“零容忍”防疫宗旨，该市采取了严格的防疫限制措施。



（综合报道）

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