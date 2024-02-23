西安和青岛被列入港澳“个人游”签发城市

（德国之声中文网）从3月6日起，中国西安和青岛被纳入赴港澳地区个人游城市，当地居民被允许以个人身份而非加入旅行团的形式赴港澳旅游。新冠疫情之后，香港正在努力重振旅游经济。

2019年，香港爆发时或发生暴力的亲民主抗议活动，随后政府实施《国安法》镇压异见人士，给这个曾经充满活力的前英国殖民地的旅游业带来了重创。

"个人游"计划始于2003年，是中国内地与香港合作协议的一部分。该计划最初在邻近香港的广东省的四个城市推出，2007年扩展到49个内地城市。

西安和青岛将于3月6日前加入其中，这意味着中国内地51个城市的居民将有资格申请赴港澳个人游。

官方正大力宣传香港作为国际枢纽的魅力，并计划在未来几个月举办包括巴塞尔艺术展香港展会在内的大型活动来吸引游客。

流行巨星泰勒-斯威夫特（Taylor Swift）的"时代巡回演唱会"选择了日本和新加坡，却跳过了香港。香港特首李家超随后表示，香港必须不遗余力地吸引全球音乐家和艺人。

其他艺人如酷玩乐队（Coldplay）的巡演也跳过了香港，选择了台湾和曼谷。

香港文化体育及旅游局局长杨润雄表示，新增个人旅游城市将对香港旅游起到积极的推动作用。他说："西安和青岛各有超过1000万居民。我们相信这将为香港带来更多高附加值的过夜游客。"

在2月10日开始的农历新年假期期间，超过140万游客访港，其中87%来自中国内地。内地访客人数平均每天有15.7万，超过疫情爆发前2018年的水平。

“珍宝海鲜舫沉没海底”是假消息？ 香港海事处：珍宝海鲜舫与拖船仍在西沙群岛一带 据港媒报道，香港海事处6月23日接到珍宝海鲜舫船东经代理人提交的书面报告，报告称，珍宝海鲜舫在6月18日晚上被远洋拖船“JAEWON 9”拖航至南中国海西沙群岛水域，因遇上恶劣天气而倾覆。目前，海鲜舫和拖船仍在西沙群岛一代水域海面。据相关拖船公司透露，珍宝海鲜舫8个浮力舱中，仍有6个运作，但已翻船，当中有部分船身露出水面。该公司声称事件为意外，因保险问题，打捞珍宝海鲜舫已完全不可能，船主及保险公司，正计划安排潜水员破坏其他浮力舱，凿沉珍宝海鲜舫令其永远沉没海底。

“珍宝海鲜舫沉没海底”是假消息？ 船东：离港后意外沉没 这一最新说法与此前船东的说法有所出入。6月20日，珍宝海鲜舫的母公司香港仔饮食集团发布声明称，珍宝海鲜舫于上周二（14日）启航离港，当周六下午（18日）行驶至南海西沙群岛附近水域时遇上风浪，船身入水开始倾侧。尝试救援后不果，海鲜舫最终于6月19日全面入水翻转。

“珍宝海鲜舫沉没海底”是假消息？ “打捞工程非常困难” 在船只翻沉过程中，没有任何船员受伤。香港仔饮食集团解释，由于事发地点水深超过1000米， 拟进行打捞工程亦非常困难。对海鲜舫的意外感到难过不舍，公司现正向拖船公司进一步了解事故详情。

“珍宝海鲜舫沉没海底”是假消息？ 香港地标 珍宝王国（Jumbo Kingdom）是香港香港岛南区黄竹坑深湾一组水上餐厅，由并排停泊的两艘著名海上画舫珍宝海鲜舫（Jumbo Floating Restaurant）及太白海鲜舫（Tai Pak Floating Restaurant）组成，是香港南区的著名地标。

“珍宝海鲜舫沉没海底”是假消息？ 昔日之辉煌 珍宝海鲜舫1976年10月19日正式落成开业，该画舫仿照中国宫廷设计，据称当时仅仅传统手工艺装饰品和壁画等就花费了600万港元。多年来这里是许多访港游客必会“打卡”的景点之一，曾接待过超3000万名宾客。《食神》、《无间道2》、《生化危机6》等电影都曾在这里取景。

“珍宝海鲜舫沉没海底”是假消息？ 疫情重创和“活化计划”触礁 据媒体报道，其实“珍宝王国”从2013年就开始入不敷出，持续亏损。2020年初新冠疫情爆发后，旅游业和餐饮业遭受重创，珍宝海鲜舫也于同年3月在官方网站宣布停业，而此时累积亏损已超过1亿港元。在珍宝海鲜舫停业之后，业主曾尝试采取多种方式让这艘画舫恢复生机，比如捐赠给香港海洋公园作为文化景点发展，或者捐给其他机构，但都因为找不到合适的运营机构或者是运营成本高昂而宣告失败。

“珍宝海鲜舫沉没海底”是假消息？ 离开后的沉没 2022年5月底，母公司表示海事牌照将于2022年6月到期，加上需要进行检查、维修和存放，因此决定于6月移离香港，并寻找新经营者。不料这一离开就是永别。珍宝海鲜舫的沉没引起民众关注，有的网友唏嘘感叹昔日光景不再，更有人将之解读为“香港气数已尽、从此沉沦”的征兆；不过也有人猜测这是一场“自编自导自演”的戏剧，因为沉没之后省去了船只的维修安置费用，“一了百了”。



（路透社）

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