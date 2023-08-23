西安卫健委七夕传短信“催生”

西安卫健委和计划生育协会在七夕情人节时向市民发布短信，祝民众「爱情甜蜜、适龄婚育、优生优育」，希望借此促进生育率。
（德国之声中文网）据中国新闻周刊官方微博、财经网等媒体报道，8月22日七夕情人节当日，西安卫健委和计划生育委员会向民众发布的短信写道：「七夕佳节来临之际，愿您爱情甜蜜、适龄婚育、优生优育，共创生育友好，赓续中华血脉，共担复兴重任！」。
西安卫健委和计划生育委员会均未立即回复路透社的置评请求。路透社无法独立核实消息。
鉴于越来越多女性推迟生育或选择不婚不生，中国政府正鼓励年轻夫妇多生孩子。
许多女性不想要孩子的关键因素包括养育子女的成本高昂、难以继续职业生涯、性别歧视以及不想结婚。
中国的官方规定使得单身或未婚女性很难在婚外生育。但四川等一些省份去年开始放宽法律，以求提高生育率。
针对中国人口60年来首次出现下降以及人口迅速老龄化的担忧，中国政府的政治顾问在 3 月份提议，单身和未婚女性应该有机会获得卵子冷冻和体外受精（IVF）治疗等服务。
（路透社）
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