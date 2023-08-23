 西安卫健委七夕传短信“催生” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.08.2023

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西安卫健委七夕传短信“催生”

西安卫健委和计划生育协会在七夕情人节时向市民发布短信，祝民众「爱情甜蜜、适龄婚育、优生优育」，希望借此促进生育率。

据中国人口与发展中心的一份报告，2022年中国生育率初步测算为1.09

据中国人口与发展中心的一份报告，2022年中国生育率初步测算为1.09

（德国之声中文网）据中国新闻周刊官方微博、财经网等媒体报道，8月22日七夕情人节当日，西安卫健委和计划生育委员会向民众发布的短信写道：「七夕佳节来临之际，愿您爱情甜蜜、适龄婚育、优生优育，共创生育友好，赓续中华血脉，共担复兴重任！」。

西安卫健委和计划生育委员会均未立即回复路透社的置评请求。路透社无法独立核实消息。

鉴于越来越多女性推迟生育或选择不婚不生，中国政府正鼓励年轻夫妇多生孩子。

许多女性不想要孩子的关键因素包括养育子女的成本高昂、难以继续职业生涯、性别歧视以及不想结婚。

中国的官方规定使得单身或未婚女性很难在婚外生育。但四川等一些省份去年开始放宽法律，以求提高生育率

针对中国人口60年来首次出现下降以及人口迅速老龄化的担忧，中国政府的政治顾问在 3 月份提议，单身和未婚女性应该有机会获得卵子冷冻和体外受精（IVF）治疗等服务。

  • 中国已在数年前取消了生育登记制度，逐步放开了二胎和三胎生育，鼓励多生。但人口普查却显示，中国人口不增反降，2022年中国61年来首次出现人口负增长。

    中国年轻人为什么不愿生孩子？

    中国61年来人口首次出现负增长

    中国已在数年前取消了生育登记制度，逐步放开了二胎和三胎生育，鼓励多生。但人口普查却显示，中国人口不增反降，2022年中国61年来首次出现人口负增长。

  • 中国人口生育率从上世纪80年代末每位女性生育2.6个孩子下降到2022年的1.19个。此外，女性终身无孩率快速上升，2015年为6.1%，2020年已接近10%。随着越来越多的年轻人不愿结婚，中国的出生率持续下降。

    中国年轻人为什么不愿生孩子？

    出生率持续下降

    中国人口生育率从上世纪80年代末每位女性生育2.6个孩子下降到2022年的1.19个。此外，女性终身无孩率快速上升，2015年为6.1%，2020年已接近10%。随着越来越多的年轻人不愿结婚，中国的出生率持续下降。

  • 目前，中国年轻一代的生育主体为80后、90后和00后，盛行的观念为自愿少生、放弃多生、甚至不生。他们当中多为计划生育的产物——即独生子女。相比独生子女，有兄弟姐妹的年轻一代更有生育意愿。

    中国年轻人为什么不愿生孩子？

    自愿少生、放弃多生、甚至不生

    目前，中国年轻一代的生育主体为80后、90后和00后，盛行的观念为自愿少生、放弃多生、甚至不生。他们当中多为计划生育的产物——即独生子女。相比独生子女，有兄弟姐妹的年轻一代更有生育意愿。

  • 年轻人不愿意生孩子，主要面临着“生育成本过高”、“住房压力大”、“就业失业压力”等问题。有专家指出，如果把这些压力都减小了，生育率自然就上来了。

    中国年轻人为什么不愿生孩子？

    成本高、压力大

    年轻人不愿意生孩子，主要面临着“生育成本过高”、“住房压力大”、“就业失业压力”等问题。有专家指出，如果把这些压力都减小了，生育率自然就上来了。

  • 在职场，女性遇到的阻力更大，一旦顺利拿到职位，就会全力以赴，工作第一、家庭第二、生孩子放最后。

    中国年轻人为什么不愿生孩子？

    女性遭遇的阻力大

    在职场，女性遇到的阻力更大，一旦顺利拿到职位，就会全力以赴，工作第一、家庭第二、生孩子放最后。

  • 年轻人工作压力大，精神长期高度紧张，健康质量下降，而生育力水平随着健康水平的下降而下降。

    中国年轻人为什么不愿生孩子？

    健康不佳，生育下降

    年轻人工作压力大，精神长期高度紧张，健康质量下降，而生育力水平随着健康水平的下降而下降。

  • “生得起，养不起”使不少年轻夫妇推迟或者放弃生育计划，尤其是在大城市，公立入托等候时间长，名额有限，而私立收费又太昂贵。

    中国年轻人为什么不愿生孩子？

    生得起，养不起

    “生得起，养不起”使不少年轻夫妇推迟或者放弃生育计划，尤其是在大城市，公立入托等候时间长，名额有限，而私立收费又太昂贵。

  • 2023年5月，中国计划生育协会在20多个城市启动了试点项目，为有两个或两个以上孩子的家庭提供住房、税收和教育方面的补贴。但效果怎样尚有待观察。很多年轻人认为这些项目对他们毫无帮助，因为他们面临着找工作的困难，或者担心失掉饭碗。

    中国年轻人为什么不愿生孩子？

    20多个城市开始试点

    2023年5月，中国计划生育协会在20多个城市启动了试点项目，为有两个或两个以上孩子的家庭提供住房、税收和教育方面的补贴。但效果怎样尚有待观察。很多年轻人认为这些项目对他们毫无帮助，因为他们面临着找工作的困难，或者担心失掉饭碗。

  • 生不生孩子、什么时候生孩子只是一种人生选择，旁人无法指手画脚。但从更高的层面看，国家和社会应该担负起怎样的责任，让年轻人少一些后顾之忧，多一份安全感，坦然接过做父母的担当？

    中国年轻人为什么不愿生孩子？

    让年轻人多一份生育安全感

    生不生孩子、什么时候生孩子只是一种人生选择，旁人无法指手画脚。但从更高的层面看，国家和社会应该担负起怎样的责任，让年轻人少一些后顾之忧，多一份安全感，坦然接过做父母的担当？


（路透社）

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