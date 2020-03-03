 西姆斯的希特勒传记：另眼看独裁者 | 文化经纬 | DW | 15.03.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

西姆斯的希特勒传记：另眼看独裁者

有关纳粹主义的历史似乎要改写了？爱尔兰历史学家西姆斯的《希特勒：一本全球传记》提出了新的视角。但是这也可能只是希特勒肖像的一块新的拼图。

Adolf Hitler NSDAP Rede vor Mitgliedern (picture-alliance/dpa/Keystone)

史料照片：希特勒在1933年的一次集会上

（德国之声中文网）有关希特勒的书作数不胜数。尤其最近几年来，不少知名历史学家都为其撰写了传记。现在，剑桥大学国际关系史教授布伦丹·西姆斯（Brendan Simms）也加入其中。这本上千页的传记在去年秋天出版，其德语版于本周面世。

在德国，新出的希特勒传记总会引起关注。德语版问世前一周，德国《明镜周刊》就已发表了西姆斯强调其主要论点的采访文章。西姆斯认为，希特勒内政外交的动力来源于其对英美国家爱恨交加的态度。促使其发动战争和灭绝行动的不是对布尔什维克主义和苏联的恐惧，而是要与英美一较高下的决心。

希特勒与英美：羡慕嫉妒恨

在西姆斯看来，与这种态度息息相关的是希特勒在1914和1918年期间的经历："(对英美国家的钦佩和敬仰）来自他在一战期间的经历。希特勒反复提及他在前线亲历的英国人的顽强精神。

Cambridge Professor Brendan Simms (picture-alliance/AP/The Yomiuri Shimbun)

西姆斯是剑桥大学国际关系史教授

甚至希特勒的反犹太主义的最深根源都不是对犹太人发自内心的仇恨，而是与美国主导的全球资本主义的竞争意识。西姆斯补充道，而那时在美国掌权的就是犹太人。这意味着，现在要重新评估人们对待希特勒及其动机的看法吗？

多本详实的希特勒传记在过去几年内都提出了不同的观点。其中的经典之作依旧是英国历史学家伊恩·克肖（Ian Kershaw）分别于1998年和2000年出版的两卷本希特勒传记。克肖重点关注了希特勒和民众的"合作"。这位作者认为，当时的德国人自发地为纳粹意识形态提供了社会土壤。

传记何其多重点却不同

在克肖出版希特勒传记的前后，德国内外有关希特勒的各种传记都有各自的重点。早在1973年，德国历史学家阿希姆·菲斯特（Joachim Fest）就在潜心研究希特勒的基础上为其书写了一部鸿篇传记，也曾一度被视作经典之作、稳坐畅销书排行榜。之后，有证据显示，菲斯特在研究过程中犯下错误，原因之一是他太过相信希特勒的军备部长阿尔伯特·施佩尔（Albert Speer）的言论。犹太人大屠杀并非菲斯特书中的重点。

Buchcover Hitler eine globale Biogaphie

西姆斯的希特勒传记封面

然而，记者兼历史学家斯文-费利克斯·克勒霍夫(Sven-Felix Kellerhoff）去年表示，菲斯特的传记依旧是"七本最重要的希特勒传记"之一。他说："有一些通俗专业书能够成为经典之作，他们可能内容过时，但依旧值得一读，这本书就是一个例子。"多方从文学角度肯定了菲斯特的希特勒传记。

对于希特勒及其政策的解释，长久以来历史学界有两大阵营为此争论不休。所谓的"蓄意主义者（intentionalist）"认为，希特勒是一个决定性的强大领袖，其思想意识形态对1933年和1945年期间的事件产生了重大影响。而另一派"功能主义者（functionalist）"则侧重强调纳粹体系中各种相辅和相对的团体，而不是希特勒的政治角色。

希特勒其人：历史学家迄今争执不休

至于希特勒政权领导的纳粹主义是如何运行的，为此也有各种具有争议的解读：一些科学家对希特勒是否曾是一名理智行事的政治家提出质疑。研究希特勒精神状态的书籍和文章也层见迭出。

现在西姆斯出版了《希特勒：一本全球传记》。英语国家对此书的反响褒贬不一。英国《卫报》（The Guardian）猛烈批评了本书的主要论点：希特勒的行为仅归咎于他对英美的执念。一位历史学家在"历史新闻网"（History News Network）上指责道，西姆斯居然认为希特勒"精神稳定"，他笔下的希特勒是"理性的","而并非一个极度缺乏安全感同时又自恋的反社会者"。美国保守派刊物《国家评论》（National Review）则较为客气地评价道，西姆斯太过强调希特勒的美国视角，这本书虽有缺陷，但却值得一读，哪怕是将其视为争论的一部分，因为正如西姆斯坦言，书中的描述并没有勾勒出"完整的希特勒"。

西姆斯有意重新解读历史

西姆斯在书中的前言确实写道，"该书……从多种角度而言不可与此前的传记同日而语"，"它显然不是首本、也不会是最后一本重要的希特勒传记"。这些话听似谦逊，但是不久这位作者便以第三人称自信地评价自己的作品称："如果他的论点经得起推敲，那么也许人们将要重新考量有关希特勒的传记以及或许整个'第三帝国' 的历史。"

DW.COM

经过一场法律纠纷后，奥地利现在决定将位于布劳瑙的希特勒故居作为警察局办公楼，以阻止其成为新纳粹的朝圣之地。 (23.11.2019)

本周六，一家拍卖行在德国纽伦堡高价拍卖据称由希特勒亲笔绘制的5幅画作，不过一幅也没能成交。本次拍卖充满了争议，不仅仅是因为这些画作的真伪存疑，也因为纽伦堡是纳粹战犯受审地点。 (10.02.2019)

位于现今波兰的纳粹指挥部"狼穴"部分建筑将进行修复工程，重现1944年施陶芬贝格刺杀希特勒的场景，让参观者更深入了解历史。 (05.05.2019)

除了专注于盎格鲁撒克逊人的政治、社会和历史话题--西姆斯不厌其烦地重复希特勒和其有关英美国家的思索--他对历史的解读里还有其他要点，其中包括：对希特勒而言，法国和苏联没有英美重要，因为希特勒没有将它们视作竞争对手，更没有把苏联视为威胁。

西姆斯：希特勒对国民评价尖刻

西姆斯在书中还提到，希特勒对自己人民的总体印象非常负面，1933年之后也不例外："他不太看得起起德国人民。他深知他们的贫穷和傲慢，"西姆斯如是写道。早在战争爆发的两年前，鉴于本国的生活条件，希特勒已经认为德国在与英美国家的竞争中败下阵来，"1937年五月希特勒其实已经认输"。

希特勒成为反犹太主义者主要是由于他对资本主义强国美国的不满，西姆斯指出："事实上，他主要是因为仇恨英美资本主义强国才成为反犹太主义者。"

希特勒与英美国家的关系充满矛盾。早些年里，希特勒直言其羡慕之情："他对美国尤其感兴趣，也许甚至超过英国，他起初将美国视作榜样国家"，西姆斯写道，这主要和希特勒认为美国具有地理优势有关。同时他还认为，这个国家的建立也要归功于从德国过去的移民。

希特勒希望把德国打造成美国的抗衡力量

希特勒很长一段时间"只"想把德国欧洲打造成一个欧洲大国，并无其他目标。他想要一个可以抗衡美国的力量："希特勒的目标并不是称霸世界，而是德国自保。"

西姆斯总结道："希特勒的战略从头至尾都是利用布尔什维克主义的威胁产生对德国、欧洲尤其是英美国家的政治影响。"这是一个大胆的观点，无疑会在历史学家之间引发讨论，而且不仅限于德国。

  • Historsiche Aufnahme: Hitler und seine Anhänger marschieren zur Feldherrenhalle in München am 9. November 1934 (picture-alliance/IMAGNO/Austrian Archives)

    刺杀希特勒

    刺杀距离太远 （1938年）

    1938年11月9日，希特勒在慕尼黑为其未遂政变“啤酒馆暴乱”举行纪念活动。年轻的瑞士人巴沃德（Maurice Bavaud）站在靠近主席台的地方。他想用手枪射杀希特勒。但是距离太远，欢呼的人群也阻挡了他的视线。在回家的路上，他因逃票被抓。携带的手枪以及希特勒的行进路线图暴露了他的计划，因而被处决。

  • Der zerstörte Bürgerbräukeller nach dem Bombenattentat von Georg Elser 1939 (ullstein bild)

    刺杀希特勒

    慕尼黑啤酒馆的定时炸弹（1939年）

    在长达数周的时间里，木匠艾尔塞（Georg Elser）每天夜间都躲藏在慕尼黑的Bürgerbräukeller啤酒馆，为安置定时炸弹进行准备。他想在此刺杀希特勒和其他领导人，以结束战争。但是炸弹爆炸时，希特勒已经提前离开啤酒馆。 艾尔塞于1945年4月9日被捕并被处决。

  • Hitler mit verwundeten Wehrmachtssoldaten am 21.3.1943 (picture-alliance/akg-images)

    刺杀希特勒

    大衣口袋里的炸弹（1943年）

    1943年3月21日，冯·格斯多夫（Rudolf-Christoph von Gersdorff）将军本来是作为专家前来柏林参加一个苏联战利品武器展览。但是这一天他心里装的只有一件事：用装在大衣口袋里的两枚炸弹杀死希特勒和他的心腹。但希特勒突然离开了展览厅。幸运的是冯·格斯多夫还能够及时拆除引信。他活了下来。

  • Zwei Flugzeuge des Typs Condor im 2. Weltkrieg über Deutschland (picture-alliance/Kurt Zarski)

    刺杀希特勒

    希特勒专机上的炸弹（1943）

    1943年3月，冯·特雷斯科夫（Henning von Tresckow）少将和他志同道合的伙伴急切地等待着希特勒死亡的消息。他们将定时炸弹伪装成装有干邑白兰地的包裹偷偷带上希特勒的专机。但是由于天气太冷，炸药受冻雷管失灵。在他也参与的冯·施陶芬贝格袭击案失败后，冯·特雷斯科夫在1944年自杀。

  • Hitler und Mussolini nach dem Attentat in der Wolfsschanze (picture-alliance)

    刺杀希特勒

    7月20日刺杀案（1944年）

    爆炸发生几个小时后，希特勒与意大利领导人墨索里尼一起视察了被毁坏的地图室。冯·施陶芬贝格（Claus Schenk Graf von Stauffenberg ）伯爵将装炸弹的公文包藏在桌子下，但是沉重的橡木桌子救了希特勒一命。冯· 施陶芬贝格伯爵当晚被捕并被枪杀。

  • Portrait von General Erwin von Witzleben (Imago/Keystone)

    刺杀希特勒

    瓦尔基里行动失败（1944年）

    早在1938年，冯·威茨莱本（Erwin von Witzleben）将军就打算推翻希特勒。但各种巧合阻止了许多的刺杀计划。他认为1944年7月20日的暗杀行动，是消灭希特勒的最后机会。在随后的“瓦尔基里”行动中，他本应夺取党卫军的指挥权。但最终政变失败。 威茨莱本也被判处死刑。

  • Architekt Albert Speer & Adolf Hitler 1936 (Getty Images/Hulton Archive)

    刺杀希特勒

    希特勒御用建筑师计划瓦斯暗杀？（1945）

    在纽伦堡战犯审判期间，希特勒的御用建筑师和装备部长施佩尔（Albert Speer）声称他在1945年3月曾试图用瓦斯暗杀希特勒。 然而，他因希特勒党卫队的加强以及希特勒地堡施工的变化而放弃暗杀计划。 直到今天历史学家都怀疑这一说法。 施佩尔在纽伦堡战犯法庭被判处20年监禁。

    作者: Felix Schlagwein


DW.COM

刺杀希特勒

希特勒在其统治时期可能是最令人仇恨的人物之一。他遭过多次暗杀，但都幸免于难，其中几次完全是出于巧合难。 (02.07.2019)  

相关内容

Rolf Hochhuth nennt Pius XII. satanischen Feigling Vatikan III. Reich Hitler

梵蒂冈对外开放教宗庇护十二世秘密档案 03.03.2020

二战时期在位的教宗庇护十二世因为在犹太人大屠杀问题上的态度而一直争议不断。这一次梵蒂冈宗座档案馆将有关庇护十二世的相关文件档案陆续对外开放，外界认为真相可能渐渐浮出水面。

Alfred Bauer

柏林电影节创办人曾为纳粹高官 同名奖项被叫停 19.02.2020

柏林国际电影节开幕在即。电影节官方紧急叫停银熊奖中一个重要的奖项——阿尔弗莱德·鲍尔奖。起因是德国《时代周报》今年1月底揭露出柏林电影节创办人阿尔弗莱德·鲍尔二战时期曾担任纳粹高阶官员。

Jalta Konferenz 1945

雅尔塔会议：二战后的和平新秩序 04.02.2020

75年前纳粹德国即将战败之际，第二次世界大战的未来战胜国在雅尔塔做出了一项历史性决定，为创建最重要的全球组织结构铺平了道路。

广告
Adolf Hitler NSDAP Rede vor Mitgliedern (picture-alliance/dpa/Keystone)

西姆斯的希特勒传记：另眼看独裁者

有关纳粹主义的历史似乎要改写了？爱尔兰历史学家西姆斯的《希特勒：一本全球传记》提出了新的视角。但是这也可能只是希特勒肖像的一块新的拼图。  

Deutschland Erste Todesfälle nach Infektionen mit Coronavirus | Symbolbild Test (Imago-Images/photothek/T. Trutschel)

记者手记：“新冠检测，凭什么呀？”

德国之声记者Sabine Kinkartz的个人经历，虽然并非严格意义上的调查新闻，但也能反映出德国医疗体制应对新冠疫情的真实情况。  