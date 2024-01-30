 “西伯利亚力量二号“推迟开工 细节没谈拢？ | 经济纵横 | DW | 30.01.2024

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经济纵横

“西伯利亚力量二号“推迟开工 细节没谈拢？

蒙古国总理奥云额尔登近日接受英国金融时报采访时表示，从俄罗斯经蒙古国向中国输送天然气的“西伯利亚力量二号管道”工程建设可能面临推迟。俄罗斯一位副总理近日也表示，该项目的建设时间和成本将在俄中签署具有约束力的协议后确定。

西伯利亚力量是俄罗斯东部最大的天然气输送系统，向国内消费者以及中国供应天然气。

西伯利亚力量是俄罗斯东部最大的天然气输送系统，向国内消费者以及中国供应天然气。

（德国之声中文网）去年，俄罗斯副总理维多利亚·阿布拉姆琴科(Viktoria Abramtschenko)曾向俄罗斯国家通讯社塔斯社表示，从俄罗斯途径蒙古国向中国输送天然气的"西伯利亚力量二号管道"蒙古部分的建设将于2024年第一季度或上半年开始。

不过，蒙古国总理罗布桑那木斯来·奥云额尔登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）近日接受英国金融时报采访时表示，"西伯利亚力量二号管道"的工程建设可能面临延迟开工。他说，"双方都需要更多时间，中俄双方仍在进行计算和估计。"他表示，中俄双方虽然对这个项目都有浓厚的兴趣，但是却一直未能就一些相关的细节达成一致意见；而过去两年全球天然气价格的飙涨也让中俄两国的谈判趋于复杂化。不过，他仍预计，西伯利亚力量二号将于2024年开始建设。

蒙古国总理罗布桑那木斯来·奥云额尔登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）

蒙古国总理罗布桑那木斯来·奥云额尔登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）

据今日俄罗斯电视台网站1月25日报道，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克（Alexander Novak）25日宣布，"西伯利亚力量二号"的建设时间和成本将在莫斯科和北京签署具有约束力的协议后确定。他表示，目前已经进行了技术和经济分析，并对新管道的资源基础和初步技术参数进行了评估。

西伯利亚力量二号预计全长3550公里、其中有950公里穿越蒙古国领土。英国金融时报指出，十多年来，这条管道一直是莫斯科的优先事项，而自从欧洲为回应俄罗斯2022年全面入侵乌克兰而限制了从俄罗斯进口天然气以来，这条管道变得更加重要。"西伯利亚力量二号管道"一旦建成，预计每年从俄罗斯经蒙古国向中国输送500亿立方米天然气，几乎相当于目前闲置的俄罗斯和欧洲之间的北溪1号之前的输气量。铺设在波罗的海海底的北溪1号输气管道2022年9月被炸受损。

俄罗斯2023年对华天然气出口额大增

俄罗斯与中国之间已有一条被称为"西伯利亚力量1号"的输气管道。该管道从2019年开始供气，预计到2025年将达到每年380亿立方米天然气的满负荷运营能力。

俄罗斯天然气工业股份公司1月3日宣布，2023年经"西伯利亚力量"管道供华的天然气约为2022年的1.5倍，达到227亿立方米。此外，中国2023年从俄罗斯购买的液化天然气也增加。塔斯社1月20日报道，海关数据显示，俄罗斯2023年对华出口液化天然气逾800万吨，较2022年增长23%。塔斯社报道还称，中国海关总署数据显示，俄罗斯2023年对华天然气出口额较2022年增长61.7%，达到64亿美元，位列第二，排在土库曼斯坦之后。

中国有何考量？

在西伯利亚力量二号的问题上，尽管俄罗斯一再强调准备开始该项目的建设，并称俄中双方已经就管道建设和运用安排达成了一致意见，但北京方面却始终基本保持沉默。就蒙古国总理有关"西伯利亚力量二号管道"的工程建设可能面临延迟开工的表态，路透社联络俄罗斯天然气工业公司和克里姆林宫请求置评，但是没有收到立即回应。路透社也无法联络到中国的外交部，寻求对此事的评论。

有分析人士认为，对中方而言，能源安全虽一直是重中之重，但中方也在避免过度依赖任何一个出口国。此外，通过新路线输送天然气的条款、包括定价等问题，中俄还没有达成一致。中国可能试图为"西伯利亚力量2号"的天然气争取更低的价格。"西伯利亚力量二号"全部完工也需要数年时间，而中国更多转向可再生能源的计划也导致2030年后中国对天然气需求的不确定性增加。

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(综合报道）

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