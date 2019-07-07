裁员一万八！德银压力之下大幅重组

（德国之声中文网）德意志银行宣布，将实施大规模的裁减和整编计划。周日，德意志银行监事会决定，今后三年内将削减一万八千个工作岗位。数天前，就已传出该银行将大规模裁员的消息。目前，德银全球员工总数为92000人，按照现行计划，2022年雇员人数将减少至74000人。来自德银雇员方面的消息称，德国境内将裁减六千至一万个工作岗位。

通过裁员措施，德银支出将减少六十亿欧元，从而使总支出降至170亿欧元水平，只有这样银行才能恢复盈利。去年，德银已经裁减了数千个工作岗位。数天前再度传出消息称，随着同德国邮政银行合并进程的推进，德银将取消大约两千个工作岗位。

预计，德银将通过调整经营方向，对企业内部进行大规模调整。投资业务将首当其冲。董事会中负责投资业务的董事里奇（Garth Ritchie）已于上周五宣布辞职。德银总裁克里斯蒂安·泽温（Christian Sewing）今后将亲自负责投资业务。投资业务包括股票交易、外汇交易、协调公司兼并合并以及公司上市。

德银总裁泽温

德意志银行计划退出股票业务，并减少债券业务的规模。与此同时，还将成立一个"企业银行"，专门处理大小企业的银行业务。截至目前，该领域由私人和企业银行业务部门负责。此外，"企业银行"还将负责转账业务，包括全球资金汇兑、企业的股票及信贷业务、金融机构和其他大客户的业务。

内部设立"坏银行"

德银还计划缩减其资金缓冲空间，今后的目标是核心资本不得低于兑现金融资产总额的12.5%, 而此前的目标则是13%。 德意志银行还将在内部成立一个"坏银行"，专门处理取消及缩编部门的遗留业务。坏银行负责的风险业务的总额将达740亿欧元，占德银资金总额的大约五分之一。

大规模的裁减和整合措施，将导致德银明年再次出现亏损。因为裁员首先会造成高额支出，很多愿意离职的员工会获得补偿。德银认为，截至2022年，改革计划将总共耗资74亿欧元，仅今年第二季度，德银预计就会出现28亿欧元的税后亏损。德银经历连续三年的严重亏损后，去年首次实现盈利，尽管盈利额度很低。

正是由于上述原因，过去几年来，德银股民纷纷抛售股票，以至于德银股票跌至七欧元，而在十年前的金融危机前，德银股票一度曾高达90欧元。德银认为，不需采取再次发放股票的措施即可完成上述改革计划，这对股民来说当然是一个好消息。但是坏消息则是，德银今明两年也不会向股民分红。

德银的一系列改革措施也将对管理高层产生冲击。投资业务董事将于七月底离职，而负责私人客户的董事施特劳斯（Frank Strauß）和负责合规事宜的女董事马特拉德（Sylvie Mathera）也将离开德意志银行。而新近晋升董事的则包括莱利 （Christiana Riley），莱卡德（Bernd Leukert）和西蒙（Bernd Leukert）等人。