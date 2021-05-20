裁决5年拒不承认 美中海军相遇西沙

（德国之声中文网）周一（7月12日）海牙国际法庭做出南海仲裁5周年的当天，中美两国海军军舰在南中国海的争议海域再次进行了近距离较量。

中国海军南部战区新闻发言人田军里当日发布消息称，美军“本福德”号导弹驱逐舰未经中国政府批准，擅自闯入中国西沙领海，中国人民解放军南部战区组织海空兵力进行跟踪监视并予以警告驱离。

他还表示，美军的做法“是其大搞航行霸权制造南海军事化的又一铁证”，“事实说明，美是不折不扣的‘南海安全风险制造者’”。这位中国军方发言人强调，南部战区部队时刻保持高度戒备状态，坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定。

美国海军第七舰队随即驳斥了中方声明，但没有提供与解放军部队可能发生冲突的细节。美国海军声称，“本福德”号在帕拉塞尔群岛（中国称西沙群岛）附近享有权利和航行自由，符合国际法。根据《联合国海洋法公约》，所有国家的船只，包括其军舰有无害通过该海域的权利。

美国政府在南海仲裁5周年之际也再次表达立场。美国国务卿布林肯周日发表书面声明称，航海自由是所有国家“持久的 ”利益。“基于规则的海洋秩序受到威胁最大的地方莫过于南海。”布林肯说，中国继续胁迫和恐吓东南亚沿海国家。威胁着这一重要全球通道的航行自由。同时他警告，如果菲律宾的船只或飞机受到攻击，就会启动华盛顿和马尼拉1951年签署的共同防卫条约。条约规定任何一方在受到攻击时，另一方有义务向对方提供援助。

2020年7月13日，时任美国国务卿的蓬佩奥发表声明指出，中国正以“霸凌”方式企图控制南海，“世界不会允许北京把南中国海当作其海上帝国。”这是美国首次就南海领土争议公开表明立场。

5年前，海牙法庭做出重要裁决

2016年7月12日，海牙国际仲裁法庭做出了一项堪称亚洲当代历史上最重要的裁决。该法庭审理中国在南海的一些主权要求是否合法。海牙国际法庭5名法官做出的裁决认定，中国提出的大部分领土声索缺乏国际法依据。

这一常设仲裁法庭的判决没有涉及相关国家在该地区具体的领土要求，即不涉及哪个国家拥有哪块岩石或者珊瑚礁。但仲裁法庭裁决否定“九段线”，并认定自1947年以来在中国出版的地图上印有的 “九段线”，并不赋予该国对当地石油、天然气、鱼类和其他海洋资源享有合法权利。

该法庭另一项重要裁决认定，南中国海南部海域有争议的珊瑚礁和岩石，都不足以构成"岛屿"，因此也不能产生“领海”或者“专属经济区”。在15个问题中的14个问题上，仲裁支持了提起诉讼国家即菲律宾的主张。对马尼拉而言，这是一个巨大的胜利。

中国非常愤怒。他们从一开始便拒绝参与此案。时任中国外交部副部长刘振民称该裁决 “只不过是一张废纸”，“任何人都不会执行。”

南海各国声索区域

中国不承认、不执行海牙裁决

美国霍夫斯特拉大学（Hofstra University）国际法问题古举伦教授（Julian Ku）关注了裁决做出后中国的表态。他说，中国刻意表现出不理会这个裁决。

古举伦表示，“有一段时间，似乎有一些默许，比如允许菲律宾人在被称为斯卡伯勒浅滩（Scarborough Shoal，中国称黄岩岛）的礁石周围捕鱼，但任何这样的默许其实都是双边外交交锋的结果，而不是遵从裁决。” 他补充说，不过从那时起，中国曾做出过遵守裁决的样子。

假如海牙仲裁法庭的裁决得到遵守，南中国海领域的大部分对抗行径将告一段落。虽然它只对中国和菲律宾有约束力，但其原则同样可以适用于马来西亚、越南、文莱和印度尼西亚。有了关于每个国家可以在哪里捕鱼和钻探的明确准则，大部分的争端就可以迎刃而解。

杜特尔特决定和中国搞好关系

就在裁决作出前12天，2016年6月30日，菲律宾政局发生了变化，杜特尔特（Rodrigo Duterte）当选该国总统。杜特尔特拒绝利用该裁决影响他与中国发展友好关系。

菲律宾记者吴塔格（Marites Vitug）认为，杜特尔特总统“他浪费了一个利用该判决作为与中国打交道的筹码，之后便很难阻止中国对菲律宾水域的入侵。”

杜特尔特希望用沉默换来北京的援助和投资。不过，吴塔格认为，杜特尔特的政策并未奏效。“中国在2016年承诺240亿美元的投资，但只有一小部分真正落实。”在援助发展方面，日本仍然是菲律宾最大的支持者。

中国不会改变做法

菲律宾大学海洋事务和海洋法研究所所长巴通巴萨尔（Jay Batongbacal）认为，尽管杜特尔特经常高调议论中国和美国，但海牙法庭的裁决仍然是菲律宾政府对中国南海政策的基础。

他说，菲律宾最近取消了石油勘探的禁令，恢复了政府在争议地区的活动，对中国非法捕鱼行动的抗议也多起来。

巴通巴萨尔认为，杜特尔特总统对裁决的消极态度并没有得到大多数菲律宾人民的认同，而政府在海上的行动也同杜特尔特的言论不一致。

尽管如此，中国对菲律宾和其他东南亚声索国施加越来越大的压力。

古举伦教授说，中国通过行动显示其对海牙裁决的不屑，“没有迹象表明，它在不久的将来改变这种做法”。

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