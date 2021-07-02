 袭警案发酵 警方：献花等同于支持恐怖 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.07.2021

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时政风云

袭警案发酵 警方：献花等同于支持恐怖

香港警方周日发出警告，呼吁民众不要悼念一名刺伤警察后自戕的男子，称这样的纪念活动等同于“支持恐怖主义”。与此同时，袭击人生前所在公司维他奶也卷入舆论风波。

一名警员在铜锣湾崇光百货外被刺伤

一名警员在铜锣湾崇光百货外被刺伤

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7月1日是香港回归24周年，港警派出大量警力严阵以待。一天下来，有19人遭逮捕，19人被开罚单，晚上也有一名警察被一名男子持刀袭击，男子後来自残伤重不治。

（德国之声中文网）本周四，一名男子在铜锣湾崇光百货外持刀刺伤一名警员，随后自戕而亡。根据香港01报道，他生前是香港饮料集团维他奶公司的采购主任，虽然不活跃在社交媒体，但关注反修例案，留下的遗书中表明杀警后会自杀，又提到警方包庇罪犯，无法制衡，也批评了《香港国安法》。

周五，一些人试图在铜锣湾献花和默哀悼念袭击人，法新社报道，警方称这名袭击者是政治“极端”。香港电台援引香港政务司司长李家超说，到铜锣湾警员遇袭地点献花的人，意识非常坏，等同叫人继续做类似的恐怖活动，他说如果有人宣扬或煽动恐怖活动，有可能违反《国安法》，又指恐怖活动会扩散，手法亦会演变，可能日后会涉及用枪或炸弹，伤害会更大，受害的亦不只是警员，有可能波及其他市民。李家超在一个电视节目表示，警方正调查今次「孤狼式」恐怖袭击的凶徒，背后受什么激化或受什么思想煽动。

香港媒体发布的一些图片可以看到，吊唁者留下的一些白花被扔进垃圾桶，或者被警方没收。

维他奶已证实袭警男子是该公司员工，并对这一悲剧表示遗憾，在通告中用了“不幸逝世”的措辞，在中国大陆社交媒体上引发不满。该公司之后迅速道歉并谴责了此次袭击，但未能平息质疑。有明星已经表示解除和维他奶的品牌合作。新浪新闻报道，多地商户已经下架了维他奶产品。

观看视频 02:16

香港国安法实施后的首个“国安教育日”

 

 (综合报道)

 

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