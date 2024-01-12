袭击红海商船 胡塞武装遭美英打击

伊朗支持的也门叛军组织胡塞武装在红海对国际船只发动了多次袭击。美英等国在发出一系列警告无效之后，对其目标发起了打击行动。
（德国之声中文网）美国和英国周五（1月12日）开始对也门反政府叛军组织胡塞武装的多个目标发动空袭。
美国官员称，打击目标包括其后勤枢纽、防空系统和武器储存地点。据美国媒体报道，打击武器包括战斗机和战斧导弹。
胡塞武装得到伊朗的支持，控制着包括首都萨那在内的也门西部大片地区。
美国总统拜登说，打击行动是对胡塞武装袭击国际船只的"团结而坚决"的回应，美国将"毫不犹豫地采取进一步措施"打击该武装组织。
他在白宫发表的一份声明中说："国际社会对这些肆无忌惮袭击的反应是团结而坚决的。"
拜登说，美国和英国的打击行动得到了澳大利亚、巴林、加拿大和荷兰的支持。
他说："这些有针对性的打击发出了一个明确的信息，即美国和我们的合作伙伴不会容忍对我们人员的袭击，也不会允许敌对分子危及世界上最重要商业航线之一的航行自由。"
在另一份声明中，英国首相苏纳克也证实了打击行动，称英国采取了"有限、必要和适度的自卫行动"，以"削弱胡塞武装的军事能力，保护全球航运"。
他说："尽管国际社会一再发出警告，胡塞武装仍继续在红海发动袭击。"
与此同时，胡塞武装领导人马利克-胡塞（Abdel Malek al-Houthi）誓言将出动数十架无人机进行报复。
"对美国的任何攻击的反应将不仅仅是最近使用的超过24架无人机和几枚导弹进行的行动。"他说："它会比这个更厉害。"
他说："我们将对抗美国的侵略。"
胡塞武装"副外长"埃齐（Hussein Al Ezzi）在叛军的马西拉广播公司发布的一份声明中说，美国和英国将为这次袭击付出"沉重的代价"。
"我国遭到了美国和英国舰艇、潜艇和战机的大规模侵略性攻击。"他说："美国和英国将不得不准备付出沉重的代价，并承担这一公然侵略所带来的一切可怕后果。"
最近几周，胡塞武装在红海对国际船只发动了多次袭击，以回应以色列在哈马斯控制的加沙地带的军事行动。
通过苏伊士运河航线的船只约占世界航运量的15%。
美国军方周四表示，胡塞武装向亚丁湾的国际航道发射了一枚反舰弹道导弹。这是该组织自11月19日以来对国际船只发动的第27次袭击。
美国及其盟国已向胡塞武装发出一系列警告，要求其停止对船只的袭击。1月3日，12个国家警告胡塞武装如果不停止袭击将承担"后果"。
周三，联合国安理会批准了一项决议，要求胡塞武装立即停止对红海船只的袭击。
（法新社、美联社、德新社、路透社）
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