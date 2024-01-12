袭击红海商船 胡塞武装遭美英打击

（德国之声中文网）美国和英国周五（1月12日）开始对也门反政府叛军组织胡塞武装的多个目标发动空袭。

美国官员称，打击目标包括其后勤枢纽、防空系统和武器储存地点。据美国媒体报道，打击武器包括战斗机和战斧导弹。

胡塞武装得到伊朗的支持，控制着包括首都萨那在内的也门西部大片地区。

拜登：对袭击"团结而坚决"的回应

美国总统拜登说，打击行动是对胡塞武装袭击国际船只的"团结而坚决"的回应，美国将"毫不犹豫地采取进一步措施"打击该武装组织。

他在白宫发表的一份声明中说："国际社会对这些肆无忌惮袭击的反应是团结而坚决的。"

拜登说，美国和英国的打击行动得到了澳大利亚、巴林、加拿大和荷兰的支持。

他说："这些有针对性的打击发出了一个明确的信息，即美国和我们的合作伙伴不会容忍对我们人员的袭击，也不会允许敌对分子危及世界上最重要商业航线之一的航行自由。"

在另一份声明中，英国首相苏纳克也证实了打击行动，称英国采取了"有限、必要和适度的自卫行动"，以"削弱胡塞武装的军事能力，保护全球航运"。

他说："尽管国际社会一再发出警告，胡塞武装仍继续在红海发动袭击。"

胡塞武装警告将采取报复行动

与此同时，胡塞武装领导人马利克-胡塞（Abdel Malek al-Houthi）誓言将出动数十架无人机进行报复。

"对美国的任何攻击的反应将不仅仅是最近使用的超过24架无人机和几枚导弹进行的行动。"他说："它会比这个更厉害。"

他说："我们将对抗美国的侵略。"

胡塞武装"副外长"埃齐（Hussein Al Ezzi）在叛军的马西拉广播公司发布的一份声明中说，美国和英国将为这次袭击付出"沉重的代价"。

"我国遭到了美国和英国舰艇、潜艇和战机的大规模侵略性攻击。"他说："美国和英国将不得不准备付出沉重的代价，并承担这一公然侵略所带来的一切可怕后果。"

胡塞武装在红海袭击国际船只

最近几周，胡塞武装在红海对国际船只发动了多次袭击，以回应以色列在哈马斯控制的加沙地带的军事行动。

通过苏伊士运河航线的船只约占世界航运量的15%。

美国军方周四表示，胡塞武装向亚丁湾的国际航道发射了一枚反舰弹道导弹。这是该组织自11月19日以来对国际船只发动的第27次袭击。

美国及其盟国已向胡塞武装发出一系列警告，要求其停止对船只的袭击。1月3日，12个国家警告胡塞武装如果不停止袭击将承担"后果"。

周三，联合国安理会批准了一项决议，要求胡塞武装立即停止对红海船只的袭击。

（法新社、美联社、德新社、路透社）

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