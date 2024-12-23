袭击德国圣诞市场的塔勒布·A究竟何人？

沙特裔医生塔勒布·A因涉嫌马格德堡圣诞市场袭击事件受到广泛关注。其复杂背景及与德国多部门纠纷的历史提出了一个最大的问题：这场5死200伤的悲剧，原本是否可以避免？

（德国之声中文网）2024年12月20日，马格德堡圣诞市场发生一起严重袭击事件，造成5人死亡、200多人受伤。几天过去后，嫌疑人塔勒布·A（Taleb A.）这位50岁的沙特裔医生，其复杂的个人背景逐步浮出水面。

塔勒布·A早在2006年就抵达德国，并于2016年以政治迫害为由获得难民身份。然而，他与德国社会和政府机构的关系一直颇为紧张。德国之声从他个人在社交媒体上的表态发现，退出伊斯兰教的塔勒布·A认为德国社会正在大举支持并推进伊斯兰教的发展，并想要迫害像他这样的已经退出的人群。在过去的几年中，他一直尝试向德国有关部门反映他眼中的问题。包括在德国的相关援助组织成员对退出伊斯兰教群体的“迫害”和“骚扰”，他所指的“骚扰”，包括性骚扰。

德国之声从塔勒布·A个人X账号目前的置顶贴文中了解到，他在过去大约5年的时间里一直关注三位脱离伊斯兰教女性在德国的命运，并声称这些女性在德国寄居的住所中多次受到了各种程度的性骚扰。塔勒布·A在自己的社媒账号上公布了多个据称来自当事人的表态，同时也公示了他从2019年以来以声援者的身份与德国警方和司法部门的各种通信往来细节。置顶贴文的发布日期为2024年8月13日，目前无法证实贴文相关内容都是由塔勒布·A本人发布。

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案发前和德国之声的联系

塔勒布·A曾与德国之声（DW）有过联系。这位50岁的沙特阿拉伯裔医生于2021年3月通过当时的社交媒体平台推特联系了德国之声。他指控称，沙特阿拉伯政府及居住在德国的沙特人对他进行了监视。他还指责德国当局对他的情况置之不理，不采取任何行动。在2023年10月的一条信息中，他写道：“他们甚至拒绝启动任何调查！理由是不涉及公共利益……让一名沙特难民面对恐吓、监视和迫害，却连一小时的调查都不愿进行，至少警方应该形成一个初步印象。” 然而，德国之声无法独立核实他的许多说法。最终，在2024年11月和12月，他主动提议参加德国之声的节目，并公开提供证据。但在此之后，双方的联系便中断了。

对于德国警方来说，塔勒布·A也完全不是一个陌生的人物。2013年，他因威胁要实施“国际瞩目的行动”而被罗斯托克法院判处罚款90日薪，随后又多次因恐吓行为受到警方关注。

袭击过后，德国马格德堡市民在圣诞市场为死难者点起了蜡烛 图像来源: Michael Probst/AP/picture alliance

曾威胁采取“让人永远记住的行动”

根据梅克伦堡-前波莫瑞州内政部长佩格尔（Christian Pegel）的介绍，塔勒布·A在2014年的一次纠纷中，再次威胁要采取“让人永远记住的行动”，并提到可能购买枪支对法院人员实施报复。这些威胁行为促使警方对其住所进行了搜查，但未发现任何明确的袭击计划证据。

据德国电视二台（ZDF）报道，2023年，沙特阿拉伯通过国际刑警向德国发出警告，称塔勒布·A可能构成威胁，并请求引渡。然而，德国方面并未对此做出积极回应。沙特方面表示，该嫌疑人来自该国东部什叶派少数民族聚居地，并长期声称受到歧视。

法新社周一（12月23日）从沙特政府圈获悉，沙特方面确实提出过引渡请求。沙特警告当时称，此人可能“具有危险性”。消息人士表示，沙特方面已经“多次”向德国联邦政府发出关于该男子的警告。

“谷歌医生”

2016年起，塔勒布·A在萨克森-安哈尔特州的一家精神病院工作，负责治疗患有精神疾病的罪犯。然而，他的专业能力屡遭质疑。同事向德广联旗下的媒体透露，他经常依赖互联网搜索进行诊断，被讥讽为“谷歌医生”。

作为一名活动家，塔勒布·A自称是“历史上最激进的伊斯兰批评者”。他在社交媒体上的关注者超过4万。他不仅批评沙特政权，还公开指责德国的移民政策。然而，自2023年以来，他的言论逐渐变得极端，甚至暗示自己将采取激烈行动来追求“正义”。

德国联邦刑警局局长蒙希（Holger Münch）在事件后表示，塔勒布·A的行为模式与典型的恐怖主义不同。他虽然实施了类似恐怖袭击的行动，但动机却难以归类。这种模糊的动机使得执法部门在早期难以有效干预。

德新社在相关报道中指出，沙特方面透露，他们曾多次要求引渡塔勒布·A，并提供了其可能危险的详细信息。然而，德国政府并未采取行动。这一事实在袭击事件发生后，引发了外界对德国应对极端威胁能力的质疑。

联邦内政部长费瑟（Nancy Faeser 中）承诺，将对此案“翻开每一块石头”进行全面调查 图像来源: /AP Photo/picture alliance

未被重视的种种线索

据德国电视二台（ZDF）报道，2023年，联邦移民与难民事务局（BAMF）也收到了关于塔勒布·A的警告信息，并将提供线索的人引导至相关执法部门。然而，这些信息似乎并未得到充分重视。

袭击发生前10天，美国反伊斯兰组织“RAIR”发布了一段长达45分钟的采访，采访中，塔勒布·A指责德国政府“系统性地破坏沙特叛教者的生活”，并称德国警察进行了“秘密行动”。

德新社报道称，2024年5月，塔勒布·A的X账号发了一条推文写道：“我很认真的期待将在今年死去……我将不惜代价实现正义。”12月20日的袭击事件发生后，塔勒布·A的社交媒体账户上出现了疑似与袭击相关的发文。这也增加了他在社交媒体X上的发文是否来自于他本人的疑惑。

袭击发生时，塔勒布·A驾驶车辆高速冲入人群。此后，他被警方当场逮捕，并面临五项谋杀指控和多项未遂谋杀罪名。

德国警方目前正审查沙特提供的信息是否被有效利用。联邦内政部长费瑟（Nancy Faeser）承诺，将对此案“翻开每一块石头”进行全面调查，并检查政府和执法机构是否存在失职行为。

（德新社，德广联，德国电视二台）

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