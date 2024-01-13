袭击商船阻红海航道 胡塞武装什么来头？

（德国之声中文网）美军周六（1月13日）证实在也门时间当天凌晨以战斧导弹攻击了也门叛军组织胡塞武装的雷达系统。美国中央司令部表示，这是「对与1月12日打击相关的特定军事目标的后续行动，旨在削弱胡塞武装攻击包括商船在内的海上船只的能力」。

前一天，由美国、英国领导的海上联盟「繁荣卫士行动」（Operation Prosperity Guardian）轰炸了也门十多个由胡塞武装控制的地点，作为对其攻击国际船只的反击。在美英领导的袭击发生后不久，胡塞武装发誓要进行报复。

受到伊朗支持的胡塞武装数周以来借着袭击红海船只，以表他们对巴勒斯坦和伊斯兰极端组织哈马斯的支持。他们称将继续攻击任何前往以色列的船只，直到以色列国防军解除对加沙的封锁，并允许运送食品和其他必需品为止。

起源和特点

胡塞武装属于也门北部山区的一个部落，该地区与沙特阿拉伯接壤。从教派上看，属于什叶派的分支宰德派（Zaidis）之一。与许多其他什叶派分支不同，宰德派不相信隐藏的伊玛目，即所谓的马赫迪的回归。然而，信奉什叶派也是胡塞武装与伊朗保持良好关系的重要基础。

在也门，宰德派占总人口的三分之一。胡塞武装发展成为政治和军事组织的历史可以追溯到20世纪90年代，其前身组织由反对时任总统萨利赫（Ali Abdullah Saleh）政策的也门前议员胡赛（Hussein Badreddin al-Huthi）于1994年创立。

在皮卡上操作武器的胡塞武装份子

胡塞武装和内战

自2011年的「阿拉伯之春」以来，胡塞武装越来越多地指责也门政府边缘化宰德派并压制他们的权利，同时他们认为政府与以色列和美国关系过于密切。 2014年，胡塞武装以这些指控为由，起来反抗时任总统哈迪（Abed Rabbo Mansur Hadi）的政府。

此后，由沙特阿拉伯支持的政府管理也门南部，而获伊朗支持的胡塞武装则控制北部，因此也门内战也被认为是沙特和伊朗之间的代理人战争。胡塞武装拥有坦克、车辆、导弹和火箭，他们称这些装备主要是从也门正规军手中缴获的。

据联合国称，也门战争造成了世上最严重的人道主义危机之一。不过，冲突各方在2022年4月通过谈判达成了为期六个月的停火协议。尽管早已到期且未有延期协议，但至今也门仍处于停火状态。

激进的反以色列意识形态

胡塞武装的思想路线清楚地存在于他们的口号之中：「真主是最伟大的，美国必死，以色列必死，诅咒犹太人，伊斯兰的胜利。」他们在也门北部的领土上建立了严谨的伊斯兰秩序，并将宗教激进主义与反西方和反以色列方针结合起来。

事实上，自1990年也门统一以来，也门政府也像大多数阿拉伯国家一样，普遍采取明确的亲巴勒斯坦立场。然而，胡塞武装的态度与行动显然更加激进。

与伊朗关系密切

胡塞武装被认为是伊朗政府的亲密盟友。柏林科学与政治基金会（SWP）的政治学家阿齐兹 （Hamidreza Azizi）对德国之声解释说，他们将自己视为针对以色列和美国的所谓「抵抗轴心」的一部分。

「抵抗轴心」是包括伊朗、胡塞武装、黎巴嫩真主党、伊拉克各民兵组织和叙利亚政权在内的反西方、反以色列非正式军事同盟。但目前尚不清楚伊朗在多大程度上支持胡塞武装，以及他们在多大程度上听从德黑兰的指示。

向也门民众展现对巴勒斯坦支持

去年10月，被德国、欧盟、美国和其他国家列为恐怖组织的哈马斯首先对以色列发动了血腥袭击，随后以色列展开一连串反攻。但胡塞武装仍认为以色列需为加沙地带的战争负起全责，并将其迄今为止对红海船只的袭击和向以色利发射的火箭，称为对以色列攻击加沙地带的「报复」。

专家认为，由于胡塞武装的袭击均已被拦截，因此尚未对以色列构成严重军事威胁。英国皇家国际事务研究所（Chatham House）中东和北非问题研究员穆斯利米（Farea Al-Muslimi）说，这些袭击更像是胡塞武装对也门国内发出的一种信息。他在接受德国之声采访时强调：「这场战争是胡塞武装向当地民众展示其亲巴勒斯坦、反以色列和反美立场的独特机会。」然而，预计以色列不会因此面临实质威胁。

国际航运大受影响

然而，国际航运的情况却不容乐观。连接亚丁湾和红海的航线是世界上最重要的航线之一，全球约12%的航运量经过这条航线。船只想穿越欧亚之间的捷径苏伊士运河，就必须经过也门海岸。

但由于胡塞叛军的袭击，几家主要的国际航运公司目前已宣布，其船只将不再通过曼德海峡，而将改道经由好望角绕过非洲大陆。对于从新加坡到欧洲的船只来说，这意味着额外增加6482公里（3500海哩）的航程。

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