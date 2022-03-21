袭击俄罗斯的网络游击队：乌克兰IT军队的真实身份

（德国之声中文网）在开始他在丹麦的日常工作之前，Jens早上先花了大约一个小时的时间在网络空间中保卫乌克兰。这位40多岁的IT专业人士先在通信应用程序Telegram上查看俄罗斯组织和公司的网站列表。然后，他启动了一个程序，自动向这些网页发送大量虚假请求。

在他的工作一整天时间内，Jens定期确保该软件发挥应有的作用：以巨大的流量淹没这些网站，使它们无法负荷。他默默地完成这些每日任务，他的妻子、朋友和同事对此都不知情。

「我这样做是为了惩罚俄罗斯人的战争罪行」，Jens在一个加密的语音电话中告诉德国之声。像本文采访的所有黑客一样，他也在匿名的条件下发言，因为他所做的行为是非法的。

他是分布在世界各地数千名亲乌克兰的网络游击队员之一，他们对俄罗斯的目标或与该国有联系的目标发动攻击，没有人知道到底具体有多少人。他们有不同的动机、使用不同的网络武器，从简单的在线破坏工具到复杂的网络行动。但他们的目标是一致的：支持被围困的乌克兰。一位来自荷兰的匿名活动家说：「每个人都在尽其所能地提供帮助。」

几十年来，各国一直在部署网络行动，以造成敌人的损害，获取敏感信息，或使战争更加混乱。但是，乌俄战争催生了一种前所未有的网络游击战形式。对黑客和专家的采访表明，大批非以国家名义参与的志愿者可以在没有中央机构协调的情况下同时行动。

IT军队的核心

招募一支志愿网络军队的想法是在2月下旬战争爆发时产生的，乌克兰网络安全公司Cyber Unit Technologies的联合创始人、企业家奥谢夫（Yegor Aushev）说，当第一枚导弹击中乌克兰时，该国网络安全行业的民间专家与政府联系，表示愿意提供帮助。

奥谢夫通过电话告诉德国之声：「我们唯一的动机是阻止这场战争。」当他们在社交媒体上鼓励其他网络专家加入他们时，数百人响应了他们的号召。他估计，战争开始一个月后，人数已经增加到近千人。

奥谢夫说，他们可以被视为乌克兰IT军队的内部核心，与该国政府紧密合作。其大多数成员都有丰富的网络安全经验；只有那些找到其他专家为其担保的人，才会被允许进入。奥谢夫解释，他们的目标是收集有关俄罗斯境内战争和潜在目标的情报，并与乌克兰政府分享。

进入匿名者社群

乌克兰网络游击队的另一个强有力的成员是「匿名者」：一个松散的国际黑客社群。在俄罗斯发动对乌克兰的入侵后不久，该组织在推特上宣布，他们现在正在「对俄罗斯政府进行网络战」。

两名「匿名者」成员告诉德国之声，他们估计有数百人在进行高阶黑客行动。此外，还有许多普通志愿者参与了在俄罗斯人之间传播战争信息的活动。例如，透过互联网向俄罗斯的随机人员发送短信、WhatsApp信息和电子邮件，或给他们打电话。

政府呼吁采取行动

此外，还有一群负责「依样画葫芦」的志愿者，这些人没有足够网络安全经验，在不完全了解其工作原理的情况下运行黑客程序。在乌克兰数字转型部长在推特上敦促用户采取行动后，他们之中的许多人加入了网络游击队的行列，透过Telegram频道联系。

每天，这个频道的管理员都会公布一份IP地址的清单，并鼓励小组成员攻击这些网站。住在丹麦的IT专业人士Jens每天早上检查的就是这个Telegram频道，寻找新的目标。战争开始一个月以来，它的用户已经累计超过30万。

犯罪活动 - 可能适得其反

虽然乌克兰政府欣然接受了网络游击队的善行，但专家警告说，这些努力可能会适得其反，黑客可能会意外地破坏目标之外的东西，或促使俄罗斯国家黑客进行反击。德国不来梅大学信息科技安全法教授基普尔（Dennis-Kenji Kipker）说：「每一次攻击都会使局势升级，这将使我们一无所获。」他补充说，并非所有的网络游击队都意识到他们在违法。

但丹麦的Jens说，他知道自己所做的事情是非法的。他说：「我是一个非常守法的人，我甚至不闯红灯 - 我是一个普通人，在一个普通的城市做着普通的工作。在和平时期，我绝不会这样做。」但在3月中旬，当他看到乌克兰城市马里乌波尔（Mariupol）一家被炸毁的剧院的照片，外面的人行道上用俄语写着「儿童」一词时，他决定参与此役。 Jens表示：「有一场战争正在进行，我认为自己身在其中，就像乌克兰IT军队中的许多人一样。」

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。