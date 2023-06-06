被ChatGPT害惨！ 美律师闯下大祸

（德国之声中文网）纽约律师史蒂文·施瓦茨(Steven Schwartz)本周向法官道歉，因为他提交的一份陈述书中利用ChatGPT协助查找撰写资料。不过ChatGPT生成了根本不存在的案件。施瓦茨承认，他根本不知道ChatGPT会编造案例和裁决。

查无此案

他接受委托的案件是2019年搭乘哥伦比亚航空公司飞机的一名乘客。这位男子认为在飞往纽约的航班上被一个金属餐盘砸伤了腿。施瓦茨受委托进行提告。而航空公司则以过了时效性为理由要求撤告。

施瓦茨在撰写案件文件时，利用了ChatGPT收集已往发生的类似案件。他挑选了几个支持案件仍具有时效的例子作为论点。其中包括伊朗航空，中国南航和埃及航空被控的案件。但是，无论是哥伦比亚航空公司还是主审法官都无法查找到这些案件。之后，施瓦茨不得不回应承认是ChatGPT杜撰了一切。

上个月，法官表示：“法院面临着一个前所未有的情况……提交的六个案例似乎是假的司法判决。”涉事律师有可能会面临处罚。

“我以为ChatGPT是一个可靠的搜索引擎”

本周二（6月6日），在上交到听证会的一份文件中，施瓦茨表示为自己令人深感遗憾的错误向法庭表示深深的歉意。他也提到这是自己首次使用ChatGPT，是念过大学的孩子向他推荐了这款AI。

他写道：“在进行本案的法律研究时，我以为ChatGPT是一个可靠的搜索引擎。不过现在知道这个认知是错误的。”他还补充说，自己从未想要过误导法庭。

ChatGPT自去年年末一经推出就因为功能强大而火爆全球，也引发了一场人工智能热。各大科技公司都纷纷推出自己的AI。ChatGPT的母公司OpenAI没有立即就这起案件进行回应。《纽约时报》率先发表了相关报道。

施瓦茨说，他和所在的公司在媒体报道中被公开嘲笑。他表示：“无论是私人或是职业层面都因此深感尴尬。这些文章未来几年都会被人看到。 ”他补充说，这件事让他大开眼界，他愿向法庭保证，“决不会再犯这样的错误。”

（法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。