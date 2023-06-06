 被ChatGPT害惨！ 美律师闯下大祸 | 科技环境 | DW | 09.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

被ChatGPT害惨！ 美律师闯下大祸

人工智能程序ChatGPT再次受到热议。一名美国律师在准备法庭文件时使用这款AI，结果它杜撰了根本不存在的案件和裁决，这不仅让律师尴尬到社死，并可能导致他面临法官的惩罚。

律师施瓦茨承认，他根本不知道ChatGPT会编造案例

律师施瓦茨承认，他根本不知道ChatGPT会编造案例

（德国之声中文网）纽约律师史蒂文·施瓦茨(Steven Schwartz)本周向法官道歉，因为他提交的一份陈述书中利用ChatGPT协助查找撰写资料。不过ChatGPT生成了根本不存在的案件。施瓦茨承认，他根本不知道ChatGPT会编造案例和裁决。

查无此案

他接受委托的案件是2019年搭乘哥伦比亚航空公司飞机的一名乘客。这位男子认为在飞往纽约的航班上被一个金属餐盘砸伤了腿。施瓦茨受委托进行提告。而航空公司则以过了时效性为理由要求撤告。

施瓦茨在撰写案件文件时，利用了ChatGPT收集已往发生的类似案件。他挑选了几个支持案件仍具有时效的例子作为论点。其中包括伊朗航空，中国南航和埃及航空被控的案件。但是，无论是哥伦比亚航空公司还是主审法官都无法查找到这些案件。之后，施瓦茨不得不回应承认是ChatGPT杜撰了一切。

上个月，法官表示：“法院面临着一个前所未有的情况……提交的六个案例似乎是假的司法判决。”涉事律师有可能会面临处罚。

“我以为ChatGPT是一个可靠的搜索引擎”

本周二（6月6日），在上交到听证会的一份文件中，施瓦茨表示为自己令人深感遗憾的错误向法庭表示深深的歉意。他也提到这是自己首次使用ChatGPT，是念过大学的孩子向他推荐了这款AI。

他写道：“在进行本案的法律研究时，我以为ChatGPT是一个可靠的搜索引擎。不过现在知道这个认知是错误的。”他还补充说，自己从未想要过误导法庭。

ChatGPT自去年年末一经推出就因为功能强大而火爆全球，也引发了一场人工智能热。各大科技公司都纷纷推出自己的AI。ChatGPT的母公司OpenAI没有立即就这起案件进行回应。《纽约时报》率先发表了相关报道。

施瓦茨说，他和所在的公司在媒体报道中被公开嘲笑。他表示：“无论是私人或是职业层面都因此深感尴尬。这些文章未来几年都会被人看到。 ”他补充说，这件事让他大开眼界，他愿向法庭保证，“决不会再犯这样的错误。”

（法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

假新闻？！AI造！

DW.COM

AI威脅堪比核戰？東西方態度不同

ChatGPT問世以來，人工智慧（AI）成為關注焦點，但一批全球頂尖科學家和企業領袖，近日卻要求正視人類文明可能毀滅的風險，其中包含ChatGPT母公司的執行長。他們的擔憂為何？東、西方對待AI發展的態度又有何不同？

客座评论：人类会活在AI的专制统治下吗？

ChatGPT向人类打开了智能机器人拥有情感和生命的可能性和想象空间。一旦人工智能真的具有自我赋能的意识，人类如何自保？如果智能机器人学会了“专制逻辑”，对人类又意味着什么？

相关内容

In this photo taken Tuesday, May 30 2023 and released by Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, China's Foreign Minister Qin Gang, right, poses for photos with Tesla Ltd. CEO Elon Musk in Beijing. China’s foreign minister met Tesla Ltd. CEO Elon Musk on Tuesday and said strained U.S.-Chinese relations require “mutual respect,” while delivering a message of reassurance that foreign companies are welcome. (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China via AP)

中國AI爭議頻傳 馬斯克：北京或推監管新規 06.06.2023

人工智慧發展方興未艾，中國近期傳出多起相關詐騙、假訊息案件。同時，馬斯克5日首談中國之行，稱中國政府正準備推動人工智慧的監管法規。

12.05.2023 +++ ChatGPT user interface is seen on a smartphone screen over a keyboard. (Photo by Nikos Pekiaridis/NurPhoto)

AI威脅堪比核戰？東西方態度不同 31.05.2023

ChatGPT問世以來，人工智慧（AI）成為關注焦點，但一批全球頂尖科學家和企業領袖，近日卻要求正視人類文明可能毀滅的風險，其中包含ChatGPT母公司的執行長。他們的擔憂為何？東、西方對待AI發展的態度又有何不同？

Generative AI image of group of robots sitting at table and working on laptops while looking at screen in modern office and using artificial intelligence ManuelRuiz_ID13614_413581_011 Copyright: xManuelxRuizx

AI技术发展太快 各国监管部门发力狂追 23.04.2023

包括ChatGPT在内的人工智能技术急速发展，同时也给监管问题带来一片法律真空。各国监管机构纷纷开始“补课”，尽快拿出对人工智能技术发展的监管工具。

广告

经济纵横

「台美21世紀貿易倡議」在2022年6月1日正式啟動。圖為當時台灣行政院召開的相關記者會。

台美21世紀貿易倡議：被「敲骨吸髓」還是經貿轉骨？

台美簽訂首批「21世紀貿易倡議」，遭北京批為不平等的「幌子」協議。這份台美斷交以來最完整全面的貿易協定，是讓台灣擺脫對中依賴？還是如北京所說反被「敲骨吸髓」？DW採訪專家請他們提出觀點。
02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。