 被骂垃圾还要忍？德国警察很受伤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.09.2020

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时政风云

被骂垃圾还要忍？德国警察很受伤

柏林出版的《日报》6月中旬刊登一篇辛辣抨击警察的专栏文章，引发很大争议。作者称，如果废除警察，那么前警察该进垃圾堆。如今，德国媒体理事会做出裁决，认为该文为讽刺文章，属于受到法律保护的言论自由的范畴。

Deutschland Berlin Protest gegen Corona-Maßnahmen (DW/T. Sparrow)

（德国之声中文网）如果废除了警察，但没有废除资本主义，那么那些从前的警察们能干点什么呢？专栏作者汉加莫·亚荷比法朗（Hengameh Yaghoobifarah）在6月15日柏林《日报》发表的文章中提出了这样的问题。该文产生的背景是“黑人的命也是命”运动令警察扮演的角色遭到质疑，包括在德国。

亚荷比法朗写道：“第一个后果是柏林的议会通过了反歧视法。有的人马上开始憧憬一个没有警察的世界......我却在想，如果废除了警察，但没废除资本主义，以前的警察们能从事什么行业呢？毕竟这一职业群体中有专制思想和法西斯主义思想的人比例超出平均水平。”

文章以辛辣讽刺的笔调设想了前警察可以从事的职业，之后又加以否定。比如，去政府机构、司法机构或者当教师、安全人员以及从政都不行，因为这些职业“对他人拥有权力”。作者最后写道：“我现在只想得起一个合适的地方：垃圾堆”，“和同类在一起，他们肯定会觉得最舒服”。

延伸阅读：“警察是垃圾”是不是言论自由？德内政部长拟告专栏作家
该文刊登后引发很大争议，包括遭到近400项投诉。德国内政部长泽霍菲尔（Horst Seehofer）认为，该文作者“诬蔑人的语言”已越过刑事界限。他甚至一度威胁要将亚荷比法朗告上法庭。泽霍费尔的建议被视为对新闻自由的攻击。不过， 《日报》编辑部内部也围绕该文进行了激烈争论。

Deutschland Vorstellung Verfassungsschutzbericht 2020 (Reuters/H. Hanschke)

德国内政部长泽霍菲尔一度威胁要将亚荷比法朗告上法庭

作为德国印刷和在线媒体的自我监管委员会，德国媒体理事会近日做出评估，认为亚荷比法朗的这篇文章属于讽刺文章，核心是围绕警察机构的结构性问题，比如种族主义、右翼思想和暴力展开社会讨论。德国媒体理事会认为，警察作为行政机构的一部分，必须能够忍受批评。此外，该文没有伤害警察作为个人的尊严，因为文章涉及的是整个职业群体，而不是个人。因此，该文的表达属于言论自由范畴，受到法律保护。
德国警察工会对媒体理事会的决定表示难以理解。警察工会副主席拉德克（Jörg Radek) 表示，这篇文章“深深地伤害了整个职业群体的感情”。

乐然／叶宣（德广联、日报等）


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